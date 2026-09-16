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2026 YKS ek tercih başvuru ekranı: İşte tercih tarihleri ve program detayları

2026 YKS ek tercih süreci yarın başlıyor. Adaylar 17-21 Eylül tarihleri arasında ÖSYM AİS üzerinden en fazla 24 program için tercih yapabilecek.

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2026 YKS ek tercih başvuru ekranı: İşte tercih tarihleri ve program detayları

2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında ek yerleştirme süreci başlıyor. Üniversitelerin boş kalan kontenjanları için yapılacak ek tercihler, 17-21 Eylül 2026 tarihleri arasında alınacak.

YKS ek tercih tarihleri ilan edildi.YKS ek tercih tarihleri ilan edildi.

BOŞ KALAN KONTENJANLAR İÇİN TERCİH DÖNEMİ BAŞLIYOR

İlk yerleştirme sonuçlarının ardından üniversitelerde boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme süreci yarın başlıyor. Herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen adaylar, ÖSYM tarafından belirlenen tarihler içerisinde ek yerleştirme tercihlerini oluşturabilecek.

Adayların tercih işlemlerini süresi içerisinde tamamlamaları gerekiyor.

YKS EK TERCİHTE KAÇ PROGRAM YAZILABİLİR?

Ek yerleştirme kapsamında adaylara en fazla 24 program tercih etme hakkı tanınıyor. Adaylar, tercih yapmaya uygun oldukları programlar arasından seçim yaparak tercih listelerini oluşturabilecek.

Adaylar 17-21 Eylül tarihleri arasında ÖSYM AİS üzerinden en fazla 24 program için tercih yapabilecek.Adaylar 17-21 Eylül tarihleri arasında ÖSYM AİS üzerinden en fazla 24 program için tercih yapabilecek.

YKS EK TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

Ek yerleştirme tercihleri, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleriyle sisteme giriş yaparak tercih işlemlerini tamamlayabilecek.

2026 YKS ek tercih tarihleri:

  • Başlangıç: 17 Eylül 2026
  • Son gün: 21 Eylül 2026
  • Tercih limiti: En fazla 24 program
  • Tercih adresi: ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS)
YKS ek tercih nasıl yapılır?
2026 YKS ek yerleştirme tercih süreci için adayların işlemlerini ÖSYM üzerinden bireysel olarak gerçekleştirmesi gerekiyor. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne giriş yaparak tercihlerini oluşturabilecek. Tercihler ayrıca ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden de yapılabilecek.
Başlangıç
17 Eylül 2026
16.00
Bitiş
21 Eylül 2026
23.59
Ek yerleştirme kılavuzu
Ek yerleştirme tercihinde bulunacak adayların, tercih işlemlerinden önce 2026-YKS Yükseköğretim Programları Ek Yerleştirme Kılavuzu'nu incelemeleri önem taşıyor. Kılavuzda ek yerleştirmeye ilişkin kontenjanlar, programlar ve tercih koşulları yer alıyor.
YKS ek tercih tarihleri
  • Tercih başlangıcı: 17 Eylül 2026, saat 16.00
  • Tercih bitişi: 21 Eylül 2026, saat 23.59
  • Tercih kanalı: ÖSYM AİS ve ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması
  • Giriş bilgileri: T.C. kimlik numarası ve aday şifresi
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