VGM burs başvuru tarihi 2026: Ortaöğrenim burs başvurusu ne zaman, nasıl yapılır, şartları neler?
VGM burs sisteminde bazı öğrenci grupları kapsam dışında tutuluyor. Kamu kurumlarından karşılıksız destek alanlar ve muhtaç aylığı alan öğrenciler için uygulanan sınırlar, başvuru öncesinde dikkate alınması gereken başlıklar arasında yer alıyor.
Giriş Tarihi:
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), 2026-2027 eğitim yılı için ortaöğrenim eğitim yardımı başvuru tarihlerini açıkladı. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve örgün eğitim veren ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenim gören öğrenciler, başvurularını 6-20 Ekim tarihleri arasında yapabilecek.
VGM BURS BAŞVURU ŞARTLARI
VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?
VGM ortaöğrenim burs başvuruları, kurumun resmi internet sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Öğrencilerin başvuru formunu eksiksiz doldurması gerekiyor.
Başvuru sonuçları da aynı internet adresi üzerinden duyurulacak.
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