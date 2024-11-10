BİLSEM BAŞVURU EKRANI 2024-2025! Ön Değerlendirme uygulamaları ne zaman yapılacak? MEB BİLSEM sınav takvimi!

Milli Eğitim Bakanlığı, özel yetenekli öğrencilerin eğitim aldığı Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) için 2024-2025 eğitim dönemi başvuru takvimini açıkladı. Başvuru sürecinin ilk adımı olan ön değerlendirme randevuları, bu yıl da öğrencilerin BİLSEM'e kabul edilip edilmeyeceğini belirleyecek.
(Takvim Foto Arşiv)
BİLSEM Ön Değerlendirme Başvuru Tarihleri
BİLSEM ön değerlendirme randevuları, 25 Kasım - 6 Aralık 2024 tarihleri arasında yapılacak. Bu süreçte, öğrencilerin BİLSEM değerlendirmelerine katılabilmesi için gerekli giriş belgeleri, e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden erişime açılacak. Giriş belgeleri 11 Aralık'ta sistemde yayınlanarak öğrencilerin erişimine sunulacak.
(Takvim Foto Arşiv)
Ön değerlendirme sonuçlarına göre bireysel değerlendirme aşamasına geçmeye hak kazanan öğrencilerin listesi ise 28 Şubat 2025'te duyurulacak.
Ön Değerlendirme Uygulama Tarihleri
Ön değerlendirme uygulamaları 21 Aralık 2024 - 23 Şubat 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu süreçte başarı gösteren ve bireysel değerlendirme aşamasına geçmeye hak kazanan öğrencilerin listesi 28 Şubat 2025'te ilan edilecek. Ön değerlendirme sonuçlarına ilişkin itirazlar, 3-7 Mart 2025 tarihleri arasında yapılabilecek. İtiraz başvurularının değerlendirilmesi ise 10-14 Mart tarihleri arasında tamamlanacak.