YÖK sanal fuarı nedir? YÖK sanal fuarı 2022 başladı mı, ne zaman? Üniversiteni keşfet sanal fuara nereden, nasıl girilir?

Üniversite ve bölümler hakkında bilgi almayı kolaylaştıran YÖK sanal fuarı bu yıl da yoğun ilgi görüyor. "Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2022" adıyla düzenlenen fuar ile YÖK, öğrencilere, tercih edeceği üniversiteyi ve programı şehre gitmeden dijital ortamda yakından tanıtmayı hedefliyor. İşte internet arama motorlarında sıkça araştırılan YÖK sanal fuarı 2022 nedir? Üniversiteni keşfet YÖK sanal fuara nereden, nasıl girilir? soruların yanıtları...
YÖK SANAL FUARI 2022 BAŞLADI MI?
Milyonlarca adayın beklediği YÖK 2022 sanal fuarı 1 Ağustos itibariyle başladı. 1-3 Ağustos 2022 tarihleri arasında düzenlenen Fuar'la adaylara tercih edeceği üniversite ve programı dijital ortamda yakından tanıtılacak. Fuara yaklaşık 200 yükseköğretim kurumu katılacak.
ÜNİVERSİTENİ KEŞFET YÖK SANAL FUARI 2022'YE NEREDEN GİRİLİR?
Sanal Fuar'da, yükseköğretim kurumları canlı tanıtım etkinlikleri yapabilecek, öğrenci adaylarıyla sesli ve görüntülü görüşme gerçekleştirebilecek ve öğrencileri merak ettikleri hususlarda canlı sohbet yoluyla bilgilendirebilecek.
Üniversite tercihi yapacak gençlere yükseköğretim kurumları, programlar, bölümler, konaklama ve burs imkânları, sosyal ve kültürel faaliyetler başta olmak üzere yükseköğretim potansiyelinin ve öğrencilere sunulan imkânların anlatılmasının hedeflendiği Fuar'a https://sanalfuar.yok.gov.tr adresi üzerinden ulaşılabilecek.
CANLI SOHBETLE BİLGİ ALINABİLECEK
YÖK Başkanı Özvar, Fuar vesilesiyle öğrencilere yönelik bir mesaj yayımladı. Mesajında zorlu bir maratonun ardından Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) göstermiş oldukları başarıdan dolayı öğrencileri tebrik eden Özvar, bu fuarda öğrencilerin, üniversite ile ilgili merak edilen tüm konuların canlı sohbet ortamında üniversitelerin yetkili temsilcilerinden doğrudan ve hızlı bir şekilde öğrenebileceklerinin altını çizdi.
Yükseköğretim Program Atlası (YÖK Atlas) uygulamasının tercih sürecinde öğrencilere yardımcı olmak amacıyla hazırlanmış olduğunu özellikle hatırlatan Özvar, şu şekilde devam etti: