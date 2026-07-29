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ÖSYM duyurdu: KPSS ön lisans başvuruları başladı

KPSS ön lisans başvuruları bugün (29 Temmuz 2026) erişime açıldı. Sınava katılacak adaylar, başvurularını ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden veya ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla gerçekleştirebilecek.

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ÖSYM duyurdu: KPSS ön lisans başvuruları başladı

SON DAKİKA: KPSS Ön Lisans başvuruları bugün erişime açıldı. Sınava katılacak adaylar, başvurularını ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden veya ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla gerçekleştirebilecek.

ÖSYM'nin duyurusuna göre 2026-KPSS Ön Lisans sınavı 4 Ekim 2026 tarihinde yapılacaktır.ÖSYM'nin duyurusuna göre 2026-KPSS Ön Lisans sınavı 4 Ekim 2026 tarihinde yapılacaktır.

KPSS ÖN LİSANS BAŞVURULARI BAŞLADI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2026-KPSS Ön Lisans sınavı ile ilgili beklenen başvuru duyurusunu yayımladı.

BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ

  • KPSS Ön Lisans Başvuru Tarihleri: 29 Temmuz – 10 Ağustos 2026
  • KPSS Ön Lisans Sınav Tarihi: 4 Ekim 2026
  • DHBT Başvuru Tarihleri: 22 – 30 Eylül 2026
  • DHBT Sınav Tarihi: 1 Kasım 2026

Sınav başvuruları 29 Temmuz - 10 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacaktır.Sınav başvuruları 29 Temmuz - 10 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacaktır.

DİN HİZMETLERİ ADAYLARINA ÖNEMLİ HATIRLATMA

Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak amacıyla 1 Kasım 2026'daki DHBT'ye ön lisans düzeyinde katılacak adayların, 4 Ekim 2026 tarihinde düzenlenecek 2026-KPSS Ön Lisans Sınavı'na da başvurmaları zorunludur.

Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 1 Kasım 2026 tarihinde uygulanacaktır.Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 1 Kasım 2026 tarihinde uygulanacaktır.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Adaylar başvurularını saat 09.45'ten itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri üzerinden, https://ais.osym.gov.tr web sitesinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla gerçekleştirebilecekler.

Detaylı bilgi edinmek isteyen adaylar www.osym.gov.tr adresini ziyaret edebilir veya 444 6796 numaralı ÖSYM Çağrı Merkezi'nden bilgi alabilir.

(Haberin fotoğrafları AA'dan ve X'ten alınmıştır.)(Haberin fotoğrafları AA'dan ve X'ten alınmıştır.)

📅 2026-KPSS Ön Lisans Sınavı
Sınav Tarihi
4 Ekim 2026
📝 KPSS Ön Lisans Başvuruları
Başvuru Tarihleri
29 Temmuz - 10 Ağustos 2026
🕌 2026-KPSS DHBT
Sınav Tarihi
1 Kasım 2026
📄 DHBT Başvuruları
Başvuru Tarihleri
22 - 30 Eylül 2026
ℹ️ DHBT İçin Önemli Bilgi
DHBT'ye ön lisans düzeyinde başvuracak adayların, 4 Ekim 2026 tarihinde uygulanacak KPSS Ön Lisans Sınavı'na da başvurmaları gerekmektedir.
🌐 Başvuru ve İletişim
Başvurular:
Başvuru günleri saat 09.45'ten itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri, https://ais.osym.gov.tr veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden yapılabilir.
İletişim:
ÖSYM Çağrı Merkezi 444 6796
www.osym.gov.tr
YÖK Atlas mobilde! 2026 YKS tercihlerinde adayların rehberi olacak
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Zeynep Durusoy
Zeynep Durusoy Takvim.com.tr Eğitim

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