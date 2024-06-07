SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Eğitim Haberleri

YKS'ye girecek öğrencilere başarılar ve motivasyon mesajları, sözleri! YKS BAŞARILAR MESAJI 2024!

Başarı, yalnızca bir varış noktası değil, bir yolculuktur. Bu düşünceyle gençlere, sınavın sadece bir aşama olduğu ve hayatlarında daha nice başarıların kapılarını açacağı hatırlatılıyor. Üniversite adaylarına yönelik verilen bu destek mesajları, sınavın sadece akademik başarıyla değil, aynı zamanda karakter ve azimle de ilgili olduğunu vurguluyor. "Büyük başarıların sahipleri, küçük işleri titizlikle yapabilme sabrını gösteren kişilerdir" ifadesiyle, başarının sadece akademik değil, yaşamın her alanında önemli olduğu hatırlatılıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 07 Haziran 2024, 23:13 Güncelleme 07 Haziran 2024, 23:13
YKS’ye girecek öğrencilere başarılar ve motivasyon mesajları, sözleri! YKS BAŞARILAR MESAJI 2024!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek adaylar, heyecan ve umut dolu bir sürecin içinde buluyorlar kendilerini. Bu önemli sınav öncesinde, pek çok kesimden destek ve motivasyon mesajları adayların yanında olmayı sürdürüyor.

YKS'YE GİRECEK ADAYLARA BAŞARI VE MOTİVASYON MESAJLARI

Bütün ümidim gençliktedir" diyen Büyük Atatürk'ün izinde yürüyen gençlerimiz mutlaka başarılı olacaktır. Bütün gençlerimize sonsuz başarı dileklerimi iletiyorum...

Bugün gireceğiniz sınavda başarı olmanızı dilerim. Allah zihin açıklığı versin.



Hayallerinden vazgeçmediğin, zorluklar karşısında pes etmediğin, daha iyisini elde etmek için tutkunu yitirmediğin başarı hikayeni yazman için yanındayım. Başarılır…

Genç arkadaşlarım, özveriyle çalıştınız, hayallerinize ulaşmaya hazırsınız. İki gün sürecek sınav maratonunda ipi göğüsleyeceğinize gönülden inanıyorum. Dualarımız ve başarı dileklerimiz sizinle...

"Başarı; bir yolculuktur, bir varış noktası değil."

Hayatlarında yeni bir başlangıca adım atmak için Yükseköğretim Kurumları Sınavına girecek tüm üniversite adaylarımıza başarılar dileriz.

Geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz, cumartesi ve pazar günleri YKS sınavına girip ter dökecekler. Her birinize ayrı ayrı üstün başarılar diliyorum. Allah sizlere zihin açıklığı ve üstün başarı nasip etsin.



Zafer, "zafer benimdir" diyebilenindir. Başarı ise "başaracağım diye başlayarak sonunda "başardım" diyenindir.
Sevgili Gençler, #YKS2023'de hayallerinize ve hedeflerinize ulaşacak bir sonuç almanız temennisiyle, hepinize Rabbimden zihin açıklığı ve başarı diliyorum.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek kıymetli evlatlarımıza zihin açıklığı ve üstün başarı diliyoruz. Ülkemizin en değerli serveti olan siz gençlerimize güveniyor ve çok seviyoruz. Hayallerinizin peşinden cesaretle gitmenizi diliyoruz.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda ter dökecek tüm öğrencilerimize başarılar dileriz. Başarı ve mutluluk her daim sizinle olsun. Kaleminiz yanlış seçeneğe uğramasın!



Büyük başarıların sahipleri küçük işleri titizlikle yapabilme sabrını gösteren kişilerdir. Hiç kimse, başarı merdivenine elleri cebinde tırmanmamıştır...

Gençlerin heyecanlarını kabul ederek şunu da eklemek isterim ki evet akademik başarı önemli ama öyle insanlar tanıdım ki akademik başarıları olmadan da çok başarılı olmuşlar hayatın bir dalında veya mesleklerinde...



Bu hafta sonu YKS girecek olan gençlerin hayallerine ve hedeflerine ulaşmaları temennisi ile yürekten başarı diliyorum.
Geleceğimizin teminatı gençlerimizin Cumartesi ve Pazar günleri girecekleri YKS sınavında üstün başarılar diliyorum. Rabbimizden zihin açıklığı ve üstün başarı diliyorum.

"Başarı en güzel intikamdır çünkü sizi sevmeyen herkesi üzer." Arkadaşlar kaleminiz keskin, Allah yar ve yardımcınız olsun.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen’e Kopenhag’da saldırı: 1 kişi tutuklandı
Başkan Erdoğan’dan 28 Şubat artıklarına uyarı: O günler geride kaldı | Milli Eğitim Akademisi geliyor
FETÖ’de ’MÖZ’ cuntası! ’Kadim Abiler’ operasyonunda Gülen’in dostuna ’ölümlü’ veliahtına ’tecavüzlü’ tasfiye: Şer yuvasından yeni görüntü
Birleşmiş Milletler, soykırımcı İsrail’i ’çatışma bölgelerinde çocuklara zarar veren’ ülkelerin olduğu kara listeye aldı
Başkan Erdoğan, Astronot Tuva Cihangir Atasever ile canlı bağlantıda konuştu
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’dan ’enflasyon’ mesajı! Kademe kademe tek hane... O tarihi işaret etti
Ana gündem yeni anayasa! Başkan Erdoğan’ın CHP’ye yapacağı iade-i ziyaretin şifreleri: Bu sıradan bir görüşme değil
Türkiye’nin ayak izi genişliyor: Balkanlar, Kafkasya, Orta Doğu ve Avrupa’da Ankara rüzgarı! AB’den dikkat çeken rapor: Yapıcı ortaklık şart
Sürdürülebilir dönüşüm için yol haritası! İş dünyası ve kamu temsilcileri Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi’nde buluşuyor
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıkladı! Zorunlu Afet Sigortası ZAS için geri sayım! Eşyalar da ödenecek
Motokurye Ata Emre Akman’ın katili 17 yaşında değil! Avukattan bomba iddia: İnsan bir kez bile hastaneye gitmez mi?
ÖZEL | Fenerbahçe’den taraftarı heyecanlandıracak hamle! Dusan Tadic bu transfere çok şaşıracak
Fuhuş operasyonuna damga vuran kare! Pişkinliğin böylesi... Elde kelepçe yüzde gülümseme
Macaristan’da yakalanan Ayhan Bora Kaplan davasının firari ismi Serdar Sertçelik Türkiye’ye iade edilecek mi? Bakan Tunç açıkladı
Galatasaray’da Okan Buruk imzayı attı! Flaş Jose Mourinho yanıtı: Başkan araya girdi!
SON DAKİKA