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    • Eğitim
    • 12.02.2022 14:08
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    • 12.02.2022 14:08
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    Eski kimlikle 2022 YKS'ye başvurulur mu, sınava girilir mi? YKS yeni kimlik kartı zorunlu mu? ÖSYM YKS kayıtları nasıl yapılır?

    Milyonlarca üniversite adayının büyük bir merakla beklediği üniversite sınavı YKS amacıyla geri sayım sürüyor. Şimdi üniversite adayları eski kimlikle 2022 YKS'ye girilir mi? Üniversite imtihanı amacıyla lüzumlu belgeler amacıyla incelemeler yapıyor. ÖSYM YKS imtihanına hazırlıklarını devam ettiren adaylar amacıyla YKS kılavuzu açıklandı. Peki YKS imtihan girişinde yeni kimlik koşulu aranacak mı? Eski kimlikle 2022 YKS'ye müracaat edilir mu, imtihana girilir mi? ÖSYM YKS kayıtları nasıl yapılır? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    YKS yeni kimlik kartı zorunlu mu? Eski kimlikle 2022 YKS’ye başvurulur mu?

    ÖSYM YKS başvuruları bugün itibariyle başlayacak. YKS'ye girecek adaylar başvuru ekranı ve başvuru kılavuzu hakkında detayları araştırıyor. Üniversite sınavına hazırlanan adaylar için ÖSYM YKS kılavuzunda detaylara yer veriyor. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün Twitter'dan YKS adaylarını ilgilendiren son dkaika bir açıklamada bulundu. Aygün yaptığı paylaşımda, yeni kimlik kartları hakkında önemli bir uyarı yaptı. Peki, YKS yeni kimlik kartı zorunlu mu? Eski kimlikle 2020 YKS'ye girilir mi? Üniversite sınavı için gerekli belgeler...

    Diledikleri üniversiteye yerleşebilmek isteyenlerin katılım gösterdiği YKS başvuruları 11 Şubat 2022 tarihinde başlıyor. Adayların öncelikle sınava ÖSYM üzerinden başvuruda bulunacak. Ardından da 18-19 Haziran tarihlerinde YKS sınavına girecek.

    ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün Twitter'dan YKS adaylarını ilgilendiren bir açıklamada bulundu. Aygün yağtığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

    ''Yeni kimlik kartı olan adaylar, e-Devlet şifreleri ile başvuru merkezlerine gitmeden tüm işlemlerini ÖSYM AİS Mobil uygulamamızdan ve http://ais.osym.gov.tr adresimizden yapabilecekler.''

    YKS TARİHLERİ AÇIKLANDI!

    YKS başvuruları 7 Mart'a kadar devam edecek. YKS geç başvuruları ise 16-17 Mart tarihlerinde alınacak.

    YKS BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

    YKS sınav başvuruları https://ais.osym.gov.tr adresinden gerçekleştirilecek. YKS başvuru kılavuzu yayımlandığında başvuru ücretinin belli olması bekleniyor.

        YKS 2022 NE ZAMAN YAPILACAK?

        Yükseköğretim Kurumları Sınavı TYT, AYT, YDT olmak üzere üç ayrı oturumda gerçekleştiriliyor.

        Yükseköğretim Kurumları Sınavı 1. Oturum (TYT)

        SINAV TARİHİ: 18.06.2022

        BAŞVURU TARİHİ: 11.02.2022- 07.03.2022

        SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 20.07.2022

        Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2. Oturum (AYT)

        SINAV TARİHİ: 19.06.2022

        BAŞVURU TARİHİ: 11.02.2022- 07.03.2022

        SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 20.07.202

        Yükseköğretim Kurumları Sınavı 3. Oturum (YDT)

        SINAV TARİHİ: 19.06.2022

        BAŞVURU TARİHİ: 11.02.2022- 07.03.2022

        SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 20.07.2022
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        Haberler Eğitim Eski kimlikle 2022 YKS'ye başvurulur mu, sınava girilir mi? YKS yeni kimlik kartı zorunlu mu? ÖSYM YKS kayıtları nasıl yapılır?
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