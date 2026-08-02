Herhangi bir programa yerleşmemiş lise mezunu aday sayısı 1 milyon 56 bin. Yani sınava girenlerin önemli bir bölümü artık lise sıralarından gelmiyor. UYKU DÜZENİ KONTROL EDİLEBİLİR Ders programı, yoklama ve okulun getirdiği ritim ortadan kalkar; çalışma saatlerini korumak, deneme takibi yapmak ve motivasyonu sürdürmek büyük ölçüde öğrencinin sorumluluğuna kalır. Arkadaşların üniversiteye başladığı, evde geçirilen sürenin arttığı ve karşılaştırmanın çoğaldığı bir dönemden geçilir. Bu yükü hafifletmenin yolu, yılı sonuç hedefi yerine davranış hedefiyle kurmaktır. Başarı sırası doğrudan kontrol edilemez; haftalık soru sayısı, deneme analizi ve uyku düzeni kontrol edilebilir. Ailenin yaklaşımı da bu dengeyi belirler: her denemeden sonra net sormak yerine belirli aralıklarla birlikte genel tabloya bakmak öğrenci üzerindeki baskıyı azaltır. Bir yıl daha hazırlanmanın kaynak, kurs ve destek maliyeti de açıkça konuşulmalıdır; bu hesabı öğrenciyle paylaşmak baskı kurmak için değil, kararın ortak sahiplenilmesi için gereklidir."

Ailenin yaklaşımı da bu dengeyi belirler: Her denemeden sonra net sormak yerine belirli aralıklarla birlikte genel tabloya bakmak öğrenci üzerindeki baskıyı azaltır. SAHADA ÇALIŞMA Ön lisansta belirleyici olan üniversitenin adı değil, staj ve uygulama imkânıdır. Bu programın karşılığı sahada alınır; laboratuvarı, atölyesi, sektör bağlantısı zayıf bir meslek yüksekokulu mezununa teknik beceri kazandırmaz. Bu yıl dikkat çeken bir veri de bu noktada: ön bilgi kılavuzu verilerine göre organize sanayi bölgelerinde faaliyet gösteren meslek yüksekokullarının kontenjanı, 2022'de 2 bin 499 iken bu yıl yaklaşık yüzde 70 artırılarak 4 bin 245'e çıkarıldı. Bu okulların öğrencisi eğitimini üretimin içinde alıyor. Ön lisans düşünen adayın bakması gereken yer taban puan değil, o programın hangi işletmelerle çalıştığı, stajın nasıl yürütüldüğü ve mezunlarının nerede işe girdiğidir. Ön bilgi kılavuzunda bu yıl ilk kez öğrenci alacak dokuz yeni ön lisans programı da yer alıyor; dijital oyun teknolojileri, mobil güvenlik teknolojileri ve ilaç üretim teknolojisi gibi alanlar bunların arasında.

TEK PROGRAM DEĞİL Hedeflenen mesleğe giden yol çoğu zaman tek programdan geçmez. Yakın bölümler, ön lisans ve dikey geçiş, alan içi uzmanlaşma ve lisansüstü rotalar da aynı hedefe çıkabilir. 'Hayalimdeki üniversite gelmedi' ile 'istediğim mesleğe ulaşamıyorum' aynı şey değildir. Mezuna kalmak başarısızlık değildir; bu yıl üniversiteye başlamak da vazgeçmek değildir. Her iki kararın da doğru olduğu öğrenciler vardır. Belirleyici olan, kararın kime ait olduğudur. Aile beklentisi, çevre kıyaslaması veya sosyal medyadaki başarı anlatıları üzerinden verilen karar ilk zorlukta çözülür. Öğrencinin kendi verdiği karar zorlandığında da ayakta kalır.

ÖN LİSANS SEÇENEĞİ Ashkar çok önemli bir duruma dikkat çekti: Burada çoğu ailenin hiç değerlendirmediği bir seçeneği masaya koymak istiyorum: ön lisans. Tercih dönemi başında yayımlanan ön bilgi kılavuzuna göre toplam 805 bin 747 kontenjanın 371 bin 476'sı ön lisans programlarına ait; yani yükseköğretimdeki her iki koltuktan biri neredeyse iki yıllık programlarda. Bu sayılar güncel kılavuzda değişebilir; oran ise büyük ölçüde aynı kalacaktır. Buna rağmen ön lisans, tercih sohbetlerinde çoğu zaman son çare olarak anılıyor. Oysa iki şey sunuyor: mesleğe daha hızlı ulaşmak ve Dikey Geçiş Sınavı ile lisans eğitimine devam etme imkânı. Burada bir ayrıntıyı doğru bilmek gerekir: dikey geçiş her ön lisans programını her lisans programına açmaz. Her bölümün geçiş yapabileceği lisans programları belirlidir ve kontenjan sınırı vardır. Bu nedenle ön lisans tercih edilirken hangi lisans programlarına köprü kurduğu baştan araştırılmalıdır. Bu araştırma yapıldığında, bir yılı sınav masasında geçirmek yerine iki yılda meslek edinip dikey geçişle devam eden öğrenci aynı süreyi diploma ve iş deneyimi kazanarak kullanmış olur.