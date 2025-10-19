VGM burs sonuçları sorgulama ekranı 2025-2026: VGM ortaöğrenim burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs sonuçlarının açıklanacağı tarih, bu yıl da binlerce öğrencinin gündeminde. İlköğretim, ortaokul ve lise düzeyinde eğitim gören öğrenciler 2025 yılı ortaöğrenim burs başvurularının tamamlanmasının ardından sonuçların ne zaman duyurulacağını merakla bekliyor. Her yıl maddi imkânı sınırlı, başarılı öğrencilere destek sağlayan VGM, 2025-2026 eğitim öğretim döneminde de bu desteğini sürdürecek.
Giriş Tarihi: 19.10.2025 15:49