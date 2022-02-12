YKS için HES kodu ne zaman alınır? 2022 YKS için HES kodu gerekir mi? 2022 YKS başvurusu için gerekli belgeleri neler?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün, sınav tarihlerini ve sürelerini de açıkladı.

Temel Yeterlilik Testinin (TYT) 18 Haziran'da yapılacağını ve 165 dakika olacağını bildiren Aygün, Alan Yeterlilik Testlerinin (AYT) ise 19 Haziran'da yapılacağını ve 180 dakika süreceğini belirtti.

Yabancı Dil Testinin de (YDT) 19 Haziran yapılacağını ve 120 dakika olacağını belirten Aygün, şimdiden tüm adaylara başarılar dilediğini ifade etti.

Bu arada, kılavuzda adayların ödeyeceği sınav ücretlerine yer verildi. Buna göre, adaylar YKS sınav ücretleri (TYT/AYT/YDT her biri için) 115 TL'yi 8 Mart 2022'ye kadar ödeyebilecek.

2021-TYT puanı 200 ve üzeri olan ve bu puanını 2022-YKS'nin hiçbir oturumuna girmeden, 2022-YKS merkezi yerleştirmede veya özel yetenek sınavıyla yerleştirmede kullanmak isteyen adaylar ise 30 TL başvuru ücreti ödeyecek.

Adaylar, geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda yüzde 50 artırımlı olarak ödeme yapacak.

YKS BAŞVURULARI BAŞLADI MI 2022?

YKS başvuruları 11 Şubat tarihinde başlayacak ve 7 Mart tarihinde sona erecek. Geç başvurular ise 16 Mart'ta başlayacak ve 17 Mart günü saat 23:59'da sona erecek.



Başvuru, bireysel olarak internet aracılığıyla ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (AİS) (https://ais.osym.gov.tr) veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla veya ÖSYM Başvuru Merkezlerinin birinden yapılabilir.