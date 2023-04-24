Üniversiteler açılacak mı, ne zaman açılıyor? 1 mayıs üniversiteler tatil mi 2023? YÖK Başkanı Erol Özvar'dan açıklama!

2) Yükseköğretim kurumlarının bir dersin hem uzaktan öğretim ile hem de yüz yüze verilebilmesine ilişkin kararları ilgili kurullarında alarak gerekli düzenlemeleri yapmalarına,

3) Yürürlükte olan yüksek öğretim kurumlarında uzaktan öğretime ilişkin usul ve esasların 6. maddesinde yer verilen bir yarı yılda derslerin AKST kredilerine göre en fazla yüzde otuzunun uzaktan öğretim yılıyla verilebilecek kısıtlamanın uygulanmamasına,

4) Özel öğrenci olarak başka bir yüksek öğretim kurumunda eğitime devam etmekte olan öğrencilerin, bu eğitimi aynı şekilde sürdürebilmelerine,

5) Nisan ayına ertelenmiş olan derslere ait uygulamaların üniversitelerin ilgili kurullarının alacağı kararlar ile ödev, proje vb. şekilde veya bahar dönemi içinde, yaz döneminde ya da bir sonraki eğitim ve öğretim döneminde yüz yüze yapılabilmesine,

6) Bahar dönemindeki ara sınavların özel öğrencilik hakkı verilen uygulamalı eğitimi içeren projeler hariç, şeffaflık ve denetlenebilirlik ilkesi esas alınarak uzaktan öğretim yöntemleriyle çevrimiçi yapılmasına,