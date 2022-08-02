YÖK sanal fuarı nedir? YÖK sanal fuarı 2022 başladı mı, ne zaman? Üniversiteni keşfet sanal fuara nereden, nasıl girilir?

Üniversite tercihi yapacak gençlere yükseköğretim kurumları, programlar, bölümler, konaklama ve burs imkânları, sosyal ve kültürel faaliyetler başta olmak üzere yükseköğretim potansiyelinin ve öğrencilere sunulan imkânların anlatılmasının hedeflendiği Fuar'a https://sanalfuar.yok.gov.tr adresi üzerinden ulaşılabilecek.

CANLI SOHBETLE BİLGİ ALINABİLECEK

YÖK Başkanı Özvar, Fuar vesilesiyle öğrencilere yönelik bir mesaj yayımladı. Mesajında zorlu bir maratonun ardından Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) göstermiş oldukları başarıdan dolayı öğrencileri tebrik eden Özvar, bu fuarda öğrencilerin, üniversite ile ilgili merak edilen tüm konuların canlı sohbet ortamında üniversitelerin yetkili temsilcilerinden doğrudan ve hızlı bir şekilde öğrenebileceklerinin altını çizdi.

Yükseköğretim Program Atlası (YÖK Atlas) uygulamasının tercih sürecinde öğrencilere yardımcı olmak amacıyla hazırlanmış olduğunu özellikle hatırlatan Özvar, şu şekilde devam etti: