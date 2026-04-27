İOKBS 2026 soru ve cevap anahtarı: Bursluluk sınav sonuçları ne zaman belli olacak?

Milli Eğitim Bakanlığı, 26 Nisan 2026'da gerçekleştirilen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını erişime açtı. Sınava katılan 971 bin 786 öğrenci, A ve B kitapçıkları üzerinden doğru ve yanlışlarını kontrol etmeye başladı.

  • Milli Eğitim Bakanlığı bursluluk sınavının soru ve cevap anahtarlarını A ve B kitapçıkları olarak iki ayrı platform üzerinden PDF formatında yayımladı.
  • Sınav Türkiye saatiyle 10.00'da başladı ve öğrencilere tek oturumda 100 dakikada 80 soru yöneltildi.
  • Toplam 971.786 öğrenci yurt içinde 879, yurt dışında 3 sınav merkezinde 53.445 salonda sınava girdi.
  • Milli Eğitim Bakanlığı bursluluk sınavı sonuçlarının 1 Haziran 2026 tarihinde resmi internet sitesinden açıklanacağını duyurdu.
  • Sonuç belgeleri okul müdürlükleri aracılığıyla velilerin talebi üzerine imzalı ve mühürlü şekilde teslim edilecek.

Sınavın tamamlanmasının ardından en çok merak edilen konu olan soru ve cevaplara erişim bugün itibarıyla sağlandı. Bakanlık, A ve B kitapçıklarını ve cevap anahtarlarını iki ayrı platform üzerinden PDF formatında yayımladı.

SINAVA KATILIM VE UYGULAMA DETAYLARI

Sınav Türkiye saatiyle 10.00'da başladı ve tek oturumda uygulandı. Öğrencilere 100 dakikada 80 soru yöneltildi.

BilgiRakam
Toplam Öğrenci Sayısı971.786
Yurt İçi Sınav Merkezi879
Yurt Dışı Sınav Merkezi3
Toplam Okul Sayısı3.602
Toplam Salon Sayısı53.445

Sınav 5, 6, 7 ve 8. sınıfların yanı sıra hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf düzeyindeki öğrencilere uygulandı.

SONUÇLAR 1 HAZİRAN'DA AÇIKLANACAK

Milli Eğitim Bakanlığı, bursluluk sınavı sonuçlarının 1 Haziran 2026 tarihinde resmi internet sitesi üzerinden ilan edileceğini duyurdu.

SONUÇ BELGESİ NASIL ALINACAK?

Sonuçların açıklanmasının ardından öğrenciler belgelerine okul müdürlükleri aracılığıyla ulaşabilecek. Velilerin talep etmesi halinde okul yönetimi, elektronik ortamda alınan sonuç belgelerini imzalı ve mühürlü şekilde teslim edecek.

2026 HMGS soru ve cevap anahtarı açıklandı! Sonuçlar hangi tarihte belli olacak?
2026 HMGS cevapları açıklandı!

