YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı: 2026 YKS yerleştirme sonuçları açıklandı mı?
2026 YKS tercih sonuçları için milyonlarca adayın bekleyişi sürüyor. Tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından gözler ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevrilirken, üniversite hayali kuran adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi araştırıyor. Peki YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM 2026 YKS tercih sonuçlarına ilişkin son gelişmeler…
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2026 YKS tercih sonuçları için milyonlarca adayın bekleyişi sürüyor. Üniversite tercih sürecinin tamamlanmasının ardından gözler ÖSYM'ye çevrilirken, adaylar hangi üniversite ve bölüme yerleştirildiklerini öğrenmek için sonuç tarihini araştırıyor. ÖSYM'nin sonuçları üniversite kayıtları öncesinde açıklaması bekleniyor.
Zeynep Durusoy Takvim.com.tr Eğitim