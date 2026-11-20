Yılın ikinci ve son Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2026-YDS/2) için geri sayım sürerken, sınava girecek adayların sınav günü ve öncesine dair tüm planlamalarını netleştiren kritik tarihler belli oldu. Bina ve salon atamalarının tamamlanmasıyla birlikte adaylar, sınava girecekleri merkezleri gösteren belgelerini sistem üzerinden sorgulamaya başladı.

Başvuruları 30 Eylül ile 8 Ekim tarihleri arasında alınan 2026-YDS/2 için sınav hazırlıklarının yanı sıra ulaşım ve sınav günü planlamasını doğrudan etkileyen takvim ayrıntıları netleşti.

2026 YDS/2 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE SONUÇLAR HANGİ GÜN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından paylaşılan takvime göre sınav sürecindeki kritik tarihler şöyle sıralanıyor:

Sınav Tarihi ve Saati: 2026-YDS/2 oturumu 22 Kasım 2026 tarihinde saat 10.15'te gerçekleştirilecek.

2026-YDS/2 oturumu 22 Kasım 2026 tarihinde saat 10.15'te gerçekleştirilecek. Giriş Belgeleri: Sınav yerlerini gösteren belgeler 12 Kasım 2026 saat 10.30 itibarıyla erişime açıldı.

Sınav yerlerini gösteren belgeler 12 Kasım 2026 saat 10.30 itibarıyla erişime açıldı. Sonuç Tarihi: Adayların beklediği sınav sonuçları 10 Aralık 2026 tarihinde ilan edilecek.

YDS/2 SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Sınava katılacak adaylar, bina ve salon bilgilerinin yer aldığı sınav giriş belgelerine ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden ulaşabiliyor. Adayların T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sisteme giriş yaparak belgelerini alması gerekiyor.

Sınav merkezine girişte herhangi bir aksaklık yaşanmaması için belgenin zamanında temin edilmesi ve sınav duyurularının dikkatle takip edilmesi büyük önem taşıyor.

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