YDS sonuçları açıklandı: ÖSYM aday cevaplarını erişime açtı

ÖSYM 2026-YDS/1 sınav sonuçları ve cevap kağıtlarını erişime açtı. 5 Nisan’da düzenlenen sınavın değerlendirme süreci tamamlandı. Adaylar YDS sonuçlarını ve optik form görüntülerini ÖSYM’nin sonuç ve AİS sistemleri üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla sorgulayabilirler. Erişim 10 gün süreyle sınırlı olacak.

YDS sonuçları açıklandı: ÖSYM aday cevaplarını erişime açtı
5 Nisan 2026 tarihinde uygulanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2026-YDS/1) değerlendirme işlemleri tamamlanarak sonuçlar bugün (28 Nisan 2026) ilan edildi.

Sınav sonuçları nasıl sorgulanır?

Adaylar sınav sonuçlarına ÖSYM'nin resmi sonuç sayfası olan sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilirler. Sorgulama işlemi için T.C. Kimlik Numarası ve Aday Şifresi kullanılması gerekmektedir.

Cevap kağıtları ve aday cevapları da erişime açıldı

Şeffaflık ilkeleri gereği ÖSYM, adayların kendi cevap kağıtlarını ve sistem tarafından okunan işaretlemelerini de 10 gün süreyle erişime açtı.

Nereden bakılır?

Adaylar kendi cevap kağıdı görüntülerini, optik okuyucu tarafından okunan cevaplarını ve soruların doğru yanıtlarını karşılaştırmalı olarak ÖSYM'nin resmi sonuç sayfası olan sonuc.osym.gov.tr adresinde görebilecekler.

