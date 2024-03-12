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Açık lise okuyanlar bu tarihi kaçırmasın! MEB'den çok net uyarı geldi! Hafta sonu yapılacak! Cuma saat 17.00'da...

Açıköğretim lisesi öğrencilerinin merakla beklediği sınavlarla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği takvime göre, Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınavlarına sayılı günler kaldı. Öğrenciler ve veliler, sınav yerlerini öğrenmek için heyecanla beklerken, nihayet beklenen açıklama geldi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 12 Mart 2024, 14:35 Güncelleme 12 Mart 2024, 14:35
Açık lise okuyanlar bu tarihi kaçırmasın! MEB’den çok net uyarı geldi! Hafta sonu yapılacak! Cuma saat 17.00’da...

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Açıköğretim Lisesi 2. dönem sınav yerlerini öğrenmek isteyen öğrenciler, T.C. Kimlik Numarası/Öğrenci Numarası ve şifreleri ile Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim Sistemi'ne giriş yaparak sınav giriş belgelerini alabilecekler. Bu belgelerde, öğrencilerin sınava girecekleri okulun adı, adresi ve salon numarası gibi detaylar yer alacak.

AÖL 2. DÖNEM SINAV YERLERİ AÇIKLANDI

Açık Öğretim Okulları 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı 2.Dönem Sınavlarının sınav giriş belgeleri 11.03.2024 tarihinden itibaren Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim sisteminde yayımlanmaya başladı.

Öğrenciler belirtilen tarihten itibaren Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim Sistemine T.C. Kimlik Numarası/Öğrenci Numarası ve şifreleri ile girerek sınav giriş belgelerini alabilecek.

Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim Sisteminde fotoğrafı olmadığı için sınav giriş belgesini alamayan öğrenciler ise; kendilerine en yakın irtibat büroları aracılığı ile (Halk Eğitimi Merkezleri, Yurt Dışı İrtibat Büroları, KKTC ) Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim Sistemine fotoğraflarını 15.03.2024 tarihi mesai bitimine kadar yüklettirdikten sonra sınav giriş belgelerini alabilecek.

Sistemde fotoğrafı olmayan öğrenciler 15.03.2024 tarihi mesai bitimine kadar fotoğrafını yüklettirdikten sonra sınav giriş belgelerini alabilecek.

AÖL GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

AÇIK LİSE SINAVLARI NE ZAMAN?

1. Oturum: 16 Mart 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00'da,

2. Oturum: 16 Mart 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00'te,

3. Oturum: 17 Mart 2024 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00'da.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL, NEREDEN ALINIR?

AÖL sınavına katılım sağlayacak adaylar öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile;

- Açık öğretim liseleri için https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx

- Açık Öğretim Ortaokulu için https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx

internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabilecek.

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