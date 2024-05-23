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Yaz tatili öncesi 1 hafta ders yok! Öğretmen ve öğrenciler gülüp oynayacak! 4.5.6.7.8.9.10.11.12. sınıflar... MEB'den çifter müjde

Yaz mevsiminin vazgeçilmez neşesi ve tatil planlarının başlamasıyla birlikte, öğrenciler ve veliler için okulların ne zaman kapanacağı büyük bir merak konusu olmaya başladı. 2023-2024 eğitim öğretim yılına dair Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen çalışma takvimi, eğitim camiası ve tatil planları yapan aileler tarafından sıkça inceleniyor. Bu yılki akademik takvim, öğrencilerin yaz tatiline ne zaman adım atacaklarını gösteriyor ve bu tarih, arama motorlarında en çok araştırılan konulardan biri haline geldi.

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Giriş Tarihi 23 Mayıs 2024, 09:31 Güncelleme 23 Mayıs 2024, 09:32
Yaz tatili öncesi 1 hafta ders yok! Öğretmen ve öğrenciler gülüp oynayacak! 4.5.6.7.8.9.10.11.12. sınıflar... MEB’den çifter müjde

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Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte, ilkokuldan liseye kadar milyonlarca öğrenci, Milli Eğitim Bakanlığı'nın çalışma takvimine odaklandı. Bu takvimde belirtilen yaz tatili başlangıç tarihiyle birlikte, özellikle havaların ısınmasıyla tatil planlamaları hız kazandı. İşte, 16 milyon öğrenciyi heyecanlandıran MEB takvimi...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2023-2024 eğitim öğretim yılının son dönemini "Etkinlikler Haftası" olarak duyurarak, Haziran ayının son haftasında öğrencilere ve öğretmenlere keyifli bir kapanış fırsatı sundu. İlk dönemde gerçekleştirilen çeşitli etkinliklerin devamı niteliğinde olan bu uygulama, öğrencilerin dönem sonunu daha verimli ve eğlenceli geçirmelerini hedefliyor.

Okulların Son Haftası: Etkinliklerle Dolu Bir Kapanış
Milli Eğitim Bakanlığı'nın aldığı kararla, 2023-2024 eğitim öğretim yılının son haftası öğrencilere ve öğretmenlere adeta bir kutlama fırsatı sunuyor. "Etkinlikler Haftası" adı verilen bu hafta boyunca, çeşitli etkinlikler ve aktiviteler düzenlenerek öğrencilerin yıl boyunca edindikleri bilgi ve deneyimleri eğlenceli bir şekilde pekiştirmeleri hedefleniyor.

Yoklama Durumu ve Kapanış Tarihi

Okulların son haftasında yoklama alınıp alınmayacağı konusunda kesin bir yönerge bulunmamakla birlikte, genellikle bu dönemde de yoklama alınmaya devam ediliyor. 2023-2024 eğitim öğretim yılının son günü, 14 Haziran Cuma gününe denk geliyor ve öğrenciler bu gün karnelerini alarak yaz tatiline başlayacaklar.

Okulların Erken Kapanma İhtimali
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamalara göre, okullar planlandığı gibi zamanında kapanacak. Öğrenciler ve öğretmenler, belirlenen takvime uygun olarak 14 Haziran'da yaz tatiline girecekler.

Yaz Tatilinin Başlangıcı ve Resmi Tatiller

2023-2024 akademik takvimine göre, yaz tatili 14 Haziran'da başlayacak ve öğrenciler bu tarihten itibaren tatilin keyfini çıkaracaklar. Ayrıca, 2024 yılında da belirli resmi tatil günleri bulunacak ve bu günlerde okullar, üniversiteler ve kamu ile özel sektörler tatil yapacaklar.

Son hafta etkinliklerle dolu bir kapanış fırsatı sunarken, öğrencilerin ve öğretmenlerin yıl boyunca birlikte yaşadıkları deneyimleri hatırlamaları ve keyifli bir şekilde veda etmeleri hedefleniyor.

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