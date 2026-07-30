"Kontenjan değişebilir, bölüme yönelik talep artabilir, burs oranları ve adayların şehir tercihleri farklılaşabilir. Bu nedenle liste yalnızca geçen yılın son yerleşen adayına bakılarak kurulamaz. Birkaç yıllık hareket incelenmeli; öğrencinin çok istediği seçeneklerin devamına sıralamasıyla daha uyumlu alternatifler eklenmelidir.

Sadece geçen yılın bilgileriyle hareket edilmemesi gerektiğini de belirten Ashkar, sözlerine şöyle devam etti:

Başarı sırası şartı bulunan programlar ayrıca kontrol edilmelidir. 2026 kılavuzunda tıp için ilk 50 bin, diş hekimliği için ilk 80 bin, hukuk ve eczacılık için ilk 100 bin, mimarlık için ilk 250 bin; kılavuzda belirtilen mühendislik ve öğretmenlik programları için ilk 300 bin içinde bulunma koşulu yer alıyor.

Bazı vakıf üniversiteleri daha üst bir başarı sırası şartı belirleyebiliyor. Genel sınırı karşılamak bu nedenle her programı yazabilmek anlamına gelmeyebilir; programın kendi koşulları mutlaka okunmalıdır."