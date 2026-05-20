DENEYAP sınav sonuçları 2026 açıklandı: Sorgulama ekranı

Geleceğin mühendisleri ve teknoloji yıldızlarını belirlemek amacıyla düzenlenen DENEYAP Türkiye 2026 E-Sınav sonuçları açıklandı. Analitik düşünme, problem çözme ve temel becerileri ölçen sınav sürecinin tamamlanmasının ardından binlerce öğrenci sonuç ekranına kilitlendi. Türkiye genelinde yoğun katılımla gerçekleştirilen sınav organizasyonu, gençlerin teknoloji odaklı eğitim programlarına olan ilgisini bir kez daha gözler önüne serdi.

DENEYAP Teknoloji Atölyeleri kapsamında düzenlenen 2026 Öğrenci Seçme Süreci E-Sınav uygulamasının sonuçları açıklandı. Geleceğin Teknoloji Yıldızları Programı çerçevesinde Türkiye genelinde gerçekleştirilen sınav maratonunun tamamlanmasının ardından aday öğrenciler sonuç ekranına yöneldi.

E-Sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar, sorgulama işlemlerini DENEYAP Türkiye'nin resmi internet sitesi olan deneyap.org üzerinden ya da T3 Vakfı Kurumsal Yönetim Sistemi platformu t3kys.com aracılığıyla gerçekleştirebilecek. Yetkililer, yalnızca resmi platformlar üzerinden yapılan açıklamaların dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

Sınav sonuçlarına itiraz etmek isteyen aday öğrenciler için başvuru süreci de başladı. Adaylar, itiraz başvuru ekranı üzerinden itiraz işlemlerini gerçekleştirebilecek. İtiraz sürecinin 22 Mayıs 2024 saat 10.59'da sona ereceği belirtildi.

DENEYAP Türkiye Öğrenci Seçme Sınavı'nın ikinci aşaması olan "Çevrim İçi Eğitim ve Görev Tamamlama" sürecine ilişkin detayların ilerleyen günlerde paylaşılacağı açıklandı. Süreç takvimi ve yeni duyuruların resmi kanallar üzerinden yayımlanacağı belirtilirken, adayların gelişmeleri düzenli olarak takip etmeleri gerektiği ifade edildi.

Yetkililer, sınav ve değerlendirme sürecine dair tüm bilgilendirmelerin yalnızca T3 Kurumsal Yönetim Sistemi ile DENEYAP Türkiye'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılacağını hatırlatarak, adayların farklı kaynaklara itibar etmemesi gerektiğini bildirdi.

