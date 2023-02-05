Yalova, Kayseri, Zonguldak'ta YARIN okullar tatil mi? Son dakika 6 Şubat 2023 kar tatili var mı? İşte güncel il il sıralı TAM LİSTE!

Kar tatili olan iller belli oldu. Son dakika Pazartesi günü (6 Şubat 2023) o illerde okullar tatil edildi. Valiliklerin resmi hesapları üzerinden açıklamalar gelmeye devam ediyor. Kar yağışının etkisini göstermesi ile birlikte pek çok ilde okullarda yarıyıl tatili uzatıldı. Peki Yalova, Kayseri, Zonguldak'ta YARIN okullar tatil mi?
YALOVA, KAYSERİ, ZONGULDAK'TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Kar tatili olan iller listesinde Yalova, Kayseri, Zonguldak bulunmuyor. İşte 6 Şubat 2023 Pazartesi kar tatili olan iller:
BİTLİS
Bitlis Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Yoğun Kar Yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle, ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar da göz önünde bulundurularak 6 Şubat Pazartesi günü, Bitlis Merkez, Güroymak ve Hizan ilçelerimizde Eğitim Öğretime bir(1) gün ara verilmiştir." denildi.
ŞANLIURFA
Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamada; "Değerli Öğretmenlerimiz ve Sevgili Çocuklarımız; İlimiz genelinde meydana gelen yoğun kar yağışı nedeniyle ilimiz merkez ve ilçelerinde eğitim-öğretime 06.02.2023 Pazartesi günü 1 (bir) gün süre ile ara verilmiştir." ifadeleri yer aldı.
DİYARBAKIR
Diyarbakır Çüngüş Kaymakamlığıi şu açıklamayı yaptı; "Kaymakamlığımızca, meteorolojik verilere dayalı olarak yapılan değerlendirme sonucu, ilçemizde devam eden ve önümüzdeki günlerde de devam edecek olan yoğun kar yağışı nedeniyle, öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin can ve mal güvenliği düşünülerek; Tüm resmi, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim öğretim faaliyetlerine, 06-07/02/2023 Pazartesi ve Salı günleri, 2 gün süre ile ara verilmiştir."