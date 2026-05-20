YKS’de son 30 gün oyunu değiştirir! Bölüm bölüm net artıran ders öncelikleri listesi

Son 1 ayda deneme çözümü ve analizi yapmanın kritik önemde olduğu vurgulanıyor.

Tıp ve mühendislik gibi bölümler için belirli derslerde hata payını azaltmak ve kavramları iyi anlamak öneriliyor.

20-21 Haziran'da gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) artık sayılı günler kaldı. Uzmanlara göre sınava kalan son 1 aylık süreçte başarıyı belirleyen temel unsur, çalışma süresinden çok doğru strateji oluyor. Bu dönemde yeni konu öğrenmek yerine mevcut bilgiyi güçlendirmek, deneme analizlerine ağırlık vermek ve hedef bölüme göre ders önceliği oluşturmak gerekiyor.

Son 30 günde doğru strateji kuran adaylar, sıralamada binlerce kişiyi geride bırakabiliyor. (Haberde yer alan fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'e aittir)

HEDEF BÖLÜME GÖRE DERS ÖNCELİĞİ DEĞİŞİYOR

Sabah'tan Ceyda Karaaslan'ın haberine göre, her bölümün başarı için öne çıkardığı dersler farklılık gösteriyor. Bu nedenle adayların çalışma programlarını hedefledikleri fakülteye göre şekillendirmesi büyük önem taşıyor.

Tıp fakültesi hedefleyen öğrenciler için biyoloji ve kimyada hata payını minimuma indirmek kritik görülüyor. Özellikle kavram yanılgılarının sıralamayı doğrudan etkilediği belirtilirken, fizikte temel prensiplerin iyi anlaşılması ve matematikte işlem hatalarının azaltılması gerekiyor.

Diş hekimliği ve eczacılık isteyen adayların ise fen derslerinde dengeli net dağılımı oluşturması öneriliyor. Kimyada organik konular, biyolojide ise sistemler başlığının mutlaka tekrar edilmesi gerektiği ifade ediliyor.