SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Eğitim Haberleri

Üniversitelerde kasım ara tatili var mı? Üniversiteler ne zaman tatile girecek? YÖK son dakika duyurular!

2024-2025 eğitim yılına hazırlık süreci devam ederken ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için belirlenen ara tatil tarihleri merakla bekleniyor. Ancak yükseköğrenim gören öğrenciler de "Üniversitelere ara tatil var mı, ne zaman?" sorusunu gündeme getiriyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :31 Ekim 2024 , 07:37 Güncelleme Tarihi :31 Ekim 2024 , 07:37
Üniversitelerde kasım ara tatili var mı? Üniversiteler ne zaman tatile girecek? YÖK son dakika duyurular!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

2024-2025 eğitim yılı kapsamında ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik Kasım ve Nisan aylarında ara tatil uygulaması yapılıyor. Peki üniversitelere tatil var mı, ne zaman? İşte konuya dair YÖK tarafından yapılan açıklamalar...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Üniversitelere Ara Tatil Uygulaması Yok

Ancak üniversiteler için durum farklılık gösteriyor. Bu yıl üniversite öğrencilerine ara tatil uygulanmayacak. Kasım ve Nisan aylarındaki ara tatiller yalnızca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için geçerli olacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Üniversite öğrencileri, tatil tarihlerini öğrenmek için kendi okul yönetimleri aracılığıyla akademik takvimlerini incelemeleri gerekecek.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

İLKOKUL VE LİSELER İÇİN KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024-2025 yılı iş takvimiyle birlikte ara tatil tarihleri belli oldu.

Buna göre; Okullarda ilk ara tatil, 11-15 Kasım 2024 tarihlerinde uygulanacak.

9 GÜN TATİL YAPILACAK

8 Kasım Cuma günü kapanan okullar, 18 Kasım Pazartesi günü yeniden açılacak ve öğrenciler hafta sonu ile birlikte toplamda 9 günlük tatil yapacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

OKULLARDA TATİL TAKVİMİ

MEB 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında okullarda uygulanacak takvim ise şu şekilde;

Birinci ara tatil: 11-15 Kasım 2024

Yarıyıl tatili: 20-31 Ocak 2025

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

İkinci ara tatil: 31 Mart-4 Nisan 2025

Okulların kapanışı: 20 Haziran 2025

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’li Belediye Başkanı Ahmet Özer’in sevk yazısı ortaya çıktı! Hiçbir şeyi hatırlamıyormuş
Bakan Işıkhan canlı yayında açıkladı! Emeklilik şartları değişecek mi?
Türk Telekom - DİJİTAL FAKS
CHP’li Ahmet Özer’in PKK’lılarla bağlantısı ne? Detaylar A Haber canlı yayınında: Değerli evlat dediği bombacı çıktı
E-Ticarette yeni dönem! Ticaret Bakanlığı duyurdu: Uygunsuz ürün 24 saatte kaldırılacak
CHP/DEM’li Ahmet Özer tutuklandı! Esenyurt Belediyesi’ne kayyum atandı | Terör soruşturmasının detayları
Anadolu Ajansı
İstanbul’da çekiçli cinayet! Kardeşini uykusunda öldürdü! Haberi yokmuş gibi davrandı
Saraçhane vol 2.0! İmamoğlu’ndan Özgür Özel’e ’Çağlayan’ kumpası... CHP ve DEM’lilere Cumhurbaşkanı Ekrem sloganları attırdı
HESAPLI EMEKLİLİK FORMÜLÜ | Bu yıl başvuranların aylığında hangi veriler kullanılacak? İhya ve borçlanma için ne ödenecek?
Galatasaray’a şampiyonluk alameti! Süper Lig puan sıralamasında fark artıyor: 5. yıldız geliyor mu?
Türk Telekom - EVİNDE HIZ
Ekrem İmamoğlu DEM’lilerle adliyeye gitti! CHP’den ’taşımalı’ provokasyon... PKK medyasında ağıt
14 kez PKK’lı Remzi Kartal’la görüşen Ahmet Özer İmamoğlu için pazarlık mı yaptı? TAKVİM aylar önce yazdı... 100 milyon dolarlık kirli mutabakat
Biden’dan giderayak Arz-ı Mev’ud oyunu! Rum lider Hristodulidis ile görüştü
SON DAKİKA