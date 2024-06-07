YKS’ye girecek öğrencilere başarılar ve motivasyon mesajları, sözleri! YKS BAŞARILAR MESAJI 2024!

"Başarı; bir yolculuktur, bir varış noktası değil." Hayatlarında yeni bir başlangıca adım atmak için Yükseköğretim Kurumları Sınavına girecek tüm üniversite adaylarımıza başarılar dileriz. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz, cumartesi ve pazar günleri YKS sınavına girip ter dökecekler. Her birinize ayrı ayrı üstün başarılar diliyorum. Allah sizlere zihin açıklığı ve üstün başarı nasip etsin.





Zafer, "zafer benimdir" diyebilenindir. Başarı ise "başaracağım diye başlayarak sonunda "başardım" diyenindir.

Sevgili Gençler, #YKS2023'de hayallerinize ve hedeflerinize ulaşacak bir sonuç almanız temennisiyle, hepinize Rabbimden zihin açıklığı ve başarı diliyorum.



Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek kıymetli evlatlarımıza zihin açıklığı ve üstün başarı diliyoruz. Ülkemizin en değerli serveti olan siz gençlerimize güveniyor ve çok seviyoruz. Hayallerinizin peşinden cesaretle gitmenizi diliyoruz.



Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda ter dökecek tüm öğrencilerimize başarılar dileriz. Başarı ve mutluluk her daim sizinle olsun. Kaleminiz yanlış seçeneğe uğramasın!





Büyük başarıların sahipleri küçük işleri titizlikle yapabilme sabrını gösteren kişilerdir. Hiç kimse, başarı merdivenine elleri cebinde tırmanmamıştır... Gençlerin heyecanlarını kabul ederek şunu da eklemek isterim ki evet akademik başarı önemli ama öyle insanlar tanıdım ki akademik başarıları olmadan da çok başarılı olmuşlar hayatın bir dalında veya mesleklerinde...





Bu hafta sonu YKS girecek olan gençlerin hayallerine ve hedeflerine ulaşmaları temennisi ile yürekten başarı diliyorum.

Geleceğimizin teminatı gençlerimizin Cumartesi ve Pazar günleri girecekleri YKS sınavında üstün başarılar diliyorum. Rabbimizden zihin açıklığı ve üstün başarı diliyorum.



"Başarı en güzel intikamdır çünkü sizi sevmeyen herkesi üzer." Arkadaşlar kaleminiz keskin, Allah yar ve yardımcınız olsun.