Yaz tatili öncesi 1 hafta ders yok! Öğretmen ve öğrenciler gülüp oynayacak! 4.5.6.7.8.9.10.11.12. sınıflar... MEB’den çifter müjde

Yoklama Durumu ve Kapanış Tarihi Okulların son haftasında yoklama alınıp alınmayacağı konusunda kesin bir yönerge bulunmamakla birlikte, genellikle bu dönemde de yoklama alınmaya devam ediliyor. 2023-2024 eğitim öğretim yılının son günü, 14 Haziran Cuma gününe denk geliyor ve öğrenciler bu gün karnelerini alarak yaz tatiline başlayacaklar.

Okulların Erken Kapanma İhtimali

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamalara göre, okullar planlandığı gibi zamanında kapanacak. Öğrenciler ve öğretmenler, belirlenen takvime uygun olarak 14 Haziran'da yaz tatiline girecekler.

Yaz Tatilinin Başlangıcı ve Resmi Tatiller



2023-2024 akademik takvimine göre, yaz tatili 14 Haziran'da başlayacak ve öğrenciler bu tarihten itibaren tatilin keyfini çıkaracaklar. Ayrıca, 2024 yılında da belirli resmi tatil günleri bulunacak ve bu günlerde okullar, üniversiteler ve kamu ile özel sektörler tatil yapacaklar.

Son hafta etkinliklerle dolu bir kapanış fırsatı sunarken, öğrencilerin ve öğretmenlerin yıl boyunca birlikte yaşadıkları deneyimleri hatırlamaları ve keyifli bir şekilde veda etmeleri hedefleniyor.