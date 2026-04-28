5 Nisan 2026 tarihinde uygulanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2026-YDS/1) değerlendirme işlemleri tamamlanarak sonuçlar bugün (28 Nisan 2026) ilan edildi.
Sınav sonuçları nasıl sorgulanır?
Adaylar sınav sonuçlarına ÖSYM'nin resmi sonuç sayfası olan sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilirler. Sorgulama işlemi için T.C. Kimlik Numarası ve Aday Şifresi kullanılması gerekmektedir.
Cevap kağıtları ve aday cevapları da erişime açıldı
Şeffaflık ilkeleri gereği ÖSYM, adayların kendi cevap kağıtlarını ve sistem tarafından okunan işaretlemelerini de 10 gün süreyle erişime açtı.
Nereden bakılır?
Adaylar kendi cevap kağıdı görüntülerini, optik okuyucu tarafından okunan cevaplarını ve soruların doğru yanıtlarını karşılaştırmalı olarak ÖSYM'nin resmi sonuç sayfası olan sonuc.osym.gov.tr adresinde görebilecekler.
