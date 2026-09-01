Sözel puan türünde ise ilk 1000'e giren adayların en fazla tercih ettiği program 105 adayla tarih oldu. Tarihi 83 adayla özel eğitim öğretmenliği i zledi.

Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) Future of Jobs 2025 raporunda yapay zekâ, büyük veri, ağlar ve siber güvenlik alanlarındaki beceriler, 2030'a kadar önemi en hızlı artması beklenen yetkinlikler arasında gösteriliyor.

YÖK'ün istihdam odaklı yükseköğretim vizyonu kapsamında açılan yapay zekâ ve siber güvenlik temelli programlar da başarılı öğrencilerden ilgi gördü.

Siber güvenlik analistliği ve operatörlüğü programı da TYT'de ilk 1000, eşit ağırlıkta ise ilk 150 içerisinden öğrenci alarak dikkat çekti.

Sayısal puan türünde ilk 1000'e giren 9 aday yapay zekâ mühendisliğini tercih ederken, sözel puan türündeki 7 aday işletme, felsefe ve tarih ile entegre edilen yapay zekâ programlarına kayıt hakkı kazandı.

Eşit ağırlık puan türünde ilk 1000'e giren adaylardan 10'u işletme ve yapay zekâ programına yerleşti. Bu öğrencilerden 7'si ilk 500, biri ise ilk 100 içerisinde yer aldı.

Türkiye'deki derece öğrencilerinin tercihlerinde de bu alanlara yönelik dikkat çeken örnekler görüldü.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar.

Yapay zeka ve siber güvenlik başta olmak üzere geleceğin mesleklerine yönelik programların yüksek başarı sıralamasındaki adaylardan öğrenci almasını önemsediklerini vurgulayan Özvar, "İlk kez öğrenci alan programlarımızın daha ilk yıldan ilk 100, ilk 500 ve ilk 1000'deki gençlerimizin tercihlerinde yer bulması son derece kıymetli. Bu tablo, gençlerimizin dünyadaki değişimi çok iyi okuduğunu, geleceğin hangi alanlarda şekilleneceğini gördüğünü ortaya koyuyor." açıklamasını yaptı.

Üniversite programlarının değişen dünyaya ve istihdam piyasasına daha hızlı uyum sağlamasını hedeflediklerine işaret eden Özvar, şunları kaydetti:

"Biz gençlerimizi yalnızca bugünün işlerine hazırlayan bir yükseköğretim sistemiyle yetinmek istemiyoruz. Önümüzdeki yıllarda ihtiyaç duyulacak bilgi ve becerileri bugünden kazandırmayı hedefliyoruz. İstihdamla bağı güçlü, teknolojik dönüşümü yakalayan ve ülkemizin ihtiyaçlarına doğrudan cevap veren yeni programları yükseköğretim sistemimize kazandırmaya devam edeceğiz."