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    • Eğitim
    • 05.02.2023 14:01
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    • 05.02.2023 14:04
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    Gaziantep, Kahramanmaraş, Osmaniye'de yarın okullar tatil mi? 6 Şubat 2023 kar tatili olan illerin listesi! Valilik'ten açıklama!

    Kar tatili duyurusu Bitlis'ten geldi. Bitlis'te olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar sebebiyle 6 Şubat Pazartesi günü eğitim öğretim faaliyetlerine 1 gün ara verildi. Gözler Gaziantep, Kahramanmaraş, Osmaniye'ye çevrildi. Peki Gaziantep, Kahramanmaraş, Osmaniye'de yarın okullar tatil mi? İşte 6 Şubat 2023 kar tatili olan illerin listesi ve son dakika Valilik açıklamaları...

    Gaziantep, Kahramanmaraş, Osmaniye’de yarın okullar tatil mi?

    Gaziantep, Kahramanmaraş, Osmaniye'de yarın okullar tatil mi merakla araştırılmaya başlandı. Meteoroloji'nin uyarıları sonrası valiliklerden kar tatili duyuruları gelmeye başladı. İşte 6 Şubat 2023 kar tatili olan illerin listesi ve valilik son dakika açıklamaları...

    GAZIANTEP, KAHRAMANMARAŞ, OSMANIYE'DE YARIN OKULLAR TATIL MI?

    Gaziantep, Kahramanmaraş, Osmaniye'den henüz kar tatili duyurusu gelmedi. Gelişmeler oldukça haberimiz güncellenecektir.

    6 ŞUBAT 2023 KAR TATİLİ OLAN İLLER LİSTESİ!

    Bitlis Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar sebebiyle Bitlis merkez ve merkeze bağlı köy ve beldelerde, Güroymak ve Hizan ilçelerinde her tür resmi ve özel okullarımızda 6 Şubat Pazartesi günü eğitim öğretim faaliyetlerine 1 gün ara verilmiştir" denildi.

    METEOROLOJİ'DEN KAR YAĞIŞI UYARISI!

    İstanbul hava durumu ile son dakika İstanbul kar yağışı açıklamaları geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen peş peşe açıklamalarda İstanbul'da bu haftasonu kar yağışının gerçekleşeceği belirtildi.

    İstanbulluları kar yağışına karşın uyaran İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medyada yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

    "Kıymetli Hemşehrilerim, #İstanbul'da beklenen fırtına ve kar yağışına yönelik gerekli tedbirlerimizi aldık. ✅ Sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz."

        AKOM'DAN UYARI!

        AKOM'dan yapılan açıklamada, pazar günü sabah saatlerinden itibaren soğuk havanın etkisine girecek İstanbul'da, Perşembe gününe kadar aralıklarla kar yağışı beklendiği belirtildi.

        Hafta boyunca Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkili olduğu İstanbul'un, pazar günü sabah 08.00'den itibaren Sibirya kökenli daha soğuk bir havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor. İBB AKOM verilerine göre; soğuk hava kuzeyli rüzgarların (Karayel, Yıldız) 60-80km/s hızla fırtına şeklinde esmesiyle şehre giriş yapacak. Soğuk hava nedeni ile hâlihazırda 5-7°C'ler civarında seyreden sıcaklıklar kar değerlerine -1, 3°C gerileyecek. Soğuk hava ve fırtınanın beraberinde, il genelinde karla karışık yağmur ve kuvvetli kar yağışı geçişlerinin yaşanması bekleniyor.

        Pazar sabah saatlerinden itibaren şehir merkezinde yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde görülmesi beklenen yağışların kuzey ve yüksek kesimlerde (Çatalca, Arnavutköy, Çekmeköy, Beykoz, Şile, Aydos ) kar şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra il genelinde fırtına ile birlikte yer yer kuvvetli kar şeklinde etkili olmaya devam etmesi bekleniyor.

        Perşembe sabah saatlerinde kadar İstanbul üzerinde etkili olması beklenen Sibirya kökenli soğuk hava dalgası nedeni ile sıcaklıkların yer yer 0°C ve altına gerileyebileceği, beraberinde buzlanma ve don olayları ile birlikte kuvvetli, yer yer yoğun kar yağışı geçişlerinin yaşanabileceği tahmin ediliyor.
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        Haberler Eğitim Gaziantep, Kahramanmaraş, Osmaniye'de yarın okullar tatil mi? 6 Şubat 2023 kar tatili olan illerin listesi! Valilik'ten açıklama!
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