e-YDTS Türkçe başvuruları başladı! e-YDTS sınavı ne zaman, ücreti ne kadar?
Türkçe dil yeterliliğini uluslararası standartlara göre belgelemek isteyen adaylar için kritik süreç başladı. ÖSYM tarafından 19 Eylül'de dört ilde gerçekleştirilecek e-YDTS/2 Türkçe sınavına başvurular 10 Eylül'e kadar devam edecek.
Türkçe yeterliliğini belgelemek isteyen adaylar için yeni sınav heyecanı başladı. ÖSYM'nin e-YDTS/2 Türkçe sınavı, 19 Eylül'de Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'da düzenlenecek. Adaylar, sınırlı kontenjanla gerçekleştirilecek sınav için 10 Eylül'e kadar başvuru yapabilecek.
ÖSYM BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİNİ DUYURDU
ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, e-YDTS/2 Türkçe, 19 Eylül'de uygulanacak. e-YDTS/2 Türkçe, Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki e-Sınav Uygulama Binaları'nda yapılacak. Sınava başvurular, bugünden itibaren ÖSYM'nin "https://sanalpos.osym.gov.tr" internet adresi üzerinden 10 Eylül'e kadar yapılabilecek.
KONTENJAN BELİRLENDİ
Sınava alınacak aday sayısı, e-Sınav uygulama binalarının kapasitesiyle sınırlı olacağından bu sınav için kontenjan, Ankara'da 658, İstanbul'da 202, İzmir'de 49 ve Adana'da 102 olarak belirlendi.
Adaylar, sınav ücretini ödeme sırasına göre kontenjana dahil edilecek. Kontenjan dolduğu takdirde adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenecek ve sınav ücreti ödeme süreci sonlandırılacak.
GEÇERLİ VE GÜVENİLİR BİR TÜRKÇE YETERLİLİK SERTİFİKASI SUNULMASI HEDEFLENİYOR
Okuma, dinleme, konuşma ve yazma bölümlerinden oluşan sınav, bilgisayar tabanlı bir Türkçe yeterlilik sınavı olarak modüler becerilere dayalı bir yaklaşımla sınava katılan bireylerin dil becerilerini Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni (D-AOBM) ile uyumlu bir şekilde ölçmeyi ve bu doğrultuda adaylara B2, C1 ve C2 seviyelerinde geçerli ve güvenilir bir Türkçe yeterlilik sertifikası sunmayı amaçlıyor.
Sınav, eğitim kurumları, meslek kuruluşları, devlet kurumları ve diğer ilgililer için değerlendirme kriterleri, geçerlilik ve güvenilirlik açısından uluslararası standartlarla karşılaştırılabilir bir araç sağlamayı hedefliyor.
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