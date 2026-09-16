2026 YKS ek tercih başvuru ekranı: İşte tercih tarihleri ve program detayları
2026 YKS ek tercih süreci yarın başlıyor. Adaylar 17-21 Eylül tarihleri arasında ÖSYM AİS üzerinden en fazla 24 program için tercih yapabilecek.
2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında ek yerleştirme süreci başlıyor. Üniversitelerin boş kalan kontenjanları için yapılacak ek tercihler, 17-21 Eylül 2026 tarihleri arasında alınacak.
BOŞ KALAN KONTENJANLAR İÇİN TERCİH DÖNEMİ BAŞLIYOR
İlk yerleştirme sonuçlarının ardından üniversitelerde boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme süreci yarın başlıyor. Herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen adaylar, ÖSYM tarafından belirlenen tarihler içerisinde ek yerleştirme tercihlerini oluşturabilecek.
Adayların tercih işlemlerini süresi içerisinde tamamlamaları gerekiyor.
YKS EK TERCİHTE KAÇ PROGRAM YAZILABİLİR?
Ek yerleştirme kapsamında adaylara en fazla 24 program tercih etme hakkı tanınıyor. Adaylar, tercih yapmaya uygun oldukları programlar arasından seçim yaparak tercih listelerini oluşturabilecek.
YKS EK TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?
Ek yerleştirme tercihleri, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleriyle sisteme giriş yaparak tercih işlemlerini tamamlayabilecek.
2026 YKS ek tercih tarihleri:
- Başlangıç: 17 Eylül 2026
- Son gün: 21 Eylül 2026
- Tercih limiti: En fazla 24 program
- Tercih adresi: ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS)
- Tercih başlangıcı: 17 Eylül 2026, saat 16.00
- Tercih bitişi: 21 Eylül 2026, saat 23.59
- Tercih kanalı: ÖSYM AİS ve ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması
- Giriş bilgileri: T.C. kimlik numarası ve aday şifresi