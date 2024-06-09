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YKS'de protez tırnak yasak mı 2024? YKS'ye giderken yanımıza almamız gerekenler listesi! YKS sınavında küpe, oje, akbil, başörtü iğnesi yasak mı?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım sona erdi. Sınav günü için hazırlık yaparken, adayların öncelikle kimlik belgelerini ve sınav giriş belgelerini yanlarında bulundurmaları önemlidir. İşte, sınav günü yanınızda bulundurmanız gerekenler ve sınava girebilmek için dikkat etmeniz gereken yasaklı eşyaların listesi...

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Giriş Tarihi 09 Haziran 2024, 06:50 Güncelleme 09 Haziran 2024, 07:01
YKS’de protez tırnak yasak mı 2024? YKS’ye giderken yanımıza almamız gerekenler listesi! YKS sınavında küpe, oje, akbil, başörtü iğnesi yasak mı?

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Sınav günü stresini en aza indirmek ve sorunsuz bir sınav deneyimi yaşamak için adaylar, sınav girişinde mutlaka yanlarında bulundurmaları gerekenleri ve sınavda yasak olan eşyaları merak ediyorlar. İşte, TYT, AYT ve YDT için sınava girerken bilmeniz gerekenler...

YKS'DE BOZUK PARA, AKBİL, ALYANS, PROTEZ TIRNAK YASAK MI?

YKS sınavında oje yasağı bulunmuyor. Ojeli tırnağa sahip adaylar sınava rahatlıkla giriş yapabiliyor. Protez tırnakla ilgili herhangi bir yasak bulunmazken, üzerinde taş yapıştırma olan protez tırnakla girilmesi sorun olabileceğinden riske atılmaması tavsiye ediliyor.

YKS'ye cep telefonu, kolye, küpe, bilezik ve yüzük gibi aksesuarlar ile girmek yasaktır. YKS sınavına ayrıca ulaşım kartı ile girmek mümkün değildir.

YKS SINAVINDA NELER YASAK?

Kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, şeker, peçete, ÖSYM tarafından temin edileceğinden, şeffaf pet şişe içerisindeki su dışında hiçbir araç, gereç, içecek ve yiyeceği sınava gireceğiniz binaya getirmeyiniz. Sınava şeffaf pet şişe içerisinde su getirebilirsiniz.

YKS'DA YASAK OLAN EŞYALAR LİSTESİ

Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına;

- Çanta, cüzdan, cep telefonu, her türlü saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (halka alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; Anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, para, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartı (Akbil), basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing (taşsız, metal top veya sivri uçlu) hariç), her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlarla,

- Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik cihaz, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,

- Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla,

- Kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük,dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla,

- Şeffaf pet şişe içerisinde bandajı çıkarılmış su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle,

- Kutu/şişe içerisinde ilaçla gelmeleri kesinlikle yasaktır.

YKS SINAVINA GİREKEN YANIMIZDA BULUNMASI GEREKENLER

17-18 Haziran cumartesi ve pazar günü yapılan TYT ATY ve YDT sınavlarının her birine girerken adayların yanında

1. İlgili oturuma ait sınav giriş belgesi

2. Resimli nüfus cüzdanı veya resimli Türkiye Cumhuriyeri kimlik kartı, geçerlilik süresi dolmamış pasaport

Bunların dışında Türkvatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait fotoğraflı Pembe/Mavi Kartın aslı, Pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartının aslı,

T.C. Kimlik Kartı edinme sürecinde İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğütarafından verilen ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan "fotoğraflı, imzalımühürlü, barkodlu-karekodlu" veya "fotoğraflı, barkodlu-karekodlu" Geçici Kimlik Belgesi de geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilir.

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