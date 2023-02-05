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    • Eğitim
    • 05.02.2023 16:09
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    • 05.02.2023 16:13
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    Yalova, Kayseri, Zonguldak'ta YARIN okullar tatil mi? Son dakika 6 Şubat 2023 kar tatili var mı? İşte güncel il il sıralı TAM LİSTE!

    Kar tatili olan iller belli oldu. İstanbul Valisi Yerlikaya açıklamsında, ''Kıymetli hemşehrilerim, 18.00'den itibaren ilimizde etkisini artırması beklenen fırtına, karla karışık yağmur ve kar yağışı nedeniyle motosiklet, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilmeyecektir.'' dedi. Peki Yalova, Kayseri, Zonguldak'ta YARIN okullar tatil mi? Son dakika 6 Şubat 2023 kar tatili var mı? İşte güncel il il sıralı TAM LİSTE ve diğer detaylar...

    Yalova, Kayseri, Zonguldak’ta YARIN okullar tatil mi?

    Kar tatili olan iller belli oldu. Son dakika Pazartesi günü (6 Şubat 2023) o illerde okullar tatil edildi. Valiliklerin resmi hesapları üzerinden açıklamalar gelmeye devam ediyor. Kar yağışının etkisini göstermesi ile birlikte pek çok ilde okullarda yarıyıl tatili uzatıldı. Peki Yalova, Kayseri, Zonguldak'ta YARIN okullar tatil mi?

    YALOVA, KAYSERİ, ZONGULDAK'TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

    Kar tatili olan iller listesinde Yalova, Kayseri, Zonguldak bulunmuyor. İşte 6 Şubat 2023 Pazartesi kar tatili olan iller:

    BİTLİS

    Bitlis Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Yoğun Kar Yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle, ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar da göz önünde bulundurularak 6 Şubat Pazartesi günü, Bitlis Merkez, Güroymak ve Hizan ilçelerimizde Eğitim Öğretime bir(1) gün ara verilmiştir." denildi.

    ŞANLIURFA

    Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamada; "Değerli Öğretmenlerimiz ve Sevgili Çocuklarımız; İlimiz genelinde meydana gelen yoğun kar yağışı nedeniyle ilimiz merkez ve ilçelerinde eğitim-öğretime 06.02.2023 Pazartesi günü 1 (bir) gün süre ile ara verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

    DİYARBAKIR

    Diyarbakır Çüngüş Kaymakamlığıi şu açıklamayı yaptı; "Kaymakamlığımızca, meteorolojik verilere dayalı olarak yapılan değerlendirme sonucu, ilçemizde devam eden ve önümüzdeki günlerde de devam edecek olan yoğun kar yağışı nedeniyle, öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin can ve mal güvenliği düşünülerek; Tüm resmi, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim öğretim faaliyetlerine, 06-07/02/2023 Pazartesi ve Salı günleri, 2 gün süre ile ara verilmiştir."

        MUŞ

        Muş'ta yarın (6 Şubat Pazartesi) okulların tatil edilecek mi sorusuna yönelik Muş Valiliğinden resmi bir açıklama geldi. Muş Valiliğinden beklenen kar tatili açıklaması geldi. Muş Valiliğinden yapılan açıklada "6 ve 7 Şubat 2023 Pazartesi ve Salı günü il genelinde eğitim öğrete 2 gün süre ile ara verilmesine karar verilmiştir." denildi.

        GAZİANTEP

        Gaziantep'te olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar yarın tatil edildi.

        Vali Davut Gül, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, kentteki yoğun kar yağışı nedeniyle okulların bir gün tatil edildiğini bildirdi.

        Gül, "Gaziantep'teki yoğun kar yağışı dolayısıyla 6 Şubat Pazartesi günü tüm eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezleri bir gün tatil edilmiştir. Engelli ve gebe kamu personelleri idari izinli sayılacaktır. Kar topu oynayıp kitap okuyun." ifadesini kullandı.

        İSTANBUL'DA KAR TATİLİ OLUR MU?

        İstanbul Valisi Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Saat 16:00 itibarıyla Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan bilgilere göre İstanbul'da; Cumartesi ve Pazar günü karla karışık yağmur beklenmektedir. Lütfen tedbirli ve dikkatli olalım." uyarısında bulundu.

        İstanbul için de henüz kar tatili haberi gelmedi. Konuyla ilgili resmi duyurular geldiği zaman haberimizi güncelleyeğiz.
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        Haberler Eğitim Yalova, Kayseri, Zonguldak'ta YARIN okullar tatil mi? Son dakika 6 Şubat 2023 kar tatili var mı? İşte güncel il il sıralı TAM LİSTE!
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