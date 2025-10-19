Kadraj Galeri Kadraj İkon VGM burs sonuçları sorgulama ekranı 2025-2026: VGM ortaöğrenim burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

VGM burs sonuçları sorgulama ekranı 2025-2026: VGM ortaöğrenim burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs sonuçlarının açıklanacağı tarih, bu yıl da binlerce öğrencinin gündeminde. İlköğretim, ortaokul ve lise düzeyinde eğitim gören öğrenciler 2025 yılı ortaöğrenim burs başvurularının tamamlanmasının ardından sonuçların ne zaman duyurulacağını merakla bekliyor. Her yıl maddi imkânı sınırlı, başarılı öğrencilere destek sağlayan VGM, 2025-2026 eğitim öğretim döneminde de bu desteğini sürdürecek.

Giriş Tarihi: 19.10.2025 15:49
VGM burs sonuçları sorgulama ekranı 2025-2026: VGM ortaöğrenim burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim burs başvuruları, 1 Ekim'de başlamış ve 15 Ekim 2025 tarihinde sona ermişti. Yoğun ilgi gören başvuruların ardından öğrenciler şimdi gözünü sonuç takvimine çevirmiş durumda.

VGM burs sonuçları sorgulama ekranı 2025-2026: VGM ortaöğrenim burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sonuçların kasım sonu veya aralık başında açıklanması bekleniyor

VGM, her yıl olduğu gibi bu yıl da burs sonuçlarını başvuru sürecinin tamamlanmasından ortalama 4 ila 6 hafta sonra duyuruyor. Bu takvime göre, ortaöğrenim burs sonuçlarının Kasım ayının son haftasında ya da Aralık ayının ilk günlerinde açıklanması bekleniyor.

VGM burs sonuçları sorgulama ekranı 2025-2026: VGM ortaöğrenim burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

Resmi tarih henüz paylaşılmadı. Ancak duyurular her zamanki gibi Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün www.vgm.gov.tr adresi üzerinden yapılacak. Öğrencilerin ve velilerin, sahte bağlantılar üzerinden yapılan duyurulara karşı dikkatli olması gerekiyor.

VGM burs sonuçları sorgulama ekranı 2025-2026: VGM ortaöğrenim burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

2025 BURS MİKTARINDA ARTIŞ BEKLENİYOR

2024 yılında ortaöğrenim öğrencilerine aylık 1.250 TL, yükseköğrenim öğrencilerine ise 3.000 TL burs ödemesi yapılmıştı. 2025 yılı itibarıyla ekonomik koşullar ve enflasyon oranları dikkate alındığında, VGM burs miktarlarında artış yapılması bekleniyor. Henüz resmî açıklama gelmemiş olsa da yeni dönemde burs ödemelerinin daha yüksek bir seviyeden başlaması öngörülüyor.

VGM burs sonuçları sorgulama ekranı 2025-2026: VGM ortaöğrenim burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

BURS ÖDEMELERİ 9 AY BOYUNCA YAPILIYOR

Vakıflar Genel Müdürlüğü bursu, devlet okullarında eğitim gören ortaöğrenim öğrencilerine Ekim-Haziran döneminde, yani toplam 9 ay boyunca düzenli olarak ödeniyor.