VGM ÜNİVERSİTE BURSU BAŞVURU EKRANI: 2025-2026 VGM üniversite bursu ne kadar, şartları neler, son tarih ne zaman?

Üniversite öğrencilerine maddi destek sağlayan Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvuruları başladı. 21 Ekim 2025'ten itibaren başlayan başvurular, tamamen online olarak yapılabiliyor. Burs başvuru ekranına ulaşmak ve başvurunuzu tamamlamak için detaylar haberimizde…