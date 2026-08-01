Müdür ve müdür yardımcılığı görevlerine atanmak isteyen eğitimcilerin katıldığı sınavda başarı barajı 60 puan olarak uygulanıyor. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte adaylar, puanlarını MEB'in resmi sonuç sorgulama sistemi üzerinden öğrenebilecek ve yönetici başvuru takvimine göre işlemlerini sürdürebilecek.

MEB, 2026 Yönetici Yetiştirme Programı e-Sınavı sonuçlarını açıkladı. (Görsel: Takvim foto arşivi)

ÜÇ FARKLI OTURUMDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

2026 Yılı Yönetici Yetiştirme Programı e-Sınavı, 25 Temmuz Cumartesi günü belirlenen e-Sınav merkezlerinde düzenlendi. Sınavın ilk oturumu saat 10.00'da müdür adayları için yapılırken, ikinci oturum saat 13.00'te temel eğitim kurumlarında görev alacak müdür yardımcısı adaylarına yönelik gerçekleştirildi. Günün son oturumu ise saat 16.00'da ortaöğretim ve özel eğitim kurumlarında görev yapacak müdür yardımcısı adaylarının katılımıyla tamamlandı.

SONUÇLAR AÇIKLANDI

Üç oturumun ardından yapılan değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasıyla sınav sonuçları ilan edildi. Adaylar, elde ettikleri puanları Milli Eğitim Bakanlığının resmi sonuç sorgulama ekranı üzerinden görüntüleyebiliyor.

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Sınav, 25 Temmuz 2026 tarihinde üç ayrı oturum halinde gerçekleştirildi. (Görsel: AA)

BAŞARI PUANI 60 OLARAK UYGULANDI

Sınav değerlendirmesi 100 tam puan üzerinden gerçekleştirildi. Puan hesaplamasında yalnızca doğru cevaplar esas alınırken, yanlış cevaplar herhangi bir puan kaybına neden olmadı.

Adayların puanı, doğru cevap sayısının toplam soru sayısına bölünmesi ve elde edilen sonucun 100 ile çarpılmasıyla belirlendi. Sonuçlar virgülden sonra iki basamaklı olarak açıklanırken, 60 ve üzeri puan alan adaylar başarılı kabul edildi.

HATALI SORULAR İÇİN DEĞERLENDİRME ESASLARI

Cevap anahtarında hata tespit edilmesi halinde ilgili sorular iptal edilmeyecek. Merkez Sınav Kurulunun belirleyeceği doğru cevap esas alınarak bu sorular değerlendirmeye dahil edilecek.

Buna karşılık, sınavda yer alan bir sorunun iptal edilmesine karar verilmesi durumunda ise söz konusu soru değerlendirme dışı bırakılacak. Puanlama, kalan geçerli soruların puan değerleri yeniden hesaplanarak yapılacak.

Sınav değerlendirmesi 100 tam puan üzerinden yapıldı. (Görsel: Takvim foto arşivi)

YÖNETİCİ BAŞVURULARINDA PUAN SIRALAMASI ESAS ALINACAK

7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu ile Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği kapsamında, yönetici yetiştirme programı sonunda 60 ve üzeri puan alan adaylar yönetici görevlendirme başvurusu yapabilecek.

Görevlendirmeler adayların sınav puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek. Puan eşitliği yaşanması halinde ise Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği'nin 22'nci ve 23'üncü maddelerinde yer alan kriterler uygulanacak.