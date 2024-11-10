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BİLSEM BAŞVURU EKRANI 2024-2025! Ön Değerlendirme uygulamaları ne zaman yapılacak? MEB BİLSEM sınav takvimi!

Özel yetenekli öğrencilerin katılacağı Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) sınavı için 2024-2025 eğitim yılı başvuru tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyuruldu. Öğrencilerin yeteneklerini değerlendirmek ve özel eğitim programlarına katılımlarını sağlamak amacıyla düzenlenen bu sınavın detayları takvimle birlikte açıklandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :10 Kasım 2024 , 13:23 Güncelleme Tarihi :10 Kasım 2024 , 13:23
BİLSEM BAŞVURU EKRANI 2024-2025! Ön Değerlendirme uygulamaları ne zaman yapılacak? MEB BİLSEM sınav takvimi!

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Milli Eğitim Bakanlığı, özel yetenekli öğrencilerin eğitim aldığı Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) için 2024-2025 eğitim dönemi başvuru takvimini açıkladı. Başvuru sürecinin ilk adımı olan ön değerlendirme randevuları, bu yıl da öğrencilerin BİLSEM'e kabul edilip edilmeyeceğini belirleyecek.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

BİLSEM Ön Değerlendirme Başvuru Tarihleri

BİLSEM ön değerlendirme randevuları, 25 Kasım - 6 Aralık 2024 tarihleri arasında yapılacak. Bu süreçte, öğrencilerin BİLSEM değerlendirmelerine katılabilmesi için gerekli giriş belgeleri, e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden erişime açılacak. Giriş belgeleri 11 Aralık'ta sistemde yayınlanarak öğrencilerin erişimine sunulacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Ön değerlendirme sonuçlarına göre bireysel değerlendirme aşamasına geçmeye hak kazanan öğrencilerin listesi ise 28 Şubat 2025'te duyurulacak.

Ön Değerlendirme Uygulama Tarihleri

Ön değerlendirme uygulamaları 21 Aralık 2024 - 23 Şubat 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu süreçte başarı gösteren ve bireysel değerlendirme aşamasına geçmeye hak kazanan öğrencilerin listesi 28 Şubat 2025'te ilan edilecek. Ön değerlendirme sonuçlarına ilişkin itirazlar, 3-7 Mart 2025 tarihleri arasında yapılabilecek. İtiraz başvurularının değerlendirilmesi ise 10-14 Mart tarihleri arasında tamamlanacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Bireysel Değerlendirme Aşaması ve Tarihleri

Bireysel değerlendirme aşaması için randevular 10-21 Mart tarihleri arasında oluşturulacak. Bu aşamaya geçmeye hak kazanan öğrencilerin giriş belgeleri, 26 Mart 2025'te e-Okul üzerinden erişime açılacak. Bireysel değerlendirmeler ise 14 Nisan - 27 Haziran 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Sonuçların Açıklanması ve Kayıt Süreci

Bireysel değerlendirme sonuçlarına göre BİLSEM'e kayıt hakkı kazanan öğrenciler, 4 Temmuz 2025 tarihinde açıklanacak. Bu sonuçlara itiraz etmek isteyen veliler, 7-11 Temmuz tarihleri arasında başvurularını yapabilecekler. İtirazların değerlendirme süreci ise 14-25 Temmuz 2025 tarihleri arasında tamamlanacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan BİLSEM başvuru takvimi, yetenekli öğrencilerin gelişim süreçlerini destekleyen bir eğitim programı için detaylı bir yol haritası sunuyor.

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