BESYO TABAN-TAVAN PUANLARI 2025 | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği YKS başarı sıralaması ve fakülte puanları

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BESYO başarı sıralamaları, taban puanları ve kontenjanlar üniversite adayları tarafından merak ediliyor. Hem 2 yıllık hem de 4 yıllık programlarda öğrenim görmek isteyenler, Spor Bilimleri alanında özel yetenek sınavı ile öğrenci alan yükseköğretim kurumlarının tercih kılavuzuna göre gerçekleşecek. İşte BESYO YKS başarı sıralaması ve fakülte puanları…

(Kaynak: AA) 2025 BESYO TABAN PUANLARI ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 tercih kılavuzu, BESYO'nun tüm bölümlerine ait kontenjan ve puan bilgilerini içerecek. Bu yılın taban puanları tercih dönemi tamamlandıktan sonra açıklanacak. Şu aşamada adaylar, geçen yılın verilerini baz alarak tercih planlarını oluşturuyor. BESYO 2025 TABAN PUANLAR VE KONTENJANLAR BESYO bünyesinde Antrenörlük Eğitimi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Spor Yöneticiliği, Rekreasyon ve Egzersiz ve Spor Bilimleri gibi çeşitli programlar bulunuyor. Bu bölümlere giriş ise üniversitelerin özel yetenek sınavları ve merkezi yerleştirme puanlarıyla gerçekleştiriliyor.