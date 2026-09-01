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e-YDTS Türkçe başvuruları başladı! e-YDTS sınavı ne zaman, ücreti ne kadar?

Türkçe dil yeterliliğini uluslararası standartlara göre belgelemek isteyen adaylar için kritik süreç başladı. ÖSYM tarafından 19 Eylül'de dört ilde gerçekleştirilecek e-YDTS/2 Türkçe sınavına başvurular 10 Eylül'e kadar devam edecek.

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e-YDTS Türkçe başvuruları başladı! e-YDTS sınavı ne zaman, ücreti ne kadar?

Türkçe yeterliliğini belgelemek isteyen adaylar için yeni sınav heyecanı başladı. ÖSYM'nin e-YDTS/2 Türkçe sınavı, 19 Eylül'de Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'da düzenlenecek. Adaylar, sınırlı kontenjanla gerçekleştirilecek sınav için 10 Eylül'e kadar başvuru yapabilecek.

ÖSYM, e-YDTS/2 Türkçe sınavını 19 Eylül'de gerçekleştirecek. (Haberin fotoğrafları AA'dan ve ÖSYM'den alınmıştır.)ÖSYM, e-YDTS/2 Türkçe sınavını 19 Eylül'de gerçekleştirecek. (Haberin fotoğrafları AA'dan ve ÖSYM'den alınmıştır.)

ÖSYM BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİNİ DUYURDU

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, e-YDTS/2 Türkçe, 19 Eylül'de uygulanacak. e-YDTS/2 Türkçe, Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki e-Sınav Uygulama Binaları'nda yapılacak. Sınava başvurular, bugünden itibaren ÖSYM'nin "https://sanalpos.osym.gov.tr" internet adresi üzerinden 10 Eylül'e kadar yapılabilecek.

Sınav, adayların Türkçe yeterliliğini B2, C1 ve C2 seviyelerinde ölçecek.Sınav, adayların Türkçe yeterliliğini B2, C1 ve C2 seviyelerinde ölçecek.

KONTENJAN BELİRLENDİ

Sınava alınacak aday sayısı, e-Sınav uygulama binalarının kapasitesiyle sınırlı olacağından bu sınav için kontenjan, Ankara'da 658, İstanbul'da 202, İzmir'de 49 ve Adana'da 102 olarak belirlendi.

Adaylar, sınav ücretini ödeme sırasına göre kontenjana dahil edilecek. Kontenjan dolduğu takdirde adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenecek ve sınav ücreti ödeme süreci sonlandırılacak.

Sınav Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'da yapılacak.Sınav Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'da yapılacak.

2026 Elektronik Yabancı Dil Olarak Türkçe Sınavı
e-YDTS 2026/2 Türkçe
SINAV TARİHİ
19.09.2026
BAŞVURU TARİHİ
01.09.2026
SON BAŞVURU TARİHİ
10.09.2026
SINAV BİLGİLERİ
Türkçe
SINAV SAATİ
13.45
SINAV SÜRESİ
1. Bölüm – Okuma 60 dakika
2. Bölüm – Dinleme 30-35 dakika
3. Bölüm – Konuşma 10-15 dakika
4. Bölüm – Yazma 85 dakika
SINAV ÜCRETİ
1.000 TL

Başvurular 10 Eylül'e kadar devam edecek.Başvurular 10 Eylül'e kadar devam edecek.

GEÇERLİ VE GÜVENİLİR BİR TÜRKÇE YETERLİLİK SERTİFİKASI SUNULMASI HEDEFLENİYOR

Okuma, dinleme, konuşma ve yazma bölümlerinden oluşan sınav, bilgisayar tabanlı bir Türkçe yeterlilik sınavı olarak modüler becerilere dayalı bir yaklaşımla sınava katılan bireylerin dil becerilerini Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni (D-AOBM) ile uyumlu bir şekilde ölçmeyi ve bu doğrultuda adaylara B2, C1 ve C2 seviyelerinde geçerli ve güvenilir bir Türkçe yeterlilik sertifikası sunmayı amaçlıyor.

Sınav, eğitim kurumları, meslek kuruluşları, devlet kurumları ve diğer ilgililer için değerlendirme kriterleri, geçerlilik ve güvenilirlik açısından uluslararası standartlarla karşılaştırılabilir bir araç sağlamayı hedefliyor.

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