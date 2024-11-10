YARIN OKUL VAR MI? Ara tatil ne zaman bitiyor, okullar ne zaman açılacak? Tatil kaç gün sürecek?

Öğrenciler ve öğretmenler için planlanan bu bir haftalık tatil, hafta sonları ile birlikte toplam 9 gün sürecek. Öğrenciler, bu süreçte ders yoğunluğuna kısa bir ara verirken "Yarın okul var mı?" sorusu özellikle tatilin ilk günlerinde gündemde kalmaya devam ediyor.