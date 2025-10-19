VGM burs sonuçları sorgulama ekranı 2025-2026: VGM ortaöğrenim burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sonuçların kasım sonu veya aralık başında açıklanması bekleniyor

VGM, her yıl olduğu gibi bu yıl da burs sonuçlarını başvuru sürecinin tamamlanmasından ortalama 4 ila 6 hafta sonra duyuruyor. Bu takvime göre, ortaöğrenim burs sonuçlarının Kasım ayının son haftasında ya da Aralık ayının ilk günlerinde açıklanması bekleniyor.