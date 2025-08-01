PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Eğitim Haberleri

BESYO TABAN-TAVAN PUANLARI 2025 | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği YKS başarı sıralaması ve fakülte puanları

2025 YKS tercih maratonu başlarken, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) bölümlerine yönelik taban puanlar, başarı sıralamaları ve kontenjanlar adaylar tarafından takip ediliyor. 1 - 11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek tercihler öncesinde, özellikle Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, antrenörlük ile spor yöneticiliği gibi bölümlerin puanları ve ÖSYM tarafından yayımlanan kontenjan bilgileri merak ediliyor. İşte 2025 BESYO taban-tavan puanları…

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :30 Temmuz 2025 , 12:27 Güncelleme Tarihi :01 Ağustos 2025 , 09:09
BESYO TABAN-TAVAN PUANLARI 2025 | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği YKS başarı sıralaması ve fakülte puanları

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

BESYO başarı sıralamaları, taban puanları ve kontenjanlar üniversite adayları tarafından merak ediliyor. Hem 2 yıllık hem de 4 yıllık programlarda öğrenim görmek isteyenler, Spor Bilimleri alanında özel yetenek sınavı ile öğrenci alan yükseköğretim kurumlarının tercih kılavuzuna göre gerçekleşecek. İşte BESYO YKS başarı sıralaması ve fakülte puanları…

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

2025 BESYO TABAN PUANLARI

ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 tercih kılavuzu, BESYO'nun tüm bölümlerine ait kontenjan ve puan bilgilerini içerecek. Bu yılın taban puanları tercih dönemi tamamlandıktan sonra açıklanacak. Şu aşamada adaylar, geçen yılın verilerini baz alarak tercih planlarını oluşturuyor.

BESYO 2025 TABAN PUANLAR VE KONTENJANLAR

BESYO bünyesinde Antrenörlük Eğitimi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Spor Yöneticiliği, Rekreasyon ve Egzersiz ve Spor Bilimleri gibi çeşitli programlar bulunuyor. Bu bölümlere giriş ise üniversitelerin özel yetenek sınavları ve merkezi yerleştirme puanlarıyla gerçekleştiriliyor.

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

GEÇMİŞ YIL VERİLERİ ADAYLARA REHBERLİK EDİYOR

2024 Özel Yetenek Sınavı sonuçları, 2025 tercih sürecindeki adaylara önemli referans sağlıyor. Örneğin, Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi programının taban puanı 308,32 iken, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümünde bu puan 331,42 olarak gerçekleşmişti. Ayrıca Uşak, Bartın, Iğdır ve Ardahan üniversiteleri de geçen yıl en çok tercih edilen BESYO programları arasında yer aldı.

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

TERCİH SONUÇLARI NEREDEN TAKİP EDİLECEK?

2025 BESYO'ya ait taban puanlar ve kontenjanlar, ÖSYM'nin tercih sonuçlarını açıklamasıyla kesinlik kazanacak. Adaylar, sonuçlar açıklanana kadar 2024 yılına ait "ÖZYES Yerleştirme Sonuçları" tablosunu inceleyerek tercih dönemine hazırlık yapabilirler.

2024 BESYO TABAN PUANLAR VE KONTENJANLAR (LİNK)

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan TÜGVA Yaz Okulları Finali Programı’nda önemli açıklamalar! Gençlerimizi marjinallerin insafına terk etmeyeceğiz
İstanbul’da Türkiye-İtalya-Libya zirvesi! Başkan Erdoğan Dolmabahçe’de Meloni ve Dibeybe’yi kabul etti
Sabıkalı firma! Gurme ismi ifşa olunca Bifet yaptı domuz eti yedirmeye devam etti | Kim bu İlko Köse
Tezgahı bu kez sanayide kurdu! Kriptocu Gökalp İçer’in hurda oyunu... Lüks araçlarını parçalatıyor
CHP’li Barış Yarkadaş Ekrem İmamoğlu’nun trolünü ifşa etti: İBB operasyonları yüzünden Kanada’ya kaçan tescilli FETÖ’cü
Elazığ’da bir maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti!
31 ile sağanak uyarısı || O saat aralığında şemsiye lazım! Önce kavurucu sıcak ardından serinlik: 1-2 Ağustos İstanbul’da hava nasıl?
MİA’dan 12 Gün Savaşı raporu! 3 maddede İsrail-İran çatışmasının perde arkası
Bakanlık ifşaladı! Markette satılan salamda domuz eti çıktı
Fenerbahçe’den çılgın transfer hamlesi! Osimhen gölgede kalacak
Trump’ın yeni tarife hamlesine Türkiye’den ilk açıklama! Türkiye en düşük tarife uygulanan ülkeler arasında
Terörsüz Türkiye için komisyon kuruldu! İlk toplantı tarihi belli oldu | İsim isim liste ortaya çıktı: AK Parti, CHP, MHP, DEM...
ICRYPEX kurucusu Gökalp İçer delilleri kararttı mı? CHP’nin şaibeli kurultayıyla ilgili bomba iddia: Kripto paralar bu şirket üzerinden mi yollandı?
İzmir’de Çeşme kapandı! Günde 10 saat su kesilecek
Galatasaray’dan iki yıldız transferi daha! Aynı takımdan gelecekler
Emeklilik yolu çeşitlendiriliyor! Primi eksik olan ne ödeyecek?
CHP’Lİ İBB soruşturmasında Firari isim Bağdatlı itirafçı Murat Kapki’yi hedef aldı! Bir itirafçının anatomisi
Fenerbahçe’nin utangaç yıldızı Nelsinho! Jorge Jesus’un dokunuşu fark yarattı
Portekiz’den Filistin’i tanıma hamlesi! İsrail Almanya’yı hedef aldı | Yair Netanyahu’dan skandal paylaşım
Cano Kız artık 67 yaşında! Gülüşüyle hafızalara kazınan Sevda Aktolga bakın şimdi ne halde...