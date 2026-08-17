Üniversite kayıtları 24-28 Ağustos 2026, elektronik kayıtlar ise 24-26 Ağustos'ta yapılacak. (Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)

YKS Tercih Sonuçları Açıklandı mı? 2026 YKS tercih sonuçları için adayların heyecanlı bekleyişi sürüyor. Tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından gözler ÖSYM'nin açıklamasına çevrildi. ÖSYM tarafından henüz resmi sonuç tarihi duyurulmadı.

YKS Tercih Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? ÖSYM tarafından YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin henüz resmi bir duyuru yapılmadı. Geçen yıl sonuçlar 25 Ağustos tarihinde açıklanmıştı.

YKS Tercih Sonuçları Nasıl Sorgulanır? Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç ekranı üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle öğrenebilecek. Sonuçlar ayrıca e-Devlet üzerinden de sorgulanabilecek.