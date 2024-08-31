YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? 2024 YKS ek 2. tercih kılavuzu yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak?

YKS 2. tercihlerinin ne zaman başlayacağı vatandaşların merak ettiği konulardan birisi olarak öne çıkıyor. Bu kapsamda da konu hakkında araştırmalar yükselişe geçti. Peki, YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? 2024 YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? İşte merak edilenler!

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Üniversite hayallerini gerçekleştirmek için sabırsızlıkla bekleyen adaylar, 2024 YKS yerleştirme sonuçlarının ardından ikinci şanslarını arıyor. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından, herhangi bir üniversite programına yerleşemeyen binlerce öğrenci, ÖSYM'nin duyuracağı ek tercih sürecini merakla bekliyor.

Geçtiğimiz yıllarda, ÖSYM ek yerleştirme tercihlerini genellikle Eylül ayında düzenlemiştir. Bu yıl da benzer bir takvime uyulması bekleniyor. Üniversite kayıtlarının tamamlanmasıyla birlikte boş kalan kontenjanlar açıklanacak ve adaylar için yeni bir kapı aralanacak.