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    • Eğitim
    • 14.02.2022 10:01
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    • 14.02.2022 10:01
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    YKS kampı ne zaman başlayacak? MEB OGM Materyal YKS kampı giriş nasıl ve nereden yapılır?

    Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları geçen hafta Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından alınmaya başlandı. Sınav için geri sayım devam ediyor. Öte yandan adaylar YKS kampı ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, YKS kampı ne zaman başlayacak? MEB OGM Materyal YKS kampı giriş nasıl ve nereden yapılır? İşte bilinmesi gerekenler...

    YKS kampı ne zaman başlayacak?

    Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından bu yıl 18-19 Haziran tarihlerinde milyonlarca adayın katılımıyla gerçekleştirilecek. Başvurular ÖSYM AİS üzerinden alınmaya başlandı. Peki, YKS kampı ne zaman başlayacak? MEB OGM Materyal YKS kampı giriş nasıl ve nereden yapılır? İşte merak edilenler...

    YKS KAMPI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    YKS'ye hazırlanan öğrencilere yönelik, YKS Kampı 14 Şubat Pazartesi günü başlayacak ve haziran ayının ilk haftasına kadar devam edecek.

    YKS KAMPI GİRİŞ NASIL YAPILIR?

    YKS kampı, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'nün YouTube kanalında hafta içi her gün 17.30-19.30 saatleri arasında düzenlenecek.

    Bakanlığın oluşturduğu Telegram hesabından ise öğrenciler hafta içi her gün 10.00-14.00 saatleri arası çözemedikleri soruları öğretmenlere sorup, cevaplarını alabilecek. Böylece öğrenciler, cep telefonlarıyla istedikleri her yerde özel olarak hazırlanmış interaktif soruları çözebilecek.

    ÇALIŞMA SORULARI HANGİ DERSLEREN YAPILACAK?

    YKS Kampı'nda öğrencilerin sorumlu olduğu Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, felsefe grubu, din kültürü ve ahlak bilgisi, matematik, fizik, kimya, biyoloji dersleri ile İngilizceden konu analizlerini içeren soru çözümleri yapılacak.

    Hangi derste, hangi konuya dair soru çözüleceği ile ilgili haftalık ders programı her hafta cuma günü Ortaöğretim Genel Müdürlüğü web sitesinden ve Ortaöğretim Genel Müdürlüğü resmî YouTube kanalından yayımlanacak.

        İSTENİLDİĞİ ZAMAN İZLENEBİLECEK

        Canlı yayına katılamayan veya yayını tekrar izlemek isteyen öğrenciler için tüm dersler kayıt altına alınacak ve istenildiği zaman bu kayıtlar izlenebilecek.

        Öğrenciler, canlı yayınlarda çözümü yapılan soruları, yaprak test formatındaki tasarımını hem OGMMATERYAL e-içerik portalından hem de YouTube'da ilgili dersin videosunun açıklamalar bölümünden indirebilecek.
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        Haberler Eğitim YKS kampı ne zaman başlayacak? MEB OGM Materyal YKS kampı giriş nasıl ve nereden yapılır?
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