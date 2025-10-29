VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI 2025 | Üniversite burs sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir?

Türkiye genelinde on binlerce öğrenci, eğitim hayatlarına destek olacak bu bursu kazanmayı bekliyor. Değerlendirme sürecinin tamamlanmasıyla birlikte VGM'nin, Kasım ayı içerisinde sonuçları duyurması öngörülüyor.
NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Henüz sonuçlarla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. VGM, değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından burs kazanan öğrencileri www.vgm.gov.tr adresinden duyuracak. Geçmiş yıllara bakıldığında, ortaöğrenim burs sonuçlarının genellikle Kasım ayının ilk haftasında, yükseköğrenim burs sonuçlarının ise Kasım ayı ortalarında açıklandığı görülüyor. Bu yıl da benzer bir takvimin izlenmesi bekleniyor.
Başvuru Şartlarına Dikkat Edildi
VGM, her yıl olduğu gibi bu dönem de belirli kriterlere göre başvuruları değerlendiriyor. Kardeşi halihazırda Vakıflar Genel Müdürlüğü Ortaöğrenim Bursu'ndan yararlananlar, kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı veya burs alanlar, ayrıca VGM'den muhtaç aylığı alan öğrenciler ortaöğrenim bursuna başvuramıyor.