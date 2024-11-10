BİLSEM BAŞVURU EKRANI 2024-2025! Ön Değerlendirme uygulamaları ne zaman yapılacak? MEB BİLSEM sınav takvimi!

Milli Eğitim Bakanlığı, özel yetenekli öğrencilerin eğitim aldığı Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) için 2024-2025 eğitim dönemi başvuru takvimini açıkladı. Başvuru sürecinin ilk adımı olan ön değerlendirme randevuları, bu yıl da öğrencilerin BİLSEM'e kabul edilip edilmeyeceğini belirleyecek.