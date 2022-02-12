Eski kimlikle 2022 YKS'ye başvurulur mu, sınava girilir mi? YKS yeni kimlik kartı zorunlu mu? ÖSYM YKS kayıtları nasıl yapılır?

ÖSYM YKS başvuruları bugün itibariyle başlayacak. YKS'ye girecek adaylar başvuru ekranı ve başvuru kılavuzu hakkında detayları araştırıyor. Üniversite sınavına hazırlanan adaylar için ÖSYM YKS kılavuzunda detaylara yer veriyor. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün Twitter'dan YKS adaylarını ilgilendiren son dkaika bir açıklamada bulundu. Aygün yaptığı paylaşımda, yeni kimlik kartları hakkında önemli bir uyarı yaptı. Peki, YKS yeni kimlik kartı zorunlu mu? Eski kimlikle 2020 YKS'ye girilir mi? Üniversite sınavı için gerekli belgeler...
Diledikleri üniversiteye yerleşebilmek isteyenlerin katılım gösterdiği YKS başvuruları 11 Şubat 2022 tarihinde başlıyor. Adayların öncelikle sınava ÖSYM üzerinden başvuruda bulunacak. Ardından da 18-19 Haziran tarihlerinde YKS sınavına girecek.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün Twitter'dan YKS adaylarını ilgilendiren bir açıklamada bulundu. Aygün yağtığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;
''Yeni kimlik kartı olan adaylar, e-Devlet şifreleri ile başvuru merkezlerine gitmeden tüm işlemlerini ÖSYM AİS Mobil uygulamamızdan ve http://ais.osym.gov.tr adresimizden yapabilecekler.''
YKS TARİHLERİ AÇIKLANDI!
YKS başvuruları 7 Mart'a kadar devam edecek. YKS geç başvuruları ise 16-17 Mart tarihlerinde alınacak.
YKS BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?
YKS sınav başvuruları https://ais.osym.gov.tr adresinden gerçekleştirilecek. YKS başvuru kılavuzu yayımlandığında başvuru ücretinin belli olması bekleniyor.