CWUR dünyanın en iyi üniversite sıralaması açıklandı: Türkiye'den tam 47 okul devler liginde!

Dünyanın en iyi üniversiteleri sıralaması 2025 yılı sonuçları CWUR tarafından açıklandı. 95 ülkeden 21 binden fazla yükseköğretim kurumunun eğitim kalitesi, araştırma performansı ve mezun istihdamı kriterlerine göre değerlendirildiği listede Türkiye'den 47 üniversite yer aldı. Peki CWUR 2025 listesine göre Türkiye’nin en iyi üniversitesi hangisi oldu? İşte ilk 1000'deki Türk üniversiteleri ve dünya sıralaması listesi.

Dünya Üniversite Sıralamaları Merkezi'nin (CWUR) 2025 değerlendirmesinde Türkiye'den 47 üniversite dünyanın en iyi yükseköğretim kurumları arasına girmeyi başardı. Listede en yüksek sırayı Hacettepe Üniversitesi aldı.

Uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarından Dünya Üniversite Sıralamaları Merkezi (CWUR), 2025 yılına ait "Dünyanın En İyi Üniversiteleri" sıralamasını yayımladı. Bu yıl 95 ülkeden 21 bin 291 üniversitenin değerlendirildiği araştırmada, dünyanın en başarılı 2 bin üniversitesi belirlendi.

Türkiye'den toplam 47 üniversitenin yer aldığı listede Hacettepe Üniversitesi, 666'ncı sıraya yerleşerek ülkenin en başarılı yükseköğretim kurumu oldu.

İLK 1000'DE SEKİZ TÜRK ÜNİVERSİTESİ

CWUR sıralamasında ilk 1000 içerisinde sekiz Türk üniversitesi bulunuyor. Hacettepe Üniversitesi'nin ardından İstanbul Üniversitesi 707'nci, Ankara Üniversitesi 733'üncü ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) 736'ncı sırada yer aldı.

Listenin devamında ise Boğaziçi Üniversitesi 785'inci, İstanbul Teknik Üniversitesi 813'üncü, Marmara Üniversitesi 939'uncu ve Koç Üniversitesi 989'uncu sıradan kendine yer buldu.

DEĞERLENDİRMEDE HANGİ KRİTERLER DİKKATE ALINDI?

CWUR sıralaması; eğitim kalitesi, mezunların istihdam edilebilirliği, öğretim üyelerinin başarısı ve araştırma performansı olmak üzere dört ana başlık altında hazırlandı.

Araştırma performansı değerlendirilirken ise şu göstergeler esas alındı:

  • Araştırma çıktıları
  • Yüksek kaliteli bilimsel yayınlar
  • Akademik etki
  • Atıf performansı

Bu kriterler doğrultusunda üniversitelerin küresel ölçekteki akademik başarıları karşılaştırıldı.

İLK 1000 SONRASINDA SIRALAMAYA GİREN ÜNİVERSİTELER

CWUR'un yayımladığı listede ilk 1000'in dışında kalan ancak dünyanın en iyi 2 bin üniversitesi arasına girmeyi başaran çok sayıda Türk yükseköğretim kurumu da yer aldı.

Öne çıkan üniversiteler ve sıralamaları şöyle:

Sıra (Dünya)Üniversite Adı
1052Ege Üniversitesi
1106Çukurova Üniversitesi
1127İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
1140Bilkent Üniversitesi
1151Gazi Üniversitesi
1191Yıldız Teknik Üniversitesi
1206Dokuz Eylül Üniversitesi
1265Erciyes Üniversitesi
1289Gaziantep Üniversitesi
1351Atatürk Üniversitesi
1378İstanbul Bilgi Üniversitesi
1397Sağlık Bilimleri Üniversitesi
1438İstanbul Aydın Üniversitesi
1446Akdeniz Üniversitesi
1448Mersin Üniversitesi

Listede ayrıca Karadeniz Teknik, Uludağ, TOBB ETÜ, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Bahçeşehir, Sabancı, Özyeğin, Gebze Teknik ve Sakarya üniversiteleri başta olmak üzere birçok yükseköğretim kurumu da yer aldı.

DÜNYANIN ZİRVESİNDE HARVARD VAR

CWUR'un 2025 sıralamasında tüm göstergelerde en yüksek performansı sergileyen Harvard Üniversitesi, dünyanın en iyi üniversitesi unvanını korudu.

Harvard'ı sırasıyla şu üniversiteler takip etti:

  1. Harvard Üniversitesi
  2. Massachusetts Institute of Technology (MIT)
  3. Stanford Üniversitesi
  4. Cambridge Üniversitesi
  5. Oxford Üniversitesi
  6. Princeton Üniversitesi
  7. Pensilvanya Üniversitesi
  8. Columbia Üniversitesi
  9. Yale Üniversitesi
  10. Chicago Üniversitesi

Sıralama, dünya genelindeki yükseköğretim kurumlarının akademik üretkenlikleri ve araştırma performanslarını ortaya koyan en kapsamlı çalışmalardan biri olarak kabul ediliyor.

