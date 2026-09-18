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Üniversitelerde ilk derste "Terörsüz Türkiye" işlenecek

YÖK, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde tüm üniversitelere resmi yazı gönderdi. Yazıda açılış törenleri ve ilk derslerde Terörsüz Türkiye konusunun işlenmesi istendi. Temanın bilimsel etkinliklerle de desteklenmesi çağrısı yapıldı.

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Üniversitelerde ilk derste "Terörsüz Türkiye" işlenecek

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde tüm üniversiteleri kapsayan kritik bir karara imza attı.

Üniversitelerde ilk derste "Terörsüz Türkiye" işlenecek-2

YÖK Başkanı Erol Özvar'ın imzasıyla üniversite rektörlüklerine gönderilen resmi yazıda, yeni akademik yılın açılış törenleri ile ilk dersinde "Terörsüz Türkiye" konusunun işlenmesi talimatı verildi.

Üniversitelerde ilk derste "Terörsüz Türkiye" işlenecek-3

BAŞKAN ERDOĞAN'IN HEDEFİNE AKADEMİK KATKI

Gönderilen yazıda, Türkiye'nin huzur, güvenlik, milli birlik ve toplumsal bütünleşmesini güçlendirme adına tarihi bir süreçten geçtiğine dikkat çekildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından ortaya konulan "Terörsüz Türkiye" vizyonunun hayati önem taşıdığı vurgulanırken, üniversitelerin bilimsel birikimleri ve araştırma kapasiteleriyle bu hedefe yön vermesi gerektiği ifade edildi.

YÖK Başkanı Erol Özvar. (Fotoğraflar: AA)YÖK Başkanı Erol Özvar. (Fotoğraflar: AA)

ÇALIŞTAY, PANEL VE KONFERANSLAR DÜZENLENECEK

YÖK'ün talimatında, "Terörsüz Türkiye" başlığının yalnızca ilk dersle sınırlı kalmaması istendi. Sürecin, sosyal, ekonomik, hukuki, siyasi, kültürel ve güvenlik boyutlarıyla disiplinler arası bir yaklaşımla ele alınması gerektiği belirtilerek, akademik yayınların yanı sıra panel, çalıştay ve konferans gibi bilimsel etkinliklerle desteklenmesi çağrısında bulunuldu.

Üniversitelerde ilk derste "Terörsüz Türkiye" işlenecek-5

ÖĞRENCİLERDE FARKINDALIK VE TOPLUMSAL BÜTÜNLEŞME VURGUSU

Açılış dersleri ve törenlerdeki bu temanın gençlerin farkındalığını artıracağı kaydedilen açıklamada, uygulamanın toplumsal huzur ortamının pekişmesine ve milli beraberliğe katkı sunacağı belirtildi. YÖK, tüm üniversite yönetimlerinden konuya ilişkin gerekli hassasiyeti ve özeni göstermelerini istedi.

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