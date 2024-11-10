YARIN OKUL VAR MI? Ara tatil ne zaman bitiyor, okullar ne zaman açılacak? Tatil kaç gün sürecek?

(Takvim Foto Arşiv)
MEB 2024-2025 Ara Tatil ve Tatil Takvimi
MEB'in açıkladığı takvime göre eğitim yılı boyunca toplam üç tatil dönemi bulunuyor:
Kasım Ara Tatili: 11-15 Kasım 2024 (9 gün, hafta sonları dahil)
Yarıyıl Tatili (Sömestr): 20 Ocak 2025 Pazartesi - 31 Ocak 2025 Cuma
Nisan Ara Tatili: 31 Mart 2025 Pazartesi - 4 Nisan 2025 Cuma
(Takvim Foto Arşiv)
Tatil Sonrası Okul Dönüş Hazırlıkları
Öğrenciler 18 Kasım Pazartesi günü itibarıyla derslerine geri dönecek. Kasım ara tatili ile moral bulan öğrenciler, yılın geri kalan dönemine yenilenmiş bir enerjiyle devam edebilecekler.