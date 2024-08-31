PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Eğitim Haberleri

KPSS ön lisans sınavı bu hafta mı, ne zaman, saat kaçta? KPSS ön sınav giriş belgesi sorgulama!

Türkiye genelinde binlerce öğrencinin merakla beklediği Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans oturumu için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından belirlenen sınav takvimi çerçevesinde adaylar sınavın tarihini, saatinin yanı sıra, nerede sınava gireceklerini ve sınav giriş belgelerini nasıl alacaklarını araştırıyor. Peki, KPSS ön lisans sınavı bu hafta mı, ne zaman, saat kaçta? İşte KPSS ön sınav giriş belgesi sorgulama!

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 31 Ağustos 2024, 10:01 Güncelleme 31 Ağustos 2024, 10:01
KPSS ön lisans sınavı bu hafta mı, ne zaman, saat kaçta? KPSS ön sınav giriş belgesi sorgulama!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Sınav için geri sayım sürerken "KPSS ön lisans sınavı ne zaman ve saat kaçta?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Sınava girecek olan adaylar için giriş belgesi sorgulama ekranı da erişime açıldı. 2024 KPSS ön lisans sınavına dair en güncel bilgiler adaylar tarafından yakından takip ediliyor.

KPSS ÖN LİSANS SINAVI BU HAFTA MI, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2024 yılı KPSS ön lisans takvimi ÖSYM tarafından yayımlandı. Bu kapsamda, ön lisans düzeyindeki sınav, 1 Eylül 2024 Pazar günü saat 10.15'te başlayacak. Adaylar, 120 dakika sürecek sınav boyunca ter dökecekler ve saat 12.15 itibarıyla sınav sona erecek.

KPSS ÖN SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA!

KPSS'ye katılacak adaylar, sınav yerlerini ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilecekler. Sınava giriş belgeleri, 22 Ağustos 2024 Perşembe günü saat 15.15'ten itibaren https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden erişilebilir olacak. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile sisteme giriş yaparak, sınav giriş belgelerini indirebilecekler.

SINAV GÜNÜ NELER YAPILMALI?

Sınav günü, adayların sınav salonlarına alınmalarından önce, ÖSYM tarafından belirlenen kurallar gereği kimlik ve sınav giriş belgesi kontrolleri yapılacak. Adaylar, sınav salonuna girerken yanlarında nüfus cüzdanı, T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportlarını görevliye teslim edecekler. Salon görevlileri, adayların yerlerine oturmasının ardından kimlik kontrollerini yapacak ve sınav giriş belgelerini toplayacaklar.

Salon başkanı, sınavda uyulması gereken kuralları adaylara okuyacak. Adaylara, üzerinde T.C. Kimlik/Y.U. Numarası, adı, soyadı ve fotoğrafı bulunan cevap kağıdı ile iki adet kurşun kalem, bir silgi, bir kalemtıraş ve bir peçete içeren kutular dağıtılacak. Sınav süresince bu materyaller dışında hiçbir araç gereç kullanılmayacak.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Türkiye ile Suriye arasında yeni dönem! Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler değerlendirdi: Esad bizi anladı
Narin Güran’ın bulunmasını kim istemiyor? Aile çapraz sorguya alındı! Toprak altına dahi bakılıyor
EMEKLİYE YENİ MAAŞ SİSTEMİ | Prim gün sayısının önemi artıyor! Artık çok çalışan çok kazanacak
Bahçelievler Devlet Hastanesi’ne silahlı saldırı! İstanbul Valiliği’nden açıklama
Galatasaray’a transferde çifte kötü haber!
TSYD’de 28 Şubat diktası estiren Oğuz Tongsir’in kirli sicili! Arşiv unutmaz TAKVİM’den kaçmaz: Geçmişinde FETÖ izi, milli iradeye alerjili
Cirosu 50 milyon liranın altında olan esnafa vergi rehberi! Enflasyon muhasebesi nedir, nasıl uygulanacak?
Devlette günlük 566 TL’ye iş | Öğrenci ve işsiz kamuda yarı zamanlı çalışabilecek! İşte İşgücü Uyum Programı’nın detayları...
Spor yazarları Fenerbahçe - Alanyaspor maçını değerlendirdi!  Fred ve Szymanski için çarpıcı yorum! O oyuncuya peş peşe övgü
EPDK karar verdi: Eylülde elektriğe zam yok! 3.7 milyon haneye doğrudan destek
’Dilruba’ tartışmaları sürerken Başkan Erdoğan ve AK Parti seçmenine rezil küfürler! X provokatörü ’Oğuzhan Atsız’ gözaltına alındı
PKK’nın sözde sorumlusu Gülistan Tekik’in ağabeyi hangi DEM Partili çıktı? Habur’da bölücü eylem Batman’da küstah tehdit
Kadıköy’de ikinci bahar! Fenerbahçe Süper Lig’de Alanyaspor’u 3-0 yenerek 3 puanı kaptı
Okan Buruk’tan farklı 11 kararı! O isimler kulübeye
5 ülke 5 vatandaşlık! Telegram’ın CEO’su Pavel Durov’un tutuklamasındaki gizem artıyor! Bu kadar vatandaşlığı neden aldı?
SON DAKİKA