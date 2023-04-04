YÖK duyurdu! Lisans ve lisansüstü öğrencilere verilen burs miktarı artırıldı

YÖK Destek Bursu'ndan YÖK tarafından belirlenen devlet üniversitelerindeki lisans programlarına ilk üç sırada yerleşen ve kayıt yaptıran öğrenciler yararlanıyor.

Öte yandan yabancı uyruklu YÖK Burslusu lisans öğrencileri için 1500 TL olan burs miktarı 2000 TL'ye; yüksek lisans öğrencileri için 2300 TL olan burs miktarı 3500 TL'ye, doktora öğrencileri için ise 3500 TL olan burs miktarı ise 6000 TL'ye yükseltildi.

YÖK'ün burslarından yaklaşık 6000 öğrenci yararlanıyor.