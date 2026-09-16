2026 YKS ek tercih başvuru ekranı: İşte tercih tarihleri ve program detayları

YKS ek tercih tarihleri ilan edildi.

BOŞ KALAN KONTENJANLAR İÇİN TERCİH DÖNEMİ BAŞLIYOR

İlk yerleştirme sonuçlarının ardından üniversitelerde boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme süreci yarın başlıyor. Herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen adaylar, ÖSYM tarafından belirlenen tarihler içerisinde ek yerleştirme tercihlerini oluşturabilecek.

Adayların tercih işlemlerini süresi içerisinde tamamlamaları gerekiyor.

YKS EK TERCİHTE KAÇ PROGRAM YAZILABİLİR?

Ek yerleştirme kapsamında adaylara en fazla 24 program tercih etme hakkı tanınıyor. Adaylar, tercih yapmaya uygun oldukları programlar arasından seçim yaparak tercih listelerini oluşturabilecek.