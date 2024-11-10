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YARIN OKUL VAR MI? Ara tatil ne zaman bitiyor, okullar ne zaman açılacak? Tatil kaç gün sürecek?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2024-2025 eğitim-öğretim yılı kapsamında belirlenen Kasım ara tatili başladı. 11-15 Kasım tarihlerini kapsayan bu tatil süreci hafta sonlarıyla birlikte toplamda 9 güne uzanarak öğrenciler ve öğretmenler için kısa bir nefes alma imkanı sunuyor. 9 Kasım Cumartesi günü başlayan tatil ile birlikte öğrenciler “Yarın okul var mı, tatil mi?” sorularına yanıt arıyor.

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Giriş Tarihi :10 Kasım 2024 , 16:36 Güncelleme Tarihi :10 Kasım 2024 , 16:36
YARIN OKUL VAR MI? Ara tatil ne zaman bitiyor, okullar ne zaman açılacak? Tatil kaç gün sürecek?

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Öğrenciler ve öğretmenler için planlanan bu bir haftalık tatil, hafta sonları ile birlikte toplam 9 gün sürecek. Öğrenciler, bu süreçte ders yoğunluğuna kısa bir ara verirken "Yarın okul var mı?" sorusu özellikle tatilin ilk günlerinde gündemde kalmaya devam ediyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

2024-2025 Eğitim Yılı Kasım Ara Tatili Başladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen 2024-2025 eğitim yılı ara tatil takvimine göre, öğrenciler Kasım ara tatiline 9 Kasım Cumartesi itibarıyla başladı. 11-15 Kasım tarihlerini kapsayan ara tatil süreci, hafta sonlarıyla birlikte toplamda 9 gün tatil imkanı sunuyor. Dolayısıyla, yarın öğrenciler için okullar kapalı olacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Okullar Ne Zaman Açılacak?

Kasım ara tatili boyunca dinlenen öğrenciler, 18 Kasım Pazartesi günü okullarına ve derslerine geri dönecek. Bu süreçte öğrenciler, hem akademik anlamda yenilenme fırsatı buluyor hem de yoğun geçen ilk dönemin ardından mola vererek motivasyonlarını tazeliyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

MEB 2024-2025 Ara Tatil ve Tatil Takvimi

MEB'in açıkladığı takvime göre eğitim yılı boyunca toplam üç tatil dönemi bulunuyor:

Kasım Ara Tatili: 11-15 Kasım 2024 (9 gün, hafta sonları dahil)

Yarıyıl Tatili (Sömestr): 20 Ocak 2025 Pazartesi - 31 Ocak 2025 Cuma

Nisan Ara Tatili: 31 Mart 2025 Pazartesi - 4 Nisan 2025 Cuma

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Tatil Sonrası Okul Dönüş Hazırlıkları

Öğrenciler 18 Kasım Pazartesi günü itibarıyla derslerine geri dönecek. Kasım ara tatili ile moral bulan öğrenciler, yılın geri kalan dönemine yenilenmiş bir enerjiyle devam edebilecekler.

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