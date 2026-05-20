YKS’de son 30 gün oyunu değiştirir! Bölüm bölüm net artıran ders öncelikleri listesi
YKS’ye sayılı günler kala adayların sınav kaderini belirleyecek kritik son 1 ay takvimi işlemeye başladı. Tıp, hukuk, mühendislik ve öğretmenlik gibi hedef bölümlere göre ders önceliklerinin değiştiği bu dönemde uzun konu çalışmaları yerine kısa tekrarlar ve gerçek sınav saatinde yapılacak deneme analizleri sıralamayı doğrudan etkiliyor. İşte 20-21 Haziran öncesi netleri uçuracak 30 günlük YKS çalışma stratejisi ve başarıyı getirecek ders öncelikleri.
20-21 Haziran'da gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) artık sayılı günler kaldı. Uzmanlara göre sınava kalan son 1 aylık süreçte başarıyı belirleyen temel unsur, çalışma süresinden çok doğru strateji oluyor. Bu dönemde yeni konu öğrenmek yerine mevcut bilgiyi güçlendirmek, deneme analizlerine ağırlık vermek ve hedef bölüme göre ders önceliği oluşturmak gerekiyor.
HEDEF BÖLÜME GÖRE DERS ÖNCELİĞİ DEĞİŞİYOR
Sabah'tan Ceyda Karaaslan'ın haberine göre, her bölümün başarı için öne çıkardığı dersler farklılık gösteriyor. Bu nedenle adayların çalışma programlarını hedefledikleri fakülteye göre şekillendirmesi büyük önem taşıyor.
Tıp fakültesi hedefleyen öğrenciler için biyoloji ve kimyada hata payını minimuma indirmek kritik görülüyor. Özellikle kavram yanılgılarının sıralamayı doğrudan etkilediği belirtilirken, fizikte temel prensiplerin iyi anlaşılması ve matematikte işlem hatalarının azaltılması gerekiyor.
Diş hekimliği ve eczacılık isteyen adayların ise fen derslerinde dengeli net dağılımı oluşturması öneriliyor. Kimyada organik konular, biyolojide ise sistemler başlığının mutlaka tekrar edilmesi gerektiği ifade ediliyor.
MÜHENDİSLİKTE MATEMATİK VE FİZİK ÖNE ÇIKIYOR
Uzmanlara göre mühendislik hedefleyen öğrenciler için belirleyici alan matematik ve fizik oluyor. Problemler, fonksiyonlar ve analitik düşünme becerisi üzerinde yoğunlaşılması tavsiye edilirken, fizikte yorum gücü isteyen yeni nesil soruların çözüm pratiği kazanılması gerektiği vurgulanıyor.
Mimarlık bölümlerini hedefleyen adaylarda ise geometri önemli avantaj sağlıyor. Özellikle şekil yorumlama becerisi ve soru çözüm hızının artırılması gerektiği belirtiliyor.
EŞİT AĞIRLIKTA PARAGRAF HIZI BELİRLEYİCİ
İşletme, iktisat ve hukuk gibi eşit ağırlık bölümlerini hedefleyen adayların matematik kadar Türkçe paragraf sorularına da ağırlık vermesi gerekiyor. Hızlı okuma, doğru anlama ve yorumlama becerisinin sıralamayı ciddi ölçüde etkilediği ifade ediliyor.
Özellikle hukuk hedefleyen öğrenciler için paragraf doğruluk oranının kritik olduğu belirtiliyor.
Psikoloji ve PDR isteyen adaylarda ise Türkçe ile sosyal bilimler arasında dengeli net dağılımı oluşturmanın önemli olduğu aktarılıyor. Felsefe ve psikoloji konularında kavramsal tekrarların ihmal edilmemesi öneriliyor.
ÖĞRETMENLİK VE İLETİŞİM BÖLÜMLERİNDE DENGE ÖNEMLİ
Öğretmenlik bölümlerini hedefleyen adaylar için genel başarı dağılımının belirleyici olduğu ifade ediliyor. Türkçe ve matematikte istikrarlı netler yapılmasının, sosyal bilimlerle desteklenmesi gerektiği belirtiliyor.
Gazetecilik, halkla ilişkiler ve radyo-televizyon gibi iletişim fakültelerini isteyen adayların ise paragraf sorularında hız ve doğruluğu artırmasının avantaj sağlayacağı kaydediliyor. Güncel bilgiye dayalı yorum gücünün de bu alanlarda öne çıktığı vurgulanıyor.
Yabancı dil bölümlerini hedefleyen öğrenciler için ise kelime bilgisi ve okuduğunu anlama becerisi kritik görülüyor. Uzmanlar, her gün düzenli paragraf ve çeviri çalışması yapılmasını öneriyor.
SON 1 AYDA DENEME ANALİZİ ŞART
Uzmanlara göre son 1 ayın en önemli çalışma modeli deneme ağırlıklı ilerlemek. Haftada en az 3-4 deneme çözülmesi gerektiği belirtilirken, asıl önemli noktanın deneme analizi olduğu ifade ediliyor.
Yanlış yapılan soruların nedenlerinin incelenmesi, eksik konuların hızlı şekilde tamamlanması ve süre yönetimi pratiği yapılması gerektiği aktarılıyor.
UZUN KONU ÇALIŞMALARI YERİNE KISA TEKRARLAR
Bu süreçte saatler süren konu anlatımlarının verimi düşürdüğüne dikkat çekiliyor. Daha önce çıkarılan özet notlar, kısa tekrarlar ve soru çözümü üzerinden ilerlemenin daha etkili olduğu belirtiliyor.
Özellikle formül, kavram ve tanım ağırlıklı derslerde günlük kısa tekrarların bilgiyi kalıcı hale getirdiği ifade ediliyor.
ZAYIF DERSLERDEN KAÇMAYIN
Uzmanların dikkat çektiği en önemli hatalardan biri de adayların yalnızca güçlü olduğu derslere yönelmesi. Oysa sıralamayı asıl değiştiren unsurun zayıf derslerde sağlanacak artış olduğu belirtiliyor.
Bu nedenle öğrencilerin her gün zorlandıkları derslere de mutlaka belirli süre ayırması öneriliyor.
SINAV SAATİNDE DENEME ÇÖZÜN
Gerçek sınav saatlerinde deneme çözmenin biyolojik ritmi sınav gününe hazırladığı ifade ediliyor. Sabah TYT, öğleden sonra AYT denemesi çözmenin adayların sınav atmosferine alışmasını kolaylaştırdığı belirtiliyor.
Uzmanlara göre düzenli uyku, dengeli beslenme ve kısa molalar da son haftalarda performansı doğrudan etkiliyor.
SOSYAL MEDYAYA ARA VERİN
Son dönemde yoğun stresin çalışma performansını düşürebileceğine dikkat çeken uzmanlar, özellikle sosyal medya kullanımının sınırlandırılmasını öneriyor.
Planlı, disiplinli ve hedef odaklı çalışan adaylar için son 30 günün hâlâ büyük fırsat sunduğu belirtilirken, doğru stratejiyle bu sürecin sıralamayı ciddi ölçüde değiştirebileceği vurgulanıyor.