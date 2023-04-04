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    • Eğitim
    • 04.04.2023 12:49
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    • 04.04.2023 12:56
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    YÖK duyurdu! Lisans ve lisansüstü öğrencilere verilen burs miktarı artırıldı

    YÖK, Yükseköğretim Kurulunca lisans ve lisansüstü öğrencilerine verilen burs miktarlarının artırıldığını açıkladı. 100/2000 Doktora Bursu çalışan öğrenciler için 910 TL’den 2500 TL’ye, çalışmayan öğrenciler için ise 3825 TL’den 7500 TL’ye yükseltildi. İşte detaylar...

    YÖK duyurdu: Burslara zam

    Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK) öğrencilere müjde geldi.

    YÖK öncelikli alanlarda ve belirli programlarda lisans ve lisansüstü öğrenim gören öğrencileri desteklemek amacıyla verdiği burs miktarlarını 2023 Nisan ayından geçerli olmak üzere farklı oranlarda artırdı.

    DOKTORA BURSU 910 TL'DEN 2500 TL'YE ÇIKTI
    Buna göre 100/2000 YÖK Doktora Bursu çalışanlar için 910 TL'den 2500 TL'ye, çalışmayanlar için 3825 TL'den 7500 TL'ye yükseltildi.

    100/2000 YÖK Doktora Bursu, öncelikli alanlarda nitelikli bilgi üretecek doktoralı insan kaynağı ihtiyacını karşılamak üzere veriliyor. Bu kapsamda devlet üniversitelerindeki doktora programlarında öğrenim gören öğrenciler YÖK Başkanlığı tarafından destekleniyor.

    YÖK LİSANS DESTEK BURSU: 1875 TL'YE YÜKSELTİLDİ
    Daha önce 1000 TL olan YÖK Lisans Destek Bursu 1875 TL'ye çıkarılırken, Temel Bilimler Üstün Başarı Sınıflarında eğitim gören lisans öğrencilerinin (TEBİP-Lisans) burs miktarı 1500 TL'den 2000 TL'ye yükseltildi.

        YÖK Destek Bursu'ndan YÖK tarafından belirlenen devlet üniversitelerindeki lisans programlarına ilk üç sırada yerleşen ve kayıt yaptıran öğrenciler yararlanıyor.

        Öte yandan yabancı uyruklu YÖK Burslusu lisans öğrencileri için 1500 TL olan burs miktarı 2000 TL'ye; yüksek lisans öğrencileri için 2300 TL olan burs miktarı 3500 TL'ye, doktora öğrencileri için ise 3500 TL olan burs miktarı ise 6000 TL'ye yükseltildi.

        YÖK'ün burslarından yaklaşık 6000 öğrenci yararlanıyor.

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        Haberler Eğitim YÖK duyurdu! Lisans ve lisansüstü öğrencilere verilen burs miktarı artırıldı
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