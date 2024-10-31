2024 KPSS ortaöğretim tercih başvuruları başladı mı? Ortaöğretim tercih kılavuzu ve taban puanları!

ÖSYM, KPSS ortaöğretim sonuçlarını açıkladıktan sonra, adaylar tercih kılavuzuna erişim sağlamak için hazırlık yapıyor. Adaylar, elde ettikleri puanlar ve müracaat etmek istedikleri kamu kurumlarının belirlediği taban puanlarına göre tercih listelerini oluşturacaklar. İşte 2024 KPSS Ortaöğretim tercihleri hakkında bilmeniz gereken detaylar...
(Takvim Foto Arşiv)
2024 KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİHLERİ NE ZAMAN?
KPSS Ortaöğretim tercihleri henüz başlamadı. KPSS ortaöğretim tercih takvimi duyurulduktan sonra kılavuz paylaşılacak. Kılavuzda adayların tercih edebilecekleri meslekler, kontenjanlar ve diğer bilgiler yer alacak.,
Konu ile ilgili ÖSYM'den açıklama geldiğinde yer vereceğiz.
(Takvim Foto Arşiv)
KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından KPSS Ortaöğretim tercih kılavuzu paylaşılacak. Kılavuzun tercihlerin başladığı gün erişime açılması bekleniyor.
KPSS ortaöğretim tercih kılavuzunda alım yapılacak kamu kurumlarının kontenjanları, özel ve genel şartları ile diğer detaylar yer alacak.
(Takvim Foto Arşiv)
KPSS ORTAÖĞRETİM 60, 65, 70, 75 PUAN İLE NE OLUNUR?
2024 KPSS ortaöğretim sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, gözler geçtiğimiz yılın KPSS taban ve tavan puanlara çevrildi.
Geçmiş yıllardaki taban ve tavan puanları sayesinde, adaylar bu sene yapacakları bölüm tercihleri öncesi fikir sahibi olabilecek.
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