Eski kimlikle 2022 YKS'ye başvurulur mu, sınava girilir mi? YKS yeni kimlik kartı zorunlu mu? ÖSYM YKS kayıtları nasıl yapılır?

ÖSYM YKS başvuruları bugün itibariyle başlayacak. YKS'ye girecek adaylar başvuru ekranı ve başvuru kılavuzu hakkında detayları araştırıyor. Üniversite sınavına hazırlanan adaylar için ÖSYM YKS kılavuzunda detaylara yer veriyor. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün Twitter'dan YKS adaylarını ilgilendiren son dkaika bir açıklamada bulundu. Aygün yaptığı paylaşımda, yeni kimlik kartları hakkında önemli bir uyarı yaptı. Peki, YKS yeni kimlik kartı zorunlu mu? Eski kimlikle 2020 YKS'ye girilir mi? Üniversite sınavı için gerekli belgeler...