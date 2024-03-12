YKS’ye başvuru sayısı belli oldu: En genç aday 15, en yaşlı aday 85 yaşında

"Adayların 974 bin 521'i Anadolu lisesi, 717 bin 732'si meslek lisesi, 570 bin 415'i açık öğretim lisesi, 232 bin 967'si imam hatip lisesi, 96 bin 524'ü fen lisesi, 10 bin 795'i sosyal bilimler lisesi, 10 bin 647'si spor ve güzel sanatlar liselerinden.

Lise son sınıfta olan aday sayısı 1 milyon 93 bin 697, lise mezunu olup bir yükseköğretim programına yerleşmemiş aday sayısı 1 milyon 184 bin 189. Bir yükseköğretim programına yerleşmiş kayıtlı aday sayısı 316 bin 260, bir ortaöğretim kurumunun son sınıfında beklemeli olan aday sayısı 12 bin 652, bir yükseköğretim programına yerleşmiş fakat kayıt olmayan aday sayısı 58 bin 455, bir yükseköğretim programından mezun olan aday sayısı 293 bin 925, yükseköğretim kurumundan kaydı silinen ve sınava başvuran aday sayısı da 77 bin 767'dir."

15 BİN 821 ŞEHİT VE GAZİ YAKINI ÜCRET MUAFİYETİNDEN YARARLANDI

Sınavlara başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocuklarından sınav ücreti, başvuru hizmet ücreti ve yerleştirme ücreti alınmadığını hatırlatan Ersoy, "Bu kapsamda 2024-YKS'ye başvuran 15 bin 821 aday sınav ücretinden muaf tutuldu." bilgisini paylaştı.

ENGELLİ ADAYLARA HASSAS ÇALIŞMA

Engelli adaylar ile ilgili de bilgi veren Ersoy, TYT 'ye toplam 12 bin 691, AYT'ye 8 bin 171, YDT'ye ise 988 engelli adayın katılacağını bildirdi.

Ersoy, engelli adayların hiçbir olumsuzluk yaşamaması, engel durumlarının kendilerine dezavantaj olarak dönmemesi için hassasiyetle çalıştıklarını vurgulayarak, "Emeklerinin, gayretlerinin karşılığını alabilecekleri ortamı sağlamak temel arzumuzdur." değerlendirmesini yaptı.