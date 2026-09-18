Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde tüm üniversiteleri kapsayan kritik bir karara imza attı.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN HEDEFİNE AKADEMİK KATKI

Gönderilen yazıda, Türkiye'nin huzur, güvenlik, milli birlik ve toplumsal bütünleşmesini güçlendirme adına tarihi bir süreçten geçtiğine dikkat çekildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından ortaya konulan "Terörsüz Türkiye" vizyonunun hayati önem taşıdığı vurgulanırken, üniversitelerin bilimsel birikimleri ve araştırma kapasiteleriyle bu hedefe yön vermesi gerektiği ifade edildi.