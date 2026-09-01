YKS 2026'da ilk 1000'in tercihi belli oldu! 490 aday tıbbı, 434'ü mühendisliği seçti: Yapay zekâya 26 derecelik akın!
2026-YKS yerleştirme sonuçlarına göre dereceye giren adayların bölüm tercihleri belli oldu. Eşit ağırlıkta hukuk 185 adayla ilk sırada, sözelde tarih 105 adayla öne çıktı. YÖK Başkanı Özvar'a göre asıl kırılma yapay zekâ ve siber güvenlikte: İlk kez öğrenci alan bu programlara ilk 100'den bile aday yerleşti. İşte puan türüne göre ilk 1000 listesi.
Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) yerleştirme sonuçlarına ilişkin verileri, sayısal, sözel ve eşit ağırlık puan türlerinde ilk 1000'e giren adayların tercih eğilimlerini ortaya koydu.
SAYISALDA ZİRVE TIPIN
Sayısal puan türünde ilk 1000'e giren adaylardan 490'ı tıp, 434'ü ise mühendislik programlarına yerleşti.
Mühendislik tercihlerinde 194 adayla elektrik-elektronik mühendisliği ilk sırada yer aldı. Bu bölümü 135 adayla bilgisayar mühendisliği, 43 adayla elektronik ve haberleşme mühendisliği, 38 adayla endüstri mühendisliği ve 24 adayla uçak mühendisliği takip etti.
İlk 1000'deki adaylar Sayısalda Tıp (490) ve Mühendisliğe (434) akın ederken, Eşit Ağırlıkta Hukuk (185) başı çekti. Sözelde tarih 105 adayla ilk sırada yer aldı. Yapay zeka programları ise yükselişte.
EŞİT AĞIRLIKTA HUKUK İLK SIRADA
Eşit ağırlık puan türünde ilk 1000'e giren adayların en fazla yöneldiği bölüm hukuk oldu.
İlk 1000'deki adaylardan 185'i hukuk programlarına yerleşirken, 181 aday işletmeyi, 171 aday ise iktisadı tercih etti.
Eşit ağırlıkta dereceye giren bazı adayların sayısal programlara yönelmesi de dikkat çekti. Bu gruptan 57 aday tıp, 14 aday elektrik-elektronik mühendisliği, 12 aday ise bilgisayar mühendisliği programlarına yerleşti.
Sözel puan türünde ise ilk 1000'e giren adayların en fazla tercih ettiği program 105 adayla tarih oldu. Tarihi 83 adayla özel eğitim öğretmenliği izledi.
YAPAY ZEKÂ PROGRAMLARINA DERECE ÖĞRENCİLERİNDEN İLGİ
YÖK'ün istihdam odaklı yükseköğretim vizyonu kapsamında açılan yapay zekâ ve siber güvenlik temelli programlar da başarılı öğrencilerden ilgi gördü.
Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) Future of Jobs 2025 raporunda yapay zekâ, büyük veri, ağlar ve siber güvenlik alanlarındaki beceriler, 2030'a kadar önemi en hızlı artması beklenen yetkinlikler arasında gösteriliyor.
Türkiye'deki derece öğrencilerinin tercihlerinde de bu alanlara yönelik dikkat çeken örnekler görüldü.
Eşit ağırlık puan türünde ilk 1000'e giren adaylardan 10'u işletme ve yapay zekâ programına yerleşti. Bu öğrencilerden 7'si ilk 500, biri ise ilk 100 içerisinde yer aldı.
Sayısal puan türünde ilk 1000'e giren 9 aday yapay zekâ mühendisliğini tercih ederken, sözel puan türündeki 7 aday işletme, felsefe ve tarih ile entegre edilen yapay zekâ programlarına kayıt hakkı kazandı.
Siber güvenlik analistliği ve operatörlüğü programı da TYT'de ilk 1000, eşit ağırlıkta ise ilk 150 içerisinden öğrenci alarak dikkat çekti.
ÖZVAR: GENÇLERİMİZ DÜNYADAKİ DEĞİŞİMİ ÇOK İYİ OKUYOR
YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, yükseköğretimde istihdam odaklı ve geleceğin mesleklerine yönelik açılan programların öğrencilerden gördüğü ilgiyi değerlendirdi.
Yapay zeka ve siber güvenlik başta olmak üzere geleceğin mesleklerine yönelik programların yüksek başarı sıralamasındaki adaylardan öğrenci almasını önemsediklerini vurgulayan Özvar, "İlk kez öğrenci alan programlarımızın daha ilk yıldan ilk 100, ilk 500 ve ilk 1000'deki gençlerimizin tercihlerinde yer bulması son derece kıymetli. Bu tablo, gençlerimizin dünyadaki değişimi çok iyi okuduğunu, geleceğin hangi alanlarda şekilleneceğini gördüğünü ortaya koyuyor." açıklamasını yaptı.
Üniversite programlarının değişen dünyaya ve istihdam piyasasına daha hızlı uyum sağlamasını hedeflediklerine işaret eden Özvar, şunları kaydetti:
"Biz gençlerimizi yalnızca bugünün işlerine hazırlayan bir yükseköğretim sistemiyle yetinmek istemiyoruz. Önümüzdeki yıllarda ihtiyaç duyulacak bilgi ve becerileri bugünden kazandırmayı hedefliyoruz. İstihdamla bağı güçlü, teknolojik dönüşümü yakalayan ve ülkemizin ihtiyaçlarına doğrudan cevap veren yeni programları yükseköğretim sistemimize kazandırmaya devam edeceğiz."