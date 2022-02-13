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    • 14.02.2022 06:24
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    • 14.02.2022 06:24
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    Kayseri'de okullar tatil mi? Bugün Kayseri, Konya, Kocaeli'nde kar tatili var mı? 14 Şubat kar tatili olan il ve ilçeler listesi! Valilik son dakika...

    14 Şubat kar tatili olup olmadığı sabahın ilk ışıklarıyla birlikte merak edilmeye başlandı. Yurdun büyük bir bölümünde etkili olan kar yağışı eğitim hayatını olumsuz yönde etkiliyor. Geçtiğimiz hafta birçok ilimizde kar tatili haberleri peş peşe gelmişti. Son haftalarda hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika uyarılar yakından takip ediliyor. Kar yağışının etkili olduğu illerde oturan öğrenciler ve velileri bugün okullarda kar tatili olup olmadığını araştırıyor. Peki, Kayseri'de okullar tatil mi? Bugün Kayseri, Konya, Kocaeli'nde kar tatili var mı? İşte 14 Şubat kar tatili olan il ve ilçeler listesi!

    takvim.com.tr
    Kayseri’de okullar tatil mi? Bugün Kayseri, Konya, Kocaeli’nde kar tatili var mı?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü 14 Şubat Pazartesi yeni haftayla birlikte Türkiye genelinde beklenen hava sıcaklık değerlerini ve kar yağışı görülecek illeri tek tek duyurdu. Ülkemizin birçok ilinde kar yağışlarının başlamasıyla birlikte öğrenci ve velilerin aklında yaşadıkları illerde okulların tatil olup olmayacağı yer alıyor. Peki, Kayseri'de okullar tatil mi? Bugün Kayseri, Konya, Kocaeli'nde kar tatili var mı? İşte 14 Şubat kar tatili olan il ve ilçeler listesi! Valilik son dakika haberleri...

    14 ŞUBAT PAZARTESİ KAR TATİLİ OLAN İLLER!

    Henüz okullarda kar tatili olup olmadığı henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili açıklama geldiğinde haberimizden öğrenebilirsiniz.

    TÜRKİYE GENELİNDE HAVA DURUMU!

    METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul, Osmaniye, Hatay, Düzce, Zonguldak, Bartın, Ordu, Gaziantep ve Kilis çevreleri ile Balıkesir'in kuzey, Adana ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Bilecik, Bolu, Bingöl, Muş, Ağrı ve Iğdır çevreleri ile Van'ın kuzey kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

    HAVA SICAKLIĞI: İç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişikliği olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        UYARILAR

        ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        BUZLANMA VE DON UYARISI: İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        BÖLGELERİMİZDE HAVA

        MARMARA

        Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Bilecik çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde yer yer pus ve sis görülmesi bekleniyor.

        EDİRNE °C, 9°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        İSTANBUL °C, 8°C

        Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere hafif yağmur ve sağanak yağışlı

        KOCAELİ °C, 10°C

        Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı

        TEKİRDAĞ °C, 8°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        EGE

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.

        A.KARAHİSAR °C, 5°C

        Parçalı bulutlu

        DENİZLİ °C, 14°C

        Parçalı ve az bulutlu

        İZMİR °C, 13°C

        Parçalı ve az bulutlu

        MUĞLA °C, 13°C

        Parçalı ve az bulutlu

        AKDENİZ

        Parçalı ve çok bulutlu, Osmaniye ve Hatay çevreleri ile Adana'nın kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.

        ADANA °C, 17°C

        Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kıyı kesimleri sağanak yağışlı

        ANTALYA °C, 17°C

        Parçalı bulutlu

        HATAY °C, 14°C

        Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı

        ISPARTA °C, 9°C

        Parçalı ve az bulutlu

        İÇ ANADOLU

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.

        ANKARA °C, 7°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ESKİŞEHİR °C, 5°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KAYSERİ °C, 4°C

        Az bulutlu

        KONYA °C, 5°C

        Az bulutlu

            BATI KARADENİZ

            Parçalı ve çok bulutlu, Düzce, Zonguldak, Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Bolu çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.

            BOLU °C, 5°C

            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

            DÜZCE °C, 9°C

            Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmurlu

            KASTAMONU °C, 4°C

            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kıyı kesimleri yağmurlu

            ZONGULDAK °C, 8°C

            Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmurlu

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ

            Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

            RİZE °C, 9°C

            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif yağmurlu

            SAMSUN °C, 8°C

            Parçalı ve çok bulutlu

            TOKAT °C, 6°C

            Parçalı ve çok bulutlu

            TRABZON °C, 9°C

            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif yağmurlu

            DOĞU ANADOLU

            Parçalı ve yer yer yer çok bulutlu, Bingöl, Muş, Ağrı ve Iğdır çevreleri ile Van'ın kuzey kesimlerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor. Bölgede eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

            AĞRI °C, -9°C

            Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif kar yağışlı

            ERZURUM °C, 3°C

            Parçalı ve çok bulutlu

            MALATYA °C, 9°C

            Parçalı bulutlu

            VAN °C, 4°C

            Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kuzey kesimleri hafif kar yağışlı

            GÜNEYDOĞU ANADOLU

            Parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.

            DİYARBAKIR °C, 14°C

            Az bulutlu

            GAZİANTEP °C, 14°C

            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

            MARDİN °C, 13°C

            Az bulutlu

            ŞANLIURFA °C, 17°C

            Parçalı ve az bulutlu
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