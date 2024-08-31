KPSS ön lisans sınavı bu hafta mı, ne zaman, saat kaçta? KPSS ön sınav giriş belgesi sorgulama!

SINAV GÜNÜ NELER YAPILMALI?

Sınav günü, adayların sınav salonlarına alınmalarından önce, ÖSYM tarafından belirlenen kurallar gereği kimlik ve sınav giriş belgesi kontrolleri yapılacak. Adaylar, sınav salonuna girerken yanlarında nüfus cüzdanı, T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportlarını görevliye teslim edecekler. Salon görevlileri, adayların yerlerine oturmasının ardından kimlik kontrollerini yapacak ve sınav giriş belgelerini toplayacaklar.

Salon başkanı, sınavda uyulması gereken kuralları adaylara okuyacak. Adaylara, üzerinde T.C. Kimlik/Y.U. Numarası, adı, soyadı ve fotoğrafı bulunan cevap kağıdı ile iki adet kurşun kalem, bir silgi, bir kalemtıraş ve bir peçete içeren kutular dağıtılacak. Sınav süresince bu materyaller dışında hiçbir araç gereç kullanılmayacak.