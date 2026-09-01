YKS 2026’da ilk 1000’in tercihleri belli oldu: İşte en çok seçilen bölümler

YKS 2026'da ilk 1000'e giren adayların tercihlerinde yapay zeka ve siber güvenlik programları da dikkat çekti. Yeni açılan İşletme ve Yapay Zeka ile Felsefe ve Yapay Zeka gibi bölümler, daha ilk yılında üst başarı sıralarındaki öğrencilerden tercih aldı. İşte en çok tercih edilen üniversite bölümleri…

SAYISALDA TIP VE MÜHENDİSLİK YARIŞI

YÖK tarafından paylaşılan 2026-YKS yerleştirme verileri, sayısal puan türünde dereceye giren adayların büyük ölçüde tıp ve mühendislik alanlarına yöneldiğini gösterdi.

İlk 1000'de yer alan adayların 490'ı tıp fakültelerine yerleşirken, mühendislik programlarını tercih edenlerin sayısı 434 oldu. Mühendislik alanında en fazla tercih elektrik-elektronik mühendisliğine yapıldı. Bu bölüme 194 aday yerleşti.

Bilgisayar mühendisliği 135 adayla ikinci sırada bulunurken, elektronik ve haberleşme mühendisliğine 43, endüstri mühendisliğine 38, uçak mühendisliğine ise 24 aday yerleşti.

YKS 2026’da ilk 1000’e giren adayların tercihleri belli oldu. (Görsel: AA)

EŞİT AĞIRLIKTA HUKUK İLK SIRADA

Eşit ağırlık puan türünde ilk 1000'e giren adayların tercihlerinde hukuk başı çekti. Bu başarı grubundan 185 aday hukuk programlarına yerleşti.

Hukukun ardından 181 adayla işletme, 171 adayla iktisat geldi. Böylece eşit ağırlıkta derece yapan adayların önemli bir bölümünün geleneksel olarak yüksek talep gören hukuk, işletme ve iktisat alanlarında toplandığı görüldü.

Ancak tercih tablosu yalnızca eşit ağırlık programlarıyla sınırlı kalmadı. İlk 1000'deki eşit ağırlık adaylarından 57'si tıp fakültesine yerleşirken, 14 aday elektrik-elektronik mühendisliğini, 12 aday bilgisayar mühendisliğini, 9 aday ise endüstri mühendisliğini tercih etti.

Sayısal puan türünde tıp ve mühendislik bölümleri öne çıktı.

SÖZELDE TARİH ZİRVEDE

Sözel puan türünde ilk 1000'e giren adayların en fazla yöneldiği bölüm tarih oldu. Tarih programlarına 105 aday yerleşti.

Tarihin ardından 83 adayla özel eğitim öğretmenliği geldi. Sözel başarı sıralamasındaki adaylardan 83'ü, farklı bir puan türü üzerinden öğrenci kabul eden hukuk programlarını tercih etti.

Türk dili ve edebiyatı programlarına 48, ilahiyat programlarına ise 46 aday yerleşti.

İlk 1000’de 490 aday tıp programlarına yerleşti.

YAPAY ZEKA PROGRAMLARI İLK YILDAN DİKKAT ÇEKTİ

YÖK'ün istihdam odaklı yükseköğretim politikası kapsamında açtığı ve 2026-YKS tercih kılavuzunda ilk kez yer alan yapay zeka odaklı programlar da yüksek başarı sıralamasındaki öğrencilerin tercihleri arasına girdi.

Eşit ağırlık puan türünde ilk 1000'de bulunan 10 aday İşletme ve Yapay Zeka programına yerleşti. Bu adayların 7'sinin ilk 500'de, birinin ise ilk 100'de yer alması dikkat çekti.

Felsefe ve Yapay Zeka programını da ilk 1000'den 3 aday tercih etti. Bu öğrencilerden 2'si ilk 500 içerisinde bulunuyordu.

Sözel puan türünde ise ilk 1000'de yer alan adaylardan 3'ü İşletme ve Yapay Zeka, 2'si Felsefe ve Yapay Zeka, 2'si ise Tarih ve Yapay Zeka programlarına yerleşti.

Sayısal puan türünde ilk 1000'e giren 9 aday da daha önceki yıllarda açılan Yapay Zeka Mühendisliği programını tercih etti.

Mühendislik programlarını 434 aday tercih etti.

SİBER GÜVENLİK TERCİHİ İLK 150'DEN GELDİ

YÖK'ün dijital dönüşüm ve istihdam odaklı programları arasında yer alan Siber Güvenlik Analistliği ve Operatörlüğü de yüksek başarı sıralamasındaki adaylardan ilgi gördü.

TYT puan türünde ilk 1000 içerisinde, eşit ağırlık puan türünde ise ilk 150'de bulunan bir aday, Siber Güvenlik Analistliği ve Operatörlüğü programına yerleşti.

Elektrik-elektronik mühendisliği, mühendislik tercihlerinde ilk sırada yer aldı.

ÖZVAR: YENİ PROGRAMLAR AÇMAYA DEVAM EDECEĞİZ

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, sonuçların istihdam odaklı programlara yönelik çalışmalarının öğrencilerin tercihleri üzerinde karşılık bulduğunu gösterdiğini belirtti.

Teknolojik dönüşümün yükseköğretimde yeni programlara ve nitelikli insan kaynağı planlamasına ihtiyaç doğurduğunu ifade eden Özvar, üniversite programlarının Türkiye'nin kalkınma hedefleri, iş gücü piyasasının değişen ihtiyaçları ve küresel teknolojik gelişmeler dikkate alınarak yeniden şekillendirildiğini kaydetti.

Yapay zeka ve siber güvenlik başta olmak üzere geleceğin mesleklerine yönelik programların yüksek başarı sıralamasındaki öğrenciler tarafından tercih edilmesini önemli bulduğunu belirten Özvar, yeni açılan programların daha ilk yılında ilk 100, ilk 500 ve ilk 1000'deki adayların tercihlerinde yer almasının dikkat çekici olduğunu ifade etti.

Özvar, yükseköğretim sisteminin yalnızca mevcut mesleklere değil, gelecekte ihtiyaç duyulacak bilgi ve becerilere de odaklanması gerektiğini vurgulayarak, istihdamla bağlantısı güçlü ve teknolojik dönüşüme uyum sağlayan yeni programların sisteme kazandırılmaya devam edeceğini bildirdi.