CWUR dünyanın en iyi üniversite sıralaması açıklandı: Türkiye'den tam 47 okul devler liginde!

CWUR, 95 ülkeden 21 binden fazla üniversiteyi değerlendirdi.

İLK 1000 SONRASINDA SIRALAMAYA GİREN ÜNİVERSİTELER

CWUR'un yayımladığı listede ilk 1000'in dışında kalan ancak dünyanın en iyi 2 bin üniversitesi arasına girmeyi başaran çok sayıda Türk yükseköğretim kurumu da yer aldı.

Öne çıkan üniversiteler ve sıralamaları şöyle:

Sıra (Dünya) Üniversite Adı 1052 Ege Üniversitesi 1106 Çukurova Üniversitesi 1127 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa 1140 Bilkent Üniversitesi 1151 Gazi Üniversitesi 1191 Yıldız Teknik Üniversitesi 1206 Dokuz Eylül Üniversitesi 1265 Erciyes Üniversitesi 1289 Gaziantep Üniversitesi 1351 Atatürk Üniversitesi 1378 İstanbul Bilgi Üniversitesi 1397 Sağlık Bilimleri Üniversitesi 1438 İstanbul Aydın Üniversitesi 1446 Akdeniz Üniversitesi 1448 Mersin Üniversitesi

Listede ayrıca Karadeniz Teknik, Uludağ, TOBB ETÜ, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Bahçeşehir, Sabancı, Özyeğin, Gebze Teknik ve Sakarya üniversiteleri başta olmak üzere birçok yükseköğretim kurumu da yer aldı.