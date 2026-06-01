Yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar 2026: Nasıl başvuru yapılır?

Boş kontenjanlar için 14 Ağustos 2026'da ek yerleştirme ilanı yapılacak, bu süreçte adaylar en fazla 5 tercih yapabilecek.

Adaylar en fazla 3 tercih yapabilecek, başarılı sayılmak için yetenek sınavından en az 50 puan alınması gerekecek.

Yetenek sınavları 1-12 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapılacak, asil ve yedek listeler 13 Temmuz 2026'da ilan edilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı, güzel sanatlar ve spor liseleri ile bazı program uygulayan Anadolu imam hatip liselerine başvuruların 26 Haziran 2026 saat 17.00'ye kadar alınacağını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı, 2026 yılı için yetenek sınavıyla öğrenci alan okullara ilişkin başvuru, sınav ve yerleştirme kılavuzunu yayımladı. Kılavuza göre güzel sanatlar ve spor liseleriyle bazı program ve proje uygulayan Anadolu imam hatip liselerine başvurular 26 Haziran 2026 saat 17.00'ye kadar alınacak.

Başvurular, 26 Haziran 2026 saat 17.00’ye kadar e-Okul ve okul müdürlükleri üzerinden yapılabilecek. (Haberde yer alan görseller Takvim Foto Arşiv'e aittir)

HANGİ OKULLAR KAPSAMA GİRİYOR

Bakanlığın yayımladığı kılavuza göre süreç; güzel sanatlar liseleri, spor liseleri ile musiki, hafızlık, geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar ve spor programı ya da projesi uygulayan Anadolu imam hatip liselerini kapsıyor.

Başvurular, veliler tarafından e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden ya da öğrencinin sınava girmek istediği okul müdürlüklerinden yapılabilecek.