VGM ÜNİVERSİTE BURSU BAŞVURU EKRANI: 2025-2026 VGM üniversite bursu ne kadar, şartları neler, son tarih ne zaman?

Üniversite öğrencilerine maddi destek sağlamak amacıyla her yıl verilen Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) bursları için başvurular başladı. 21 Ekim 2025 itibarıyla başlayan başvurular, tamamen çevrim içi olarak gerçekleştiriliyor. Binlerce öğrenci “VGM burs başvuru ekranı nerede? Başvurular ne zamana kadar devam edecek?” sorularına yanıt arıyor. İşte VGM üniversite burs başvurusu için bilmeniz gereken tüm detaylar...

Üniversite öğrencilerine maddi destek sağlayan Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvuruları başladı. 21 Ekim 2025'ten itibaren başlayan başvurular, tamamen online olarak yapılabiliyor. Burs başvuru ekranına ulaşmak ve başvurunuzu tamamlamak için detaylar haberimizde…

VGM Üniversite Burs Başvuruları Başladı

Vakıflar Genel Müdürlüğü, ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine verdiği burslar için 2025–2026 dönemi başvurularını resmen açtı. Başvurular bugün itibarıyla başladı ve tamamen online ortamda alınıyor.

Başvurular, VGM'nin resmi internet sitesi üzerinden "Burs Başvuru Ekranı" aracılığıyla yapılabiliyor.

VGM Üniversite Burs Başvuru Nasıl Yapılır?

Başvuruda bulunmak isteyen öğrenciler, aşağıdaki adımları izleyerek başvurularını tamamlayabilir:

  1. VGM'nin resmi web sitesi www.vgm.gov.tr adresine giriş yapılır.
  2. Ana sayfada yer alan "Burs Hizmetleri" sekmesine tıklanır.
  3. Açılan ekranda "Yükseköğrenim Burs Başvurusu" bağlantısı seçilir.
  4. TC kimlik numarası, doğum tarihi ve anne-baba adı bilgileri girilerek başvuru formu doldurulur.

Başvurular Ne Zamana Kadar Sürecek?

VGM, burs başvurularının 31 Ekim 2025 tarihinde sona ereceğini duyurdu. Böylece 2025 yılı burs başvuruları yaklaşık 2 hafta boyunca devam edecek. Başvuru süresi dolduktan sonra adaylar değerlendirmeye alınacak ve sonuçlar VGM internet sitesinden ilan edilecek.

VGM Bursuna Kimler Başvurabilir?

VGM yükseköğrenim bursları, belirli kriterlere göre öğrencilere veriliyor. Burs başvurusu yapamayacak öğrenciler şunlardır:

  1. Sürekli bir işte çalışarak asgari ücret veya üzerinde gelir elde eden öğrenciler
  2. Polis Akademisi ve askeri okul öğrencileri
  3. Eğitimine ek süre ile devam eden öğrenciler
  4. Yüksek lisans ve doktora öğrencileri
  5. Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı veya burs alan öğrenciler
  6. VGM'den muhtaç aylığı alan öğrenciler
  7. Bir önceki yıl VGM bursundan yararlanırken başarısızlık nedeniyle bursu kesilen öğrenciler

VGM Burs Miktarları Ne Kadar?

VGM resmi sitesinde yer alan bilgilere göre 2025 yılı itibarıyla VGM burs miktarları şu şekilde belirlendi:

Ortaöğrenim eğitim yardımı: Aylık 1.250 TL

Yükseköğrenim bursu: Aylık 3.000 TL

Yabancı uyruklu yükseköğrenim bursu: Aylık 3.000 TL

VGM ÜNİVERSİTE BURS BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

