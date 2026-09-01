Özel okullarda ücretsiz okuyacak öğrenci sonuçları açıklandı! MEB kayıt işlemleri için son tarihi duyurdu
Milli Eğitim Bakanlığınca 2026-2027 eğitim öğretim yılında özel okullarda ücretsiz okutulacak öncelikli öğrencilerin yerleştirme sonuçları açıklandı. Şehit ve gazi çocukları ile korunma, bakım veya barınma kararı bulunan öğrencilerin yüzde 99,8’i tercihlerinden birine yerleşti.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından özel okullarda ücretsiz okutulacak öncelikli öğrencilerin yerleştirme sonuçları ilan edildi.
İLK TERCİHE YERLEŞME ORANI YÜZDE 82
MEB'in gerçekleştirdiği yerleştirme kapsamında öğrencilerin yüzde 82'si ilk tercihine, yüzde 97'si ise ilk üç tercihinden birine yerleşti.
KAYIT İÇİN SON TARİH 7 EYLÜL
Ücretsiz öğrenci kontenjanından yararlanmaya hak kazanan öğrencilerin, 7 Eylül'e kadar yerleştirildikleri özel okula kayıt yaptırmaları gerekiyor. Bu tarihe kadar kayıt yaptırmayan öğrenciler ücretsiz eğitim hakkından vazgeçmiş sayılacak.
Şehit ve gazi çocukları ile hakkında korunma, bakım veya barınma kararı verilen öğrenciler; servis ücreti hariç olmak üzere yemek, kahvaltı, pansiyon/yatakhane, kitap-kırtasiye, kıyafet, etüt ve benzeri hizmetlerden öğrenim süresince ücretsiz yararlanabilecek.
BOŞ KONTENJANLAR 8 EYLÜL'DE AÇIKLANACAK
Yerleştirmelerin ardından özel okullarda boş kalan ücretsiz öğrenci kontenjanları 8 Eylül'de e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden duyurulacak. Bu kontenjanlara ilişkin yerleştirme işlemleri özel okullar tarafından yapılacak.
Sonuçlar, e-Okul üzerinden sorgulanabilecek.
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