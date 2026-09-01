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Özel okullarda ücretsiz okuyacak öğrenci sonuçları açıklandı! MEB kayıt işlemleri için son tarihi duyurdu

Milli Eğitim Bakanlığınca 2026-2027 eğitim öğretim yılında özel okullarda ücretsiz okutulacak öncelikli öğrencilerin yerleştirme sonuçları açıklandı. Şehit ve gazi çocukları ile korunma, bakım veya barınma kararı bulunan öğrencilerin yüzde 99,8’i tercihlerinden birine yerleşti.

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Özel okullarda ücretsiz okuyacak öğrenci sonuçları açıklandı! MEB kayıt işlemleri için son tarihi duyurdu

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından özel okullarda ücretsiz okutulacak öncelikli öğrencilerin yerleştirme sonuçları ilan edildi.

Özel okullarda ücretsiz okutulacak öncelikli öğrencilerin yerleştirme sonuçları açıklandı. (Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)Özel okullarda ücretsiz okutulacak öncelikli öğrencilerin yerleştirme sonuçları açıklandı. (Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)

İLK TERCİHE YERLEŞME ORANI YÜZDE 82

MEB'in gerçekleştirdiği yerleştirme kapsamında öğrencilerin yüzde 82'si ilk tercihine, yüzde 97'si ise ilk üç tercihinden birine yerleşti.

Öğrencilerin yüzde 99,8’i tercihlerinden birine yerleşti.Öğrencilerin yüzde 99,8’i tercihlerinden birine yerleşti.

KAYIT İÇİN SON TARİH 7 EYLÜL

Ücretsiz öğrenci kontenjanından yararlanmaya hak kazanan öğrencilerin, 7 Eylül'e kadar yerleştirildikleri özel okula kayıt yaptırmaları gerekiyor. Bu tarihe kadar kayıt yaptırmayan öğrenciler ücretsiz eğitim hakkından vazgeçmiş sayılacak.

Şehit ve gazi çocukları ile hakkında korunma, bakım veya barınma kararı verilen öğrenciler; servis ücreti hariç olmak üzere yemek, kahvaltı, pansiyon/yatakhane, kitap-kırtasiye, kıyafet, etüt ve benzeri hizmetlerden öğrenim süresince ücretsiz yararlanabilecek.

Yerleşen öğrencilerin 7 Eylül’e kadar kayıt yaptırması gerekiyor.Yerleşen öğrencilerin 7 Eylül’e kadar kayıt yaptırması gerekiyor.

BOŞ KONTENJANLAR 8 EYLÜL'DE AÇIKLANACAK

Yerleştirmelerin ardından özel okullarda boş kalan ücretsiz öğrenci kontenjanları 8 Eylül'de e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden duyurulacak. Bu kontenjanlara ilişkin yerleştirme işlemleri özel okullar tarafından yapılacak.

Sonuçlar, e-Okul üzerinden sorgulanabilecek.

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