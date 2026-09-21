YKS ek tercih (2. yerleştirme) sürecinde son gün! Sonuçlar ne zaman açıklanacak?
YKS ek tercih (2. yerleştirme) sürecinde gözler şimdi sonuç ekranına çevrildi. Üniversite hayali kuran adaylar, ÖSYM değerlendirmesinin ardından açıklanacak sonuçlarla birlikte yerleşme durumlarını öğrenmeye hazırlanıyor.
2026 YKS ek tercih (2. yerleştirme) sonuçları için adayların bekleyişi sürüyor. 2026-2027 öğretim yılı yükseköğretim programlarına yönelik ek yerleştirme tercihleri 17-21 Eylül tarihleri arasında alınacak. İşlemler 21 Eylül saat 23.59'da sona erecek. ÖSYM'nin değerlendirmesinin ardından sonuçlar açıklanacak.
YKS EK TERCİH (2. YERLEŞTİRME) SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM, 2026-YKS ek tercih sonuçları için resmi tarih açıklaması yapmadı. YKS ek tercih sonuçlarının bir ay içinde açıklanması öngörülüyor.
Resmi açıklama geldiğinde sonuç tarihi netleşecek ve detaylar güncellenecek.
2026 ÜNİVERSİTE İKİNCİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Sonuçlar açıklandığında adaylar, ek yerleştirme sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç ekranından T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle öğrenebilecek.
YKS EK TERCİH SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.