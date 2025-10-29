VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI 2025 | Üniversite burs sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir?

(Takvim Foto Arşiv)

2025 Yılı Burs Miktarları

Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2025 yılı itibarıyla burs miktarlarını güncelledi.

Ortaöğrenim bursu: Aylık 1.250 TL

Yükseköğrenim bursu: Aylık 3.000 TL

Yabancı uyruklu öğrenci bursu: Aylık 3.000 TL

Bu miktarlar, 2026 yılında yeniden güncellenecek. Böylece onaylanan öğrenciler, yeni yılda belirlenen tutarlara göre destek almaya devam edecek.

Burs Ödemeleri Ne Zaman Yapılacak?

Sonuçların açıklanmasının ardından burs almaya hak kazanan öğrenciler için hesap açım işlemleri tamamlanacak. Ödemeler, bu işlemlerden sonra mümkün olan en kısa sürede yapılacak. İlk burs ödemesi ise, Ekim ayından itibaren geriye dönük olarak yatırılacak. Yani öğrenciler kazandıkları takdirde ilk ödemede birikmiş tutarlarını da almış olacaklar.