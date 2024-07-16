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YKS SINAV SONUCU ÖĞRENME EKRANI TIKLA: 2024 YKS Sınav Sonucu Nasıl Bakılır? ÖSYM Üniversite Sınavı Sonuç Sorgulama

Son dakika haberine göre, YKS sonuçları açıklandı. Üniversite eğitimine adım atmak için heyecanla bekleyen milyonlarca öğrenci için büyük an geldi. 8-9 Haziran tarihlerinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. ÖSYM Başkanı Ersoy, 2024 YKS sonuçlarının ÖSYM'nin resmi internet adresinden erişime açıldığını duyurdu. Öğrenciler, sınav sonuçlarını öğrenerek üniversite tercihlerini yapmaya başladı.

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Giriş Tarihi 16 Temmuz 2024, 08:36 Güncelleme 16 Temmuz 2024, 08:36
YKS SINAV SONUCU ÖĞRENME EKRANI TIKLA: 2024 YKS Sınav Sonucu Nasıl Bakılır? ÖSYM Üniversite Sınavı Sonuç Sorgulama

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2024 YKS sonuçlarıyla ilgili merak edilen tüm detaylar ve tercih süreciyle ilgili bilgiler, ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alacak. Öğrenciler, sonuçlarına göre hangi üniversitelere başvurabileceklerini ve tercih sürecinin nasıl işleyeceğini buradan takip edebilirler. YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrenciler, gelecekteki eğitim ve kariyer planlarını yapmaya başlayacaklar. Bu süreçte doğru ve bilinçli tercihler yapmak, öğrencilerin gelecekteki başarılarını belirleyecek önemli bir faktördür.

YKS sonuçları açıklandı!

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir.

SONUÇ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

YKS TERCİH KILAVUZU 2024 ||
AYT TYT 4 yıllık üniversite puan sınırı kaç?
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YKS Sonuçlarına Nasıl Bakılır?

Öğrencilerin YKS sonuçlarına ulaşabilmesi için ÖSYM'nin sonuç sayfasına giriş yapmaları gerekiyor. İşte adım adım YKS sonucu öğrenme rehberi:

ÖSYM Sonuç Sayfasına Giriş Yapın: https://sonuc.osym.gov.tr adresine tıklayarak ÖSYM'nin sonuç ekranına erişim sağlayın.

Kimlik Bilgilerinizi Girin: TC kimlik numaranız ve aday şifrenizle sisteme giriş yapın.

Sonuçları Görüntüleyin: "Gönder" butonuna tıkladıktan sonra YKS sınav sonucunuz ekranda belirecektir.

2024 YKS sınav sonuçlarını bekleyen öğrenciler, ÖSYM'nin resmi internet sitesinden sonuçlarını kolaylıkla öğrenebilirler. YKS, Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere üç oturumda tamamlandı ve sonuçlarına göre üniversite tercih süreci başlıyor.

Tercih Süreci Nasıl İşleyecek?

YKS sonuçlarına göre öğrenciler, kazandıkları puanlar doğrultusunda üniversite ve bölüm tercihlerini yapabilecekler. Tercih süreciyle ilgili detaylar ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alacak ve öğrenciler, belirlenen tarihler arasında tercihlerini sisteme girebilecekler.

YKS 2024 Tercihleri Nasıl Yapılır? Detaylı Rehber

YKS 2024 sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler, üniversite tercihlerini nasıl yapacaklarını merak ediyor. İşte adım adım YKS 2024 tercih süreci ve dikkat edilmesi gerekenler:

Öncelikle ÖSYM'nin yayımladığı tercih kılavuzunu dikkatlice inceleyin. Bu kılavuzda, tercih yapabileceğiniz üniversiteler ve bölümler, kontenjanlar, taban puanlar ve diğer önemli bilgiler yer alır. Kılavuz, tercih sürecinin en önemli kaynağıdır.

YÖK Atlas, üniversite tercihleri için oldukça faydalı bir araçtır. Bu platformda, geçmiş yıllara ait yerleşme bilgilerini, üniversitelerin bölümleriyle ilgili detayları ve mezun istihdam oranlarını bulabilirsiniz. YÖK Atlas'ı kullanarak bilinçli tercihler yapabilirsiniz.

Tercihlerinizi Hazırlayın

Tercih listesi hazırlarken dikkat etmeniz gereken bazı önemli noktalar vardır:

Puan ve Sıralama: Tercihlerinizi yaparken YKS'de aldığınız puan ve sıralamayı göz önünde bulundurun. Hedeflediğiniz üniversite ve bölümlerin taban puanlarını ve sıralamalarını kontrol edin.

İlgi ve Yetkinlikler: Tercih edeceğiniz bölümlerin, ilgi alanlarınıza ve yetkinliklerinize uygun olup olmadığını değerlendirin. Uzun vadede mutlu olabileceğiniz ve başarılı olabileceğiniz alanlara yönelin.

Yerleşme Olasılığı: Tercih listenizi hazırlarken, yerleşme olasılığınızı artırmak için hem yüksek hem de düşük puanlı bölümleri dengeli bir şekilde listeleyin.

Gelecek Planları: Tercih edeceğiniz bölümlerin, gelecekteki kariyer hedeflerinize uygun olup olmadığını düşünün. İş imkanları, mezun istihdam oranları ve sektörün geleceği hakkında araştırma yapın.

Tercihlerinizi Sisteme Girin

Tercih listenizi oluşturduktan sonra ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden tercihlerinizi yapabilirsiniz. İşte adım adım tercihlerinizi sisteme girme süreci:

ÖSYM AİS'e Giriş Yapın: https://ais.osym.gov.tr adresine gidin ve TC kimlik numaranız ile aday şifrenizle sisteme giriş yapın.

Tercih Yapma Sekmesine Girin: Giriş yaptıktan sonra "Tercih Yap" sekmesine tıklayın.

Tercihlerinizi Girin: Tercihlerinizi, hazırladığınız listeye göre sırasıyla girin. Tercihlerinizi girerken, doğru kodları ve sıralamayı kontrol etmeyi unutmayın.

Kaydedin ve Onaylayın: Tüm tercihlerinizi girdikten sonra "Kaydet" butonuna tıklayarak tercihlerinizi kaydedin ve onaylayın. Tercihlerinizi onaylamadan önce son kez gözden geçirmenizde fayda var.

Tercih Sürecinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Tercih sürecinde dikkat etmeniz gereken bazı önemli noktalar şunlardır:

Tercihlerinizi Sık Sık Kontrol Edin: Tercihlerinizi yaptıktan sonra, sistemde bir hata olup olmadığını kontrol edin ve tercihlerinizi son başvuru tarihine kadar güncelleyebileceğinizi unutmayın.

Tercih Süresi: Tercihlerinizi belirtilen süre içinde yapmalısınız. Tercih süresi sona erdikten sonra değişiklik yapma imkanı olmayacaktır.

Kılavuzdaki Değişiklikler: Tercih kılavuzunda sonradan yapılabilecek değişikliklere karşı dikkatli olun ve ÖSYM'nin duyurularını düzenli olarak takip edin.

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