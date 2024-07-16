YKS SINAV SONUCU ÖĞRENME EKRANI TIKLA: 2024 YKS Sınav Sonucu Nasıl Bakılır? ÖSYM Üniversite Sınavı Sonuç Sorgulama

Tercih Süreci Nasıl İşleyecek? YKS sonuçlarına göre öğrenciler, kazandıkları puanlar doğrultusunda üniversite ve bölüm tercihlerini yapabilecekler. Tercih süreciyle ilgili detaylar ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alacak ve öğrenciler, belirlenen tarihler arasında tercihlerini sisteme girebilecekler. YKS 2024 Tercihleri Nasıl Yapılır? Detaylı Rehber YKS 2024 sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler, üniversite tercihlerini nasıl yapacaklarını merak ediyor. İşte adım adım YKS 2024 tercih süreci ve dikkat edilmesi gerekenler: Öncelikle ÖSYM'nin yayımladığı tercih kılavuzunu dikkatlice inceleyin. Bu kılavuzda, tercih yapabileceğiniz üniversiteler ve bölümler, kontenjanlar, taban puanlar ve diğer önemli bilgiler yer alır. Kılavuz, tercih sürecinin en önemli kaynağıdır. YÖK Atlas, üniversite tercihleri için oldukça faydalı bir araçtır. Bu platformda, geçmiş yıllara ait yerleşme bilgilerini, üniversitelerin bölümleriyle ilgili detayları ve mezun istihdam oranlarını bulabilirsiniz. YÖK Atlas'ı kullanarak bilinçli tercihler yapabilirsiniz.

Tercihlerinizi Hazırlayın Tercih listesi hazırlarken dikkat etmeniz gereken bazı önemli noktalar vardır: Puan ve Sıralama: Tercihlerinizi yaparken YKS'de aldığınız puan ve sıralamayı göz önünde bulundurun. Hedeflediğiniz üniversite ve bölümlerin taban puanlarını ve sıralamalarını kontrol edin. İlgi ve Yetkinlikler: Tercih edeceğiniz bölümlerin, ilgi alanlarınıza ve yetkinliklerinize uygun olup olmadığını değerlendirin. Uzun vadede mutlu olabileceğiniz ve başarılı olabileceğiniz alanlara yönelin. Yerleşme Olasılığı: Tercih listenizi hazırlarken, yerleşme olasılığınızı artırmak için hem yüksek hem de düşük puanlı bölümleri dengeli bir şekilde listeleyin. Gelecek Planları: Tercih edeceğiniz bölümlerin, gelecekteki kariyer hedeflerinize uygun olup olmadığını düşünün. İş imkanları, mezun istihdam oranları ve sektörün geleceği hakkında araştırma yapın.

Tercihlerinizi Sisteme Girin Tercih listenizi oluşturduktan sonra ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden tercihlerinizi yapabilirsiniz. İşte adım adım tercihlerinizi sisteme girme süreci: ÖSYM AİS'e Giriş Yapın: https://ais.osym.gov.tr adresine gidin ve TC kimlik numaranız ile aday şifrenizle sisteme giriş yapın. Tercih Yapma Sekmesine Girin: Giriş yaptıktan sonra "Tercih Yap" sekmesine tıklayın. Tercihlerinizi Girin: Tercihlerinizi, hazırladığınız listeye göre sırasıyla girin. Tercihlerinizi girerken, doğru kodları ve sıralamayı kontrol etmeyi unutmayın. Kaydedin ve Onaylayın: Tüm tercihlerinizi girdikten sonra "Kaydet" butonuna tıklayarak tercihlerinizi kaydedin ve onaylayın. Tercihlerinizi onaylamadan önce son kez gözden geçirmenizde fayda var. Tercih Sürecinde Dikkat Edilmesi Gerekenler Tercih sürecinde dikkat etmeniz gereken bazı önemli noktalar şunlardır: Tercihlerinizi Sık Sık Kontrol Edin: Tercihlerinizi yaptıktan sonra, sistemde bir hata olup olmadığını kontrol edin ve tercihlerinizi son başvuru tarihine kadar güncelleyebileceğinizi unutmayın. Tercih Süresi: Tercihlerinizi belirtilen süre içinde yapmalısınız. Tercih süresi sona erdikten sonra değişiklik yapma imkanı olmayacaktır. Kılavuzdaki Değişiklikler: Tercih kılavuzunda sonradan yapılabilecek değişikliklere karşı dikkatli olun ve ÖSYM'nin duyurularını düzenli olarak takip edin.