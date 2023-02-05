Gaziantep, Kahramanmaraş, Osmaniye'de yarın okullar tatil mi? 6 Şubat 2023 kar tatili olan illerin listesi! Valilik'ten açıklama!

Gaziantep, Kahramanmaraş, Osmaniye'de yarın okullar tatil mi merakla araştırılmaya başlandı. Meteoroloji'nin uyarıları sonrası valiliklerden kar tatili duyuruları gelmeye başladı. İşte 6 Şubat 2023 kar tatili olan illerin listesi ve valilik son dakika açıklamaları...
GAZIANTEP, KAHRAMANMARAŞ, OSMANIYE'DE YARIN OKULLAR TATIL MI?
Gaziantep, Kahramanmaraş, Osmaniye'den henüz kar tatili duyurusu gelmedi. Gelişmeler oldukça haberimiz güncellenecektir.
6 ŞUBAT 2023 KAR TATİLİ OLAN İLLER LİSTESİ!
Bitlis Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar sebebiyle Bitlis merkez ve merkeze bağlı köy ve beldelerde, Güroymak ve Hizan ilçelerinde her tür resmi ve özel okullarımızda 6 Şubat Pazartesi günü eğitim öğretim faaliyetlerine 1 gün ara verilmiştir" denildi.
METEOROLOJİ'DEN KAR YAĞIŞI UYARISI!
İstanbul hava durumu ile son dakika İstanbul kar yağışı açıklamaları geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen peş peşe açıklamalarda İstanbul'da bu haftasonu kar yağışının gerçekleşeceği belirtildi.
İstanbulluları kar yağışına karşın uyaran İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medyada yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Kıymetli Hemşehrilerim, #İstanbul'da beklenen fırtına ve kar yağışına yönelik gerekli tedbirlerimizi aldık. ✅ Sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz."