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Türkçe yeterliliği için kritik sınav yarın! 282 aday katılacak: e-YDTS/2 giriş belgesi nasıl alınır?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), yabancı dil olarak Türkçe yeterliliğini ölçmek amacıyla düzenlenen 2026 Elektronik Yabancı Dil Olarak Türkçe Sınavı’nın (e-YDTS/2 Türkçe) ikinci uygulamasını yarın gerçekleştirecek. Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir’de yapılacak sınava 282 aday katılacak. Okuma, dinleme, konuşma ve yazma olmak üzere dört bölümden oluşan sınav, Türkçe dil becerilerinin uluslararası ölçütler doğrultusunda değerlendirilmesini hedefliyor.

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Türkçe yeterliliği için kritik sınav yarın! 282 aday katılacak: e-YDTS/2 giriş belgesi nasıl alınır?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2026 Elektronik Yabancı Dil Olarak Türkçe Sınavı'nı (e-YDTS/2 Türkçe) yarın uygulayacak.

ÖSYM, 2026 e-YDTS/2 Türkçe sınavını 19 Eylül'de gerçekleştirecek. (Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)ÖSYM, 2026 e-YDTS/2 Türkçe sınavını 19 Eylül'de gerçekleştirecek. (Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)

SINAV KAÇTA BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, yarın saat 13.45'te başlayacak e-YDTS/2, Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'de ÖSYM Elektronik Sınav Merkezlerinde bu yıl ikinci kez uygulanacak.

İki oturum ve dört bölümden oluşacak sınav için 10 adet e-sınav salonu kullanılacak. Okuma, dinleme, konuşma ve yazma bölümleri uygulanacak sınav, 17.00'de sona erecek.

Adaylar, sınavlara girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerine ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden erişebilecek.

SINAV GİRİŞ BELGENİZİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

E-YDTS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları 16 Ekim'de açıklanacak. Sonuçların, sınav tarihinden itibaren 2 yıl süreyle geçerli olması öngörülüyor. Bununla birlikte bu sonuçların geçerlilik süresi ve kabul koşulları, başvurulacak kurumun belirlediği ölçütlere göre değişiklik gösterebilecek.

Sınav, Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir’de yapılacak.Sınav, Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir’de yapılacak.

SINAVA 282 ADAY BAŞVURDU

Sınav ile ilgili bilgi veren ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "e-YDTS, uluslararası öğrenci sayısındaki artışa yönelik talebi karşılamak ve Türkçe öğretiminde ölçme-değerlendirme standartlarını sağlamak için Türkçe dil becerisini Diller için Avrupa Ortak Başvuru Metni'ne (D-AOBM/CEFR) göre ölçen merkezi bir sınav olarak geliştirildi." ifadesini kullandı.

Sınavın ilk uygulamasının 9 Mayıs'ta yapıldığını anımsatan Ersoy, "Bu uygulamaya 17 aday katıldı. Cumartesi düzenlenecek ikinci uygulamaya 282 aday başvurdu. Sınavda emniyet dahil 139 görevli yer alacak. Sınava katılacak adaylara başarılar, görevlilere kolaylıklar dilerim." açıklamalarında bulundu.

Sınavın ayrı bir yere sahip olduğunu ifade eden Ersoy, "Dünya dili Türkçemizi ölçmek adına üzerine çok çalışma gerçekleştirdiğimiz sınav uygulamamızın ikincisini cumartesi günü hayata geçiriyoruz. Bu uygulama yılların hayali olarak karşımızda duruyordu, gerçekleştirmek bize nasip oldu. Şimdi amacımız bu sınavı yaymak ve kalıcı hale getirmek" ifadelerini kullandı.

Sınava toplam 282 aday başvurdu.Sınava toplam 282 aday başvurdu.

KURUM VE KURULUŞLAR SONUÇLARI KULLANABİLECEK

Sınavın uluslararası öğrenciler için önemli bir referans olacağını vurgulayan Ersoy, e-YDTS ile sınava katılan adayların dil becerilerini D-AOBM ile uyumlu şekilde ölçerek adaylara B2, C1 ve C2 seviyelerinde geçerli ve güvenilir Türkçe yeterlilik sertifikası sunmayı amaçladıklarının altını çizdi.

Kurum ve kuruluşların bu sınavın sonuçlarını kendi mevzuatları doğrultusunda ilgililerin yabancı dil olarak Türkçe yeterliğini değerlendirmede kullanabileceklerini belirten Ersoy, "Dil yalnızca iletişim aracı değil, aynı zamanda medeniyetin taşıyıcısıdır. Amacımız, Türkçenin dünya genelinde daha yaygın ve sistemli şekilde öğretimine katkı sağlamak. Bu bilinçle uygulamaya geçireceğimiz sınav, ülkemizin uluslararası eğitim vizyonuna katkıda bulunacak." değerlendirmesinde bulundu.

e-YDTS/2, saat 13.45’te başlayacak.e-YDTS/2, saat 13.45’te başlayacak.

"ULUSLARARASI TANINIRLIK ELDE EDİLECEK"

Uygulamaların uluslararası tanınırlıkları hakkında da bilgi veren ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "Yabancı Dil Olarak Türkçe Sınavı, uluslararası ölçme ve değerlendirme standartları doğrultusunda hazırlanarak Association of Language Testers in Europe (ALTE) Q-Mark başvuru sürecine sunulmuştur. Söz konusu başvuru kapsamında ALTE tarafından belirlenen tüm ölçüt ve gereklilikler titizlikle incelenmiş, düzenleme ve iyileştirmeler gerçekleştirilerek başvuru sürecinin gerektirdiği tüm koşullar yerine getirilmiştir." bilgisini paylaştı.

Ersoy, şunları kaydetti:

"Başvurunun kabul edilmesi durumunda e-YDTS'nin uluslararası tanınırlığı sağlanmış olacak. Ardından, ÖSYM tarafından geliştirilen Electronic Test of English Proficiency (e-TEP) için de uluslararası tanınırlık sağlayan Q-Mark nişanesi için başvuru süreci başlayacak. Bununla birlikte ÖSYM, ALTE'nin yarım üyeliğinden çıkıp tam üyeliğini de elde etmiş olacak. ÖSYM'nin bu başvurusu, Türkiye'de yabancı dil olarak Türkçe öğretimi ve ölçme-değerlendirme alanında yürütülen çalışmaların uluslararası standartlarla uyumlaştırılması açısından önemli bir aşamadır."

e-YDTS/2 hakkında merak edilenler
Yanıtlar
e-YDTS/2 Türkçe sınavı ne zaman yapılacak?
Sınav yarın saat 13.45'te başlayacak.
e-YDTS/2 nerelerde uygulanacak?
Sınav Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir ÖSYM Elektronik Sınav Merkezlerinde yapılacak.
Sınava kaç aday katılacak?
Sınava 282 aday başvurdu.
Sınav kaç bölümden oluşuyor?
Sınav; okuma, dinleme, konuşma ve yazma olmak üzere dört bölümden oluşuyor.
Sınav saat kaçta sona erecek?
Sınav 17.00'de sona erecek.
Sınavda kaç salon kullanılacak?
Sınav için toplam 10 e-sınav salonu kullanılacak.
Sınavda kaç görevli yer alacak?
Emniyet görevlileri dahil toplam 139 görevli görev yapacak.
Sınava giriş belgeleri nereden alınacak?
Adaylar sınava giriş belgelerine ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (ais.osym.gov.tr) üzerinden ulaşabilecek.
Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
e-YDTS/2 sonuçları 16 Ekim'de açıklanacak.
Sınav sonuçları ne kadar süre geçerli olacak?
Sonuçların sınav tarihinden itibaren 2 yıl geçerli olması öngörülüyor. Ancak kurumların kabul koşulları farklılık gösterebilir.
e-YDTS hangi seviyelerde Türkçe yeterliliği ölçüyor?
Sınavda B2, C1 ve C2 seviyelerinde Türkçe yeterliliğinin ölçülmesi hedefleniyor.
e-YDTS neden geliştirildi?
Sınav, uluslararası öğrencilerin artan Türkçe yeterlilik ölçme ihtiyacını karşılamak ve Türkçe öğretiminde ölçme-değerlendirme standartlarını sağlamak amacıyla geliştirildi.
e-YDTS'nin ilk uygulaması ne zaman yapıldı?
Sınavın ilk uygulaması 9 Mayıs 2026'da gerçekleştirildi ve bu uygulamaya 17 aday katıldı.
e-YDTS sonuçlarını kurumlar kullanabilecek mi?
Kurum ve kuruluşlar, sonuçları kendi mevzuatları doğrultusunda Türkçe yeterliliğini değerlendirmek amacıyla kullanabilecek.
e-YDTS'nin uluslararası tanınırlığı olacak mı?
ÖSYM, sınavın ALTE Q-Mark başvuru sürecini yürütüyor. Başvurunun kabul edilmesi halinde sınavın uluslararası tanınırlığının sağlanması hedefleniyor.

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