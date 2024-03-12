Açık lise okuyanlar bu tarihi kaçırmasın! MEB’den çok net uyarı geldi! Hafta sonu yapılacak! Cuma saat 17.00’da...

Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim Sisteminde fotoğrafı olmadığı için sınav giriş belgesini alamayan öğrenciler ise; kendilerine en yakın irtibat büroları aracılığı ile (Halk Eğitimi Merkezleri, Yurt Dışı İrtibat Büroları, KKTC ) Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim Sistemine fotoğraflarını 15.03.2024 tarihi mesai bitimine kadar yüklettirdikten sonra sınav giriş belgelerini alabilecek.
Sistemde fotoğrafı olmayan öğrenciler 15.03.2024 tarihi mesai bitimine kadar fotoğrafını yüklettirdikten sonra sınav giriş belgelerini alabilecek.
AÖL GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!
AÇIK LİSE SINAVLARI NE ZAMAN?
1. Oturum: 16 Mart 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00'da,
2. Oturum: 16 Mart 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00'te,
3. Oturum: 17 Mart 2024 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00'da.
AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL, NEREDEN ALINIR?
AÖL sınavına katılım sağlayacak adaylar öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile;
- Açık öğretim liseleri için https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx
- Açık Öğretim Ortaokulu için https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx
internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabilecek.