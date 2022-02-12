YKS için HES kodu ne zaman alınır? 2022 YKS için HES kodu gerekir mi? 2022 YKS başvurusu için gerekli belgeleri neler?

Gündemde milyonlarca kişi YKS başvuruları için kolları sıvadı. YKS başvuruları ÖSYM'nin sınav takviminde belirtildiği üzere 11 Şubat 2022 yani bugün itibariyle başlıyor. Bu gelişme üzerine üniversite okuma hayali kuran adaylar başvuru işlemlerinin nereden ve nasıl yapıldığını sorgulamaya başladı. Aynı zamanda HES kodu işlemleri hakkında aramalar hız kazandı. Peki, HES kodu nereden alınır? YKS için HES kodu ne zaman alınmalı? ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün son dakika açıklamalar...
HES kodu zorunlu
Sınava girişte HES kodu zorunlu olduğundan adayların, HES kodunu başvurudan önce edinmiş olması gerekiyor.
Yeni kimlik kartı ve e-Devlet şifresi olan adaylar, ÖSYM'nin sitesinde yer alan 'e-Devlet ile Kayıt Ol' seçeneğine tıklayarak tüm işlemlerini gerçekleştirecek.
Adaylar, sisteme kaydolduktan sonra, 'Yeni Başvuru Yap' seçeneğiyle başvuru işlemlerini başlatacak.
2022 YKS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ
YKS BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI MI?
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün: - "2022-YKS başvuru kılavuzu 'https://osym.gov.tr' sitemizde yayımlanmıştır. Başvurularınızı 11 Şubat-7 Mart 2022 tarihleri arasında yapabilirsiniz"
ANKARA (AA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) başvuru kılavuzunun yayımlandığını bildirdi.
Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 18-19 Haziran 2022 tarihlerinde düzenlenecek 2022-YKS'nin başvuru kılavuzunun "https://osym.gov.tr" adresinde yayımlandığını belirtti.
Halis Aygün, "Başvurularınızı 11 Şubat-7 Mart 2022 tarihleri arasında yapabilirsiniz." ifadesini kullandı.