Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), 2026-2027 eğitim yılı için ortaöğrenim eğitim yardımı başvuru tarihlerini açıkladı. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve örgün eğitim veren ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenim gören öğrenciler, başvurularını 6-20 Ekim tarihleri arasında yapabilecek.

VGM BURS BAŞVURU ŞARTLARI

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından şu gruplara yükseköğrenim bursu verilmiyor: Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde gelir elde eden öğrenciler

Polis Akademisi ve askeri okul öğrencileri

Öğrenim gördükleri kurumda ek süreyle eğitimine devam eden öğrenciler

Yüksek lisans ve doktora öğrencileri

Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı veya burs alan öğrenciler

VGM'den muhtaç aylığı alan öğrenciler

Önceki eğitim yılında yükseköğrenim bursundan yararlanırken başarısızlık nedeniyle bursu kesilen öğrenciler

VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

VGM ortaöğrenim burs başvuruları, kurumun resmi internet sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Öğrencilerin başvuru formunu eksiksiz doldurması gerekiyor.

Başvuru sonuçları da aynı internet adresi üzerinden duyurulacak.