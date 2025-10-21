VGM ÜNİVERSİTE BURSU BAŞVURU EKRANI: 2025-2026 VGM üniversite bursu ne kadar, şartları neler, son tarih ne zaman?

Üniversite öğrencilerine maddi destek sağlayan Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvuruları başladı. 21 Ekim 2025'ten itibaren başlayan başvurular, tamamen online olarak yapılabiliyor. Burs başvuru ekranına ulaşmak ve başvurunuzu tamamlamak için detaylar haberimizde…
VGM Üniversite Burs Başvuruları Başladı
Vakıflar Genel Müdürlüğü, ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine verdiği burslar için 2025–2026 dönemi başvurularını resmen açtı. Başvurular bugün itibarıyla başladı ve tamamen online ortamda alınıyor.
Başvurular, VGM'nin resmi internet sitesi üzerinden "Burs Başvuru Ekranı" aracılığıyla yapılabiliyor.
VGM Üniversite Burs Başvuru Nasıl Yapılır?
Başvuruda bulunmak isteyen öğrenciler, aşağıdaki adımları izleyerek başvurularını tamamlayabilir:
- VGM'nin resmi web sitesi www.vgm.gov.tr adresine giriş yapılır.
- Ana sayfada yer alan "Burs Hizmetleri" sekmesine tıklanır.
- Açılan ekranda "Yükseköğrenim Burs Başvurusu" bağlantısı seçilir.
- TC kimlik numarası, doğum tarihi ve anne-baba adı bilgileri girilerek başvuru formu doldurulur.