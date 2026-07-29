ÖSYM duyurdu: KPSS ön lisans başvuruları başladı
KPSS ön lisans başvuruları bugün (29 Temmuz 2026) erişime açıldı. Sınava katılacak adaylar, başvurularını ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden veya ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla gerçekleştirebilecek.
SON DAKİKA: KPSS Ön Lisans başvuruları bugün erişime açıldı. Sınava katılacak adaylar, başvurularını ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden veya ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla gerçekleştirebilecek.
KPSS ÖN LİSANS BAŞVURULARI BAŞLADI
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2026-KPSS Ön Lisans sınavı ile ilgili beklenen başvuru duyurusunu yayımladı.
BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ
- KPSS Ön Lisans Başvuru Tarihleri: 29 Temmuz – 10 Ağustos 2026
- KPSS Ön Lisans Sınav Tarihi: 4 Ekim 2026
- DHBT Başvuru Tarihleri: 22 – 30 Eylül 2026
- DHBT Sınav Tarihi: 1 Kasım 2026
DİN HİZMETLERİ ADAYLARINA ÖNEMLİ HATIRLATMA
Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak amacıyla 1 Kasım 2026'daki DHBT'ye ön lisans düzeyinde katılacak adayların, 4 Ekim 2026 tarihinde düzenlenecek 2026-KPSS Ön Lisans Sınavı'na da başvurmaları zorunludur.
BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?
Adaylar başvurularını saat 09.45'ten itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri üzerinden, https://ais.osym.gov.tr web sitesinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla gerçekleştirebilecekler.
Detaylı bilgi edinmek isteyen adaylar www.osym.gov.tr adresini ziyaret edebilir veya 444 6796 numaralı ÖSYM Çağrı Merkezi'nden bilgi alabilir.