Yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar 2026: Nasıl başvuru yapılır?
Milli Eğitim Bakanlığı, 2026 yılı yetenek sınavı kılavuzunu paylaştı. Güzel sanatlar, spor ve musiki programı uygulayan okullara başvurular 1 Haziran'dan (Bugün) itibaren 26 Haziran'a kadar e-Okul üzerinden yapılabilecek. Başvuru şartları, puan hesaplama yöntemi ve tercih sınırları netleşti
- Milli Eğitim Bakanlığı, güzel sanatlar ve spor liseleri ile bazı program uygulayan Anadolu imam hatip liselerine başvuruların 26 Haziran 2026 saat 17.00'ye kadar alınacağını duyurdu.
- Yetenek sınavları 1-12 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapılacak, asil ve yedek listeler 13 Temmuz 2026'da ilan edilecek.
- Adaylar en fazla 3 tercih yapabilecek, başarılı sayılmak için yetenek sınavından en az 50 puan alınması gerekecek.
- Yerleştirme puanı, yetenek sınavı puanının yüzde 70'i ile ortaokul başarı puanının yüzde 30'u esas alınarak hesaplanacak.
- Boş kontenjanlar için 14 Ağustos 2026'da ek yerleştirme ilanı yapılacak, bu süreçte adaylar en fazla 5 tercih yapabilecek.
Milli Eğitim Bakanlığı, 2026 yılı için yetenek sınavıyla öğrenci alan okullara ilişkin başvuru, sınav ve yerleştirme kılavuzunu yayımladı. Kılavuza göre güzel sanatlar ve spor liseleriyle bazı program ve proje uygulayan Anadolu imam hatip liselerine başvurular 26 Haziran 2026 saat 17.00'ye kadar alınacak.
HANGİ OKULLAR KAPSAMA GİRİYOR
Bakanlığın yayımladığı kılavuza göre süreç; güzel sanatlar liseleri, spor liseleri ile musiki, hafızlık, geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar ve spor programı ya da projesi uygulayan Anadolu imam hatip liselerini kapsıyor.
Başvurular, veliler tarafından e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden ya da öğrencinin sınava girmek istediği okul müdürlüklerinden yapılabilecek.
BAŞVURU SONRASI RANDEVU SÜRECİ BAŞLAYACAK
MEB'in duyurusuna göre başvuruların ardından adayların işlemleri 29-30 Haziran 2026 tarihlerinde kontrol edilecek. Sınav randevuları da bu tarihlerde okul müdürlüklerince tamamlanacak.
Adayların yetenek sınavı giriş belgeleri ise 30 Haziran 2026 tarihine kadar alınabilecek. Anadolu Ajansının aktardığına göre yetenek sınavları, 1-12 Temmuz 2026 tarihleri arasında okul müdürlüklerince gerçekleştirilecek.
BAŞVURU VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ NETLEŞTİ
Kılavuzda yer alan takvim şöyle:
- Başvurular: 1-26 Haziran 2026
- Başvuruların kontrolü ve sınav randevuları: 29-30 Haziran 2026
- Giriş belgelerinin alınması: 30 Haziran 2026'ya kadar
- Yetenek sınavları: 1-12 Temmuz 2026
- Asil ve yedek listelerin ilanı: 13 Temmuz 2026
- Asil listeden kesin kayıtlar: 13-22 Temmuz 2026
- Boş kontenjanlar için ek yerleştirme ilanı: 14 Ağustos 2026
AĞUSTOSTA İKİNCİ, ÜÇÜNCÜ VE EK YERLEŞTİRME VAR
İlk yerleştirmenin ardından boş kalan kontenjanlar için yedek adaylara yönelik ikinci ve üçüncü yerleştirme işlemleri ağustos ayında yapılacak.
Yetenek sınavı sonucunda herhangi bir okula yerleşemeyen ya da kayıt hakkı kazanamayan adaylar için boş kontenjanlar 14 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilecek. Bu aşamadan sonra ek yerleştirme süreci işletilecek.
TERCİH SINIRI VE PUAN HESABI BELLİ OLDU
Kılavuza göre adaylar, okul türü ve alan farkı gözetilmeksizin en fazla 3 tercih yapabilecek. Ek yerleştirme sürecinde ise yetenek sınavı puanı bulunan adaylar en fazla 5 okul ya da alan tercihinde bulunabilecek.
Başarılı sayılmak için yetenek sınavından en az 50 puan almak gerekecek. Yerleştirme puanı ise yetenek sınavı puanının yüzde 70'i ile ortaokul başarı puanının yüzde 30'u esas alınarak hesaplanacak.