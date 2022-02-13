Kayseri'de okullar tatil mi? Bugün Kayseri, Konya, Kocaeli'nde kar tatili var mı? 14 Şubat kar tatili olan il ve ilçeler listesi! Valilik son dakika...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 14 Şubat Pazartesi yeni haftayla birlikte Türkiye genelinde beklenen hava sıcaklık değerlerini ve kar yağışı görülecek illeri tek tek duyurdu. Ülkemizin birçok ilinde kar yağışlarının başlamasıyla birlikte öğrenci ve velilerin aklında yaşadıkları illerde okulların tatil olup olmayacağı yer alıyor. Peki, Kayseri'de okullar tatil mi? Bugün Kayseri, Konya, Kocaeli'nde kar tatili var mı? İşte 14 Şubat kar tatili olan il ve ilçeler listesi! Valilik son dakika haberleri...
14 ŞUBAT PAZARTESİ KAR TATİLİ OLAN İLLER!
Henüz okullarda kar tatili olup olmadığı henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili açıklama geldiğinde haberimizden öğrenebilirsiniz.
TÜRKİYE GENELİNDE HAVA DURUMU!
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul, Osmaniye, Hatay, Düzce, Zonguldak, Bartın, Ordu, Gaziantep ve Kilis çevreleri ile Balıkesir'in kuzey, Adana ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Bilecik, Bolu, Bingöl, Muş, Ağrı ve Iğdır çevreleri ile Van'ın kuzey kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: İç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişikliği olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.