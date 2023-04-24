Üniversiteler açılacak mı, ne zaman açılıyor? 1 mayıs üniversiteler tatil mi 2023? YÖK Başkanı Erol Özvar'dan açıklama!

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 17-20 Nisan 2023 tarihleri arasında ara tatil yaptı ve okullarına döndü. Gözler bu kez üniversite öğrencilerine çevrildi. İnternet arama motorlarında ''Üniversiteler açılacak mı, ne zaman açılıyor? 1 mayıs üniversiteler tatil mi 2023? '' soruları araştırılır oldu.
ÜNİVERİTELER AÇILACAK MI, NE ZAMAN AÇILIYOR?
YÖK Başkanı Erol Özvar, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemine ilişkin alınan yeni kararları açıkladı.
Özvar son açıklamasında şu ifadeleri kullandı;
"Üniversitelerimizin yurtlarını depremin hemen sonrasında vatandaşlarımıza tahsis ettik. Yurtlarımız, depremin ilk etkilerini ortadan kaldırmada önemli işlevler görmüştür.
Yükseköğretim Kurulumuz bu zor dönemde üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam etmektedir. Depremde 1589 öğrenciyi kaybettik.
YÖK olarak devletin diğer kurumlarıyla birlikte depremin etkilerini azaltmak için bir takım tedbirler aldık. YÖK olarak 30 Mart 2023 itibarıyla 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemine ilişkin aldığımız yeni kararları paylaşacağız:
1) Hali hazırda uygulanmakta olan uzaktan öğretim ile birlikte isteyen öğrencilere devam şartı aranmaksızın sınıflarda yüz yüze eğitim verilmesine,
2) Yükseköğretim kurumlarının bir dersin hem uzaktan öğretim ile hem de yüz yüze verilebilmesine ilişkin kararları ilgili kurullarında alarak gerekli düzenlemeleri yapmalarına,
3) Yürürlükte olan yüksek öğretim kurumlarında uzaktan öğretime ilişkin usul ve esasların 6. maddesinde yer verilen bir yarı yılda derslerin AKST kredilerine göre en fazla yüzde otuzunun uzaktan öğretim yılıyla verilebilecek kısıtlamanın uygulanmamasına,
4) Özel öğrenci olarak başka bir yüksek öğretim kurumunda eğitime devam etmekte olan öğrencilerin, bu eğitimi aynı şekilde sürdürebilmelerine,
5) Nisan ayına ertelenmiş olan derslere ait uygulamaların üniversitelerin ilgili kurullarının alacağı kararlar ile ödev, proje vb. şekilde veya bahar dönemi içinde, yaz döneminde ya da bir sonraki eğitim ve öğretim döneminde yüz yüze yapılabilmesine,
6) Bahar dönemindeki ara sınavların özel öğrencilik hakkı verilen uygulamalı eğitimi içeren projeler hariç, şeffaflık ve denetlenebilirlik ilkesi esas alınarak uzaktan öğretim yöntemleriyle çevrimiçi yapılmasına,