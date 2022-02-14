YKS kampı ne zaman başlayacak? MEB OGM Materyal YKS kampı giriş nasıl ve nereden yapılır?

ÇALIŞMA SORULARI HANGİ DERSLEREN YAPILACAK?

YKS Kampı'nda öğrencilerin sorumlu olduğu Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, felsefe grubu, din kültürü ve ahlak bilgisi, matematik, fizik, kimya, biyoloji dersleri ile İngilizceden konu analizlerini içeren soru çözümleri yapılacak.

Hangi derste, hangi konuya dair soru çözüleceği ile ilgili haftalık ders programı her hafta cuma günü Ortaöğretim Genel Müdürlüğü web sitesinden ve Ortaöğretim Genel Müdürlüğü resmî YouTube kanalından yayımlanacak.