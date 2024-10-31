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2024 KPSS ortaöğretim tercih başvuruları başladı mı? Ortaöğretim tercih kılavuzu ve taban puanları!

KPSS Ortaöğretim tercih tarihleri, lise mezunları için devlet kurumlarında açılan pozisyonlara başvuruda bulunmak isteyen adaylar arasında büyük bir heyecan yaratıyor. Adaylar, ÖSYM duyurularını dikkatle takip ederek, sınavdan elde ettikleri P94 puanları ile tercih edebilecekleri kadroları öğrenmek istiyor.

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Giriş Tarihi :31 Ekim 2024 , 10:34 Güncelleme Tarihi :31 Ekim 2024 , 10:34
2024 KPSS ortaöğretim tercih başvuruları başladı mı? Ortaöğretim tercih kılavuzu ve taban puanları!

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ÖSYM, KPSS ortaöğretim sonuçlarını açıkladıktan sonra, adaylar tercih kılavuzuna erişim sağlamak için hazırlık yapıyor. Adaylar, elde ettikleri puanlar ve müracaat etmek istedikleri kamu kurumlarının belirlediği taban puanlarına göre tercih listelerini oluşturacaklar. İşte 2024 KPSS Ortaöğretim tercihleri hakkında bilmeniz gereken detaylar...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

2024 KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİHLERİ NE ZAMAN?

KPSS Ortaöğretim tercihleri henüz başlamadı. KPSS ortaöğretim tercih takvimi duyurulduktan sonra kılavuz paylaşılacak. Kılavuzda adayların tercih edebilecekleri meslekler, kontenjanlar ve diğer bilgiler yer alacak.,

Konu ile ilgili ÖSYM'den açıklama geldiğinde yer vereceğiz.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından KPSS Ortaöğretim tercih kılavuzu paylaşılacak. Kılavuzun tercihlerin başladığı gün erişime açılması bekleniyor.

KPSS ortaöğretim tercih kılavuzunda alım yapılacak kamu kurumlarının kontenjanları, özel ve genel şartları ile diğer detaylar yer alacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

KPSS ORTAÖĞRETİM 60, 65, 70, 75 PUAN İLE NE OLUNUR?

2024 KPSS ortaöğretim sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, gözler geçtiğimiz yılın KPSS taban ve tavan puanlara çevrildi.
Geçmiş yıllardaki taban ve tavan puanları sayesinde, adaylar bu sene yapacakları bölüm tercihleri öncesi fikir sahibi olabilecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM TABAN VE TAVAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

KPSS ORTAÖĞRETİM PUANLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?

2024-KPSS Ortaöğretim Sınavı, ortaöğretim kurumlarından (lise, meslek lisesi) mezun olanlar ile sınavın geçerlilik süresi içerisinde (iki yıl) mezun olabilecek durumda bulunanlar içindir. Bu kılavuz sadece bu sınavın kural ve işlemlerini kapsamaktadır.
Sınav sonuçları, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise sınav sonuçları, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder.

Kamu kurum ve kuruluşlarının B Grubu Kadrolarına ilk defa atanacakların geçerli bir KPSS puanına sahip olmaları zorunludur. 2022 yılında yapılan KPSS sınavının geçerlilik süresi ortaöğretim düzeyindeki adaylar için 2024 yılında yapılacak sınavların sonuçları açıklandığında sona ereceğinden kamu kurum ve kuruluşlarının B Grubu Kadrolarına atanmak üzere tercih yapmak isteyen adayların bu sınava mutlaka girmeleri gerekmektedir.
Adayların, B Grubu Kadrolar için ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek yerleştirme işlemlerine başvuru tarihi itibariyle sınava girdikleri öğrenim düzeyinde mezun durumda olmaları şarttır.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

KPSS P94 PUANIYLA HANGİ KURUMLAR ALIM YAPIYOR?

Üniversiteler
Enstitüler
Bakanlıklar
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Karayolları Genel Müdürlüğü
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü
Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı
Türkiye Vagon Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü
Türk Dil Kurumu Başkanlığı
T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü
Gelir İdaresi Başkanlığı
Sayıştay Başkanlığı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı
Kişisel Verileri Koruma Kurumu
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü

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