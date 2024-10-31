Üniversitelerde kasım ara tatili var mı? Üniversiteler ne zaman tatile girecek? YÖK son dakika duyurular!

2024-2025 eğitim yılı kapsamında ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik Kasım ve Nisan aylarında ara tatil uygulaması yapılıyor. Peki üniversitelere tatil var mı, ne zaman? İşte konuya dair YÖK tarafından yapılan açıklamalar...
2024-2025 eğitim yılı kapsamında ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik Kasım ve Nisan aylarında ara tatil uygulaması yapılıyor. Peki üniversitelere tatil var mı, ne zaman? İşte konuya dair YÖK tarafından yapılan açıklamalar...
Üniversitelere Ara Tatil Uygulaması Yok
Ancak üniversiteler için durum farklılık gösteriyor. Bu yıl üniversite öğrencilerine ara tatil uygulanmayacak. Kasım ve Nisan aylarındaki ara tatiller yalnızca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için geçerli olacak.
Üniversite öğrencileri, tatil tarihlerini öğrenmek için kendi okul yönetimleri aracılığıyla akademik takvimlerini incelemeleri gerekecek.
İLKOKUL VE LİSELER İÇİN KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024-2025 yılı iş takvimiyle birlikte ara tatil tarihleri belli oldu.
Buna göre; Okullarda ilk ara tatil, 11-15 Kasım 2024 tarihlerinde uygulanacak.
9 GÜN TATİL YAPILACAK
8 Kasım Cuma günü kapanan okullar, 18 Kasım Pazartesi günü yeniden açılacak ve öğrenciler hafta sonu ile birlikte toplamda 9 günlük tatil yapacak.
OKULLARDA TATİL TAKVİMİ
MEB 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında okullarda uygulanacak takvim ise şu şekilde;
Birinci ara tatil: 11-15 Kasım 2024
Yarıyıl tatili: 20-31 Ocak 2025
İkinci ara tatil: 31 Mart-4 Nisan 2025
Okulların kapanışı: 20 Haziran 2025