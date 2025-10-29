PODCAST CANLI YAYIN

VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI 2025 | Üniversite burs sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir?

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün (VGM) 2025–2026 eğitim yılı burs sürecinde takvim ilerledikçe öğrencilerin gözü kulağı sonuç açıklamasına çevrildi. Ortaöğrenim burs başvuruları 1 Ekim’de başlamış 15 Ekim 2025 tarihinde sona ermişti. Yükseköğrenim bursları için başvurular ise 21–31 Ekim 2025 tarihleri arasında alınıyor. Başvuruların tamamlanmasının ardından Vakıflar Genel Müdürlüğü değerlendirme sürecine geçecek.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI 2025 | Üniversite burs sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir?

Türkiye genelinde on binlerce öğrenci, eğitim hayatlarına destek olacak bu bursu kazanmayı bekliyor. Değerlendirme sürecinin tamamlanmasıyla birlikte VGM'nin, Kasım ayı içerisinde sonuçları duyurması öngörülüyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Henüz sonuçlarla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. VGM, değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından burs kazanan öğrencileri www.vgm.gov.tr adresinden duyuracak. Geçmiş yıllara bakıldığında, ortaöğrenim burs sonuçlarının genellikle Kasım ayının ilk haftasında, yükseköğrenim burs sonuçlarının ise Kasım ayı ortalarında açıklandığı görülüyor. Bu yıl da benzer bir takvimin izlenmesi bekleniyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Başvuru Şartlarına Dikkat Edildi

VGM, her yıl olduğu gibi bu dönem de belirli kriterlere göre başvuruları değerlendiriyor. Kardeşi halihazırda Vakıflar Genel Müdürlüğü Ortaöğrenim Bursu'ndan yararlananlar, kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı veya burs alanlar, ayrıca VGM'den muhtaç aylığı alan öğrenciler ortaöğrenim bursuna başvuramıyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

2025 Yılı Burs Miktarları

Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2025 yılı itibarıyla burs miktarlarını güncelledi.

Ortaöğrenim bursu: Aylık 1.250 TL

Yükseköğrenim bursu: Aylık 3.000 TL

Yabancı uyruklu öğrenci bursu: Aylık 3.000 TL

Bu miktarlar, 2026 yılında yeniden güncellenecek. Böylece onaylanan öğrenciler, yeni yılda belirlenen tutarlara göre destek almaya devam edecek.

Burs Ödemeleri Ne Zaman Yapılacak?

Sonuçların açıklanmasının ardından burs almaya hak kazanan öğrenciler için hesap açım işlemleri tamamlanacak. Ödemeler, bu işlemlerden sonra mümkün olan en kısa sürede yapılacak. İlk burs ödemesi ise, Ekim ayından itibaren geriye dönük olarak yatırılacak. Yani öğrenciler kazandıkları takdirde ilk ödemede birikmiş tutarlarını da almış olacaklar.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Sonuçlar Nasıl Öğrenilecek?

VGM burs sonuçları açıklandığında öğrenciler, www.vgm.gov.tr adresi üzerinden sorgulama ekranına ulaşabilecek. Burada kimlik bilgileriyle giriş yaparak sonuçlarını öğrenebilecekler.
Vakıflar Genel Müdürlüğü, resmi duyurular dışında herhangi bir sosyal medya hesabı, WhatsApp hattı ya da üçüncü taraf site üzerinden iletişim kurmadığını özellikle hatırlatıyor.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI ANLATIM | Gebze'de bir bina çöktü! 5 kişinin bulunduğu enkazdan acı haber
CANLI TAKİP | Türkiye Cumhuriyeti 102 yaşında! Başkan Erdoğan Külliye'de tebrikleri kabul etti
Koza Altın
CHP'nin gölge kabinesinden MI6 çıktı! İngiliz istihbaratı planladı... İmamoğlu ve Özel şaibeli kurultay sonrası uyguladı
İdefix
Sudan’da BAE eliyle katliam! Paramiliter güçler kadınlara saldırıyor siviller tarlalarda kuşatmadan kaçıyor
Kuruluş Orhan
İmamoğlu ile bağlantılı casus Hüseyin Gün için "15 Temmuz'u önceden biliyordu" iddiası: "Paraları yurt dışına aktarın" | Soros mu fonladı?
Diyarbakır'da petrol Trakya'da gaz! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar açıkladı: Sondaj başlıyor
Futbolda bahis skandalı VAR! Papara ve Payfix'e erişim sağlayan futbolcu ve hakemler inceleniyor
Trump'ın Asya'da yeni durağı Güney Kore! Lee yakıt desteği istedi Donald Kuzey Kore liderinden bahsetti
Türk Telekom
Önce Gazze’de Türk gücü sonra Altay! İsrail’de panik: Türkiye tehlikeli tank türleri üretiyor
Memura emekliye %19,59 enflasyon farkı: En düşük maaş 61 bin TL’yi aşacak! Polis, kaymakam meslek meslek zam tablosu
102. yılında belgelerle Cumhuriyet! Arşivden neler çıktı
Altın uçtu mu çakıldı mı? Yastık altı biriktiren baksın: 29 Ekim 2025 ÇEYREK, YARIM, TAM, GRAM ALTIN FİYATLARI
Başkan Erdoğan'dan 29 Ekim kutlamasında Terörsüz Türkiye mesajı: Engelleri aşacağız oyunları bozacağız
Gizli adres ortaya çıktı: Casus Hüseyin Gün yabancı ajanlarla sevgilisinin kafesinde görüştü
CANLI ANLATIM | Netanyahu’nun katliam emri sonrası İsrail Gazze'de ateşkesi bir kez daha ihlal etti: Çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti
Beklenen gün geldi! Kuruluş Orhan ilk bölümüyle bugün atv'de