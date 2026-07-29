ÖSYM duyurdu: KPSS ön lisans başvuruları başladı

SON DAKİKA: KPSS Ön Lisans başvuruları bugün erişime açıldı. Sınava katılacak adaylar, başvurularını ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden veya ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla gerçekleştirebilecek.

ÖSYM'nin duyurusuna göre 2026-KPSS Ön Lisans sınavı 4 Ekim 2026 tarihinde yapılacaktır.

KPSS ÖN LİSANS BAŞVURULARI BAŞLADI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2026-KPSS Ön Lisans sınavı ile ilgili beklenen başvuru duyurusunu yayımladı.

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