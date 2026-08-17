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YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı: 2026 YKS yerleştirme sonuçları açıklandı mı?

2026 YKS tercih sonuçları için milyonlarca adayın bekleyişi sürüyor. Tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından gözler ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevrilirken, üniversite hayali kuran adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi araştırıyor. Peki YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM 2026 YKS tercih sonuçlarına ilişkin son gelişmeler…

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YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı: 2026 YKS yerleştirme sonuçları açıklandı mı?

2026 YKS tercih sonuçları için milyonlarca adayın bekleyişi sürüyor. Üniversite tercih sürecinin tamamlanmasının ardından gözler ÖSYM'ye çevrilirken, adaylar hangi üniversite ve bölüme yerleştirildiklerini öğrenmek için sonuç tarihini araştırıyor. ÖSYM'nin sonuçları üniversite kayıtları öncesinde açıklaması bekleniyor.

YKS TERCİH SONUCU SORGULAMA EKRANI

Üniversite kayıtları 24-28 Ağustos 2026, elektronik kayıtlar ise 24-26 Ağustos'ta yapılacak. (Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)Üniversite kayıtları 24-28 Ağustos 2026, elektronik kayıtlar ise 24-26 Ağustos'ta yapılacak. (Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)

YKS Tercih Sonuçları Açıklandı mı?
2026 YKS tercih sonuçları için adayların heyecanlı bekleyişi sürüyor. Tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından gözler ÖSYM'nin açıklamasına çevrildi. ÖSYM tarafından henüz resmi sonuç tarihi duyurulmadı.
YKS Tercih Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
ÖSYM tarafından YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin henüz resmi bir duyuru yapılmadı. Geçen yıl sonuçlar 25 Ağustos tarihinde açıklanmıştı.
YKS Tercih Sonuçları Nasıl Sorgulanır?
Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç ekranı üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle öğrenebilecek. Sonuçlar ayrıca e-Devlet üzerinden de sorgulanabilecek.
Üniversite Kayıtları Ne Zaman?
YKS yerleştirme sonuçlarının ardından üniversite kayıt süreci başlayacak. 2026-YKS için kayıt tarihleri ÖSYM'nin yayımladığı kılavuz ve resmi takvim doğrultusunda takip edilecek.
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