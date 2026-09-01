MEB'in gerçekleştirdiği yerleştirme kapsamında öğrencilerin yüzde 82'si ilk tercihine, yüzde 97'si ise ilk üç tercihinden birine yerleşti.

Öğrencilerin yüzde 99,8’i tercihlerinden birine yerleşti.

KAYIT İÇİN SON TARİH 7 EYLÜL

Ücretsiz öğrenci kontenjanından yararlanmaya hak kazanan öğrencilerin, 7 Eylül'e kadar yerleştirildikleri özel okula kayıt yaptırmaları gerekiyor. Bu tarihe kadar kayıt yaptırmayan öğrenciler ücretsiz eğitim hakkından vazgeçmiş sayılacak.

Şehit ve gazi çocukları ile hakkında korunma, bakım veya barınma kararı verilen öğrenciler; servis ücreti hariç olmak üzere yemek, kahvaltı, pansiyon/yatakhane, kitap-kırtasiye, kıyafet, etüt ve benzeri hizmetlerden öğrenim süresince ücretsiz yararlanabilecek.