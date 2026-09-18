Sınav sonuçları 16 Ekim'de açıklanacak. Sonuçların, sınav tarihinden itibaren 2 yıl süreyle geçerli olması öngörülüyor. Bununla birlikte bu sonuçların geçerlilik süresi ve kabul koşulları, başvurulacak kurumun belirlediği ölçütlere göre değişiklik gösterebilecek.

İki oturum ve dört bölümden oluşacak sınav için 10 adet e-sınav salonu kullanılacak. Okuma, dinleme, konuşma ve yazma bölümleri uygulanacak sınav, 17.00'de sona erecek.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, yarın saat 13.45'te başlayacak e-YDTS/2, Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'de ÖSYM Elektronik Sınav Merkezlerinde bu yıl ikinci kez uygulanacak.

Sınav, Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir’de yapılacak.

SINAVA 282 ADAY BAŞVURDU

Sınav ile ilgili bilgi veren ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "e-YDTS, uluslararası öğrenci sayısındaki artışa yönelik talebi karşılamak ve Türkçe öğretiminde ölçme-değerlendirme standartlarını sağlamak için Türkçe dil becerisini Diller için Avrupa Ortak Başvuru Metni'ne (D-AOBM/CEFR) göre ölçen merkezi bir sınav olarak geliştirildi." ifadesini kullandı.

Sınavın ilk uygulamasının 9 Mayıs'ta yapıldığını anımsatan Ersoy, "Bu uygulamaya 17 aday katıldı. Cumartesi düzenlenecek ikinci uygulamaya 282 aday başvurdu. Sınavda emniyet dahil 139 görevli yer alacak. Sınava katılacak adaylara başarılar, görevlilere kolaylıklar dilerim." açıklamalarında bulundu.

Sınavın ayrı bir yere sahip olduğunu ifade eden Ersoy, "Dünya dili Türkçemizi ölçmek adına üzerine çok çalışma gerçekleştirdiğimiz sınav uygulamamızın ikincisini cumartesi günü hayata geçiriyoruz. Bu uygulama yılların hayali olarak karşımızda duruyordu, gerçekleştirmek bize nasip oldu. Şimdi amacımız bu sınavı yaymak ve kalıcı hale getirmek" ifadelerini kullandı.