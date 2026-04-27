Sınavın tamamlanmasının ardından en çok merak edilen konu olan soru ve cevaplara erişim bugün itibarıyla sağlandı. Bakanlık, A ve B kitapçıklarını ve cevap anahtarlarını iki ayrı platform üzerinden PDF formatında yayımladı.
SINAVA KATILIM VE UYGULAMA DETAYLARI
Sınav Türkiye saatiyle 10.00'da başladı ve tek oturumda uygulandı. Öğrencilere 100 dakikada 80 soru yöneltildi.
|Bilgi
|Rakam
|Toplam Öğrenci Sayısı
|971.786
|Yurt İçi Sınav Merkezi
|879
|Yurt Dışı Sınav Merkezi
|3
|Toplam Okul Sayısı
|3.602
|Toplam Salon Sayısı
|53.445
Sınav 5, 6, 7 ve 8. sınıfların yanı sıra hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf düzeyindeki öğrencilere uygulandı.
SONUÇLAR 1 HAZİRAN'DA AÇIKLANACAK
Milli Eğitim Bakanlığı, bursluluk sınavı sonuçlarının 1 Haziran 2026 tarihinde resmi internet sitesi üzerinden ilan edileceğini duyurdu.
SONUÇ BELGESİ NASIL ALINACAK?
Sonuçların açıklanmasının ardından öğrenciler belgelerine okul müdürlükleri aracılığıyla ulaşabilecek. Velilerin talep etmesi halinde okul yönetimi, elektronik ortamda alınan sonuç belgelerini imzalı ve mühürlü şekilde teslim edecek.