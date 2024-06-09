YKS’de protez tırnak yasak mı 2024? YKS’ye giderken yanımıza almamız gerekenler listesi! YKS sınavında küpe, oje, akbil, başörtü iğnesi yasak mı?

YKS'DA YASAK OLAN EŞYALAR LİSTESİ Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına; - Çanta, cüzdan, cep telefonu, her türlü saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (halka alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; Anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, para, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartı (Akbil), basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing (taşsız, metal top veya sivri uçlu) hariç), her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlarla,

- Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik cihaz, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla, - Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla, - Kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük,dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla, - Şeffaf pet şişe içerisinde bandajı çıkarılmış su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle, - Kutu/şişe içerisinde ilaçla gelmeleri kesinlikle yasaktır.

YKS SINAVINA GİREKEN YANIMIZDA BULUNMASI GEREKENLER 17-18 Haziran cumartesi ve pazar günü yapılan TYT ATY ve YDT sınavlarının her birine girerken adayların yanında 1. İlgili oturuma ait sınav giriş belgesi

2. Resimli nüfus cüzdanı veya resimli Türkiye Cumhuriyeri kimlik kartı, geçerlilik süresi dolmamış pasaport Bunların dışında Türkvatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait fotoğraflı Pembe/Mavi Kartın aslı, Pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartının aslı, T.C. Kimlik Kartı edinme sürecinde İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğütarafından verilen ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan "fotoğraflı, imzalımühürlü, barkodlu-karekodlu" veya "fotoğraflı, barkodlu-karekodlu" Geçici Kimlik Belgesi de geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilir.