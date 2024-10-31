Üniversitelerde kasım ara tatili var mı? Üniversiteler ne zaman tatile girecek? YÖK son dakika duyurular!

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2024-2025 eğitim yılı kapsamında ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik Kasım ve Nisan aylarında ara tatil uygulaması yapılıyor. Peki üniversitelere tatil var mı, ne zaman? İşte konuya dair YÖK tarafından yapılan açıklamalar...

(Takvim Foto Arşiv) Üniversitelere Ara Tatil Uygulaması Yok Ancak üniversiteler için durum farklılık gösteriyor. Bu yıl üniversite öğrencilerine ara tatil uygulanmayacak. Kasım ve Nisan aylarındaki ara tatiller yalnızca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için geçerli olacak.