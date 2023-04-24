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    • Eğitim
    • 24.04.2023 08:53
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    • 24.04.2023 08:53
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    AÖL 2. DÖNEM SINAV TARİHİ 2023! Açık lise sınavları nasıl oluyor? AÖL öğrenci sınav giriş ekranı: AÖK aionet.meb.gov.tr!

    Açık Öğretim Lise sınavları bugün itibariyle başladı.Online olarak gerçekleştirilecek 2. dönem sınavları sabah 09.30 ile akşam 23.59 saatleri arasında yapılacak. Öğrenciler, kendilerine atanan derslerden oluşan testleri sınav takviminde belirtilen tarihler arasında online (çevrim içi) sınav sistemine girerek tamamlayacaklar. Peki Açık lise sınavları nasıl oluyor? AÖL sınavına giriş nasıl yapılır? İşte AÖL öğrenci sınav giriş ekranı.

    AÖL 2. DÖNEM SINAV TARİHİ 2023!

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından uygulanan Açık Öğretim Lise (AÖL) sınavları 24 Nisan 2023 tarihi itibariyle başladı. AÖL öğrencileri sınava T.C. kimlik numara ve şifreleri ile katılacaklar. İnternet arama motorlarında ''Açık lise sınavları nasıl oluyor? AÖL sınavına giriş nasıl yapılır?'' sorularının yanıtları araştırılıyor. İşte detaylar...

    MEB AÖL SINAV TAKVİMİ 2023

    Açık Öğretim Kurumları 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. Dönem Sınavları için online (çevrim içi) sınav sistemi 24.04.2023 (saat 09.30'dan) – 30.04.2023 (saat 23.59'a kadar) tarihleri arasında açılacaktır.

    AÖL SINAV KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

    AÇIK LİSE SINAVLARI NASIL OLUYOR?

    MEB Açık Öğretim Kurumları 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı 2. dönem online (çevrim içi) sınavlarına; 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı 2.dönem sınavları için ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemini yaptıran aktif öğrenciler (Batı Avrupa ve Balkanlar Programı öğrencileri hariç)
    katılabilecektir.

    2. Öğrenciler, kendilerine atanan derslerden oluşan testleri sınav takviminde belirtilen tarihler arasında online (çevrim içi) sınav sistemine girerek tamamlayacaklardır.

    AÖL ÖĞRENCİ GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

    3. Öğrenciler, aynı eğitim ve öğretim yılı ve dönemi için yapılacak sınav türlerinden yalnızca birine katılabileceklerdir.

        4. Online (çevrim içi) sınav uygulaması yurt içi ve yurt dışında, Türkiye saatine göre aynı gün ve saatte başlayıp, aynı gün ve saatte sona erdirilecektir.

        5. Öğrenciler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemine giriş yaparak online (çevrim içi) sınav uygulamasına katılacaklardır.

        6. Sisteme giriş şifresini unutan öğrenciler, AÖK Bilgi Yönetim Sisteminde yer alan 'şifremi unuttum' seçeneğinden veya (MEBİM) "444 0 632" danışma hattı ile görüşerek şifrelerini öğrenebileceklerdir.

        7. Sınav sistemine girişte ÖDSGM tarafından hazırlanan gizlilik taahhütnamesi öğrenciler tarafından onaylanacaktır.

        8. Online (çevrim içi) sınav uygulaması başlamadan önce sınav kuralları elektronik ortam üzerinden öğrenciye bildirilecektir. Bu bildirim ile öğrenci, sınav kurallarını kabul etmiş sayılacaktır. Sınav kurallarını ihlal eden öğrenci ve sınav görevlilerine, 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Kanun uyarınca
        cezai müeyyideler uygulanacaktır.

        9. Online (çevrim içi) sınav uygulaması, çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli ve her bir ders için ayrı olmak üzere 20 sorudan oluşacak testler hâlinde gerçekleştirilecektir. Sınavda her bir dersin testi için 25 dk. süre uygulanacaktır.
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        Haberler Eğitim AÖL 2. DÖNEM SINAV TARİHİ 2023! Açık lise sınavları nasıl oluyor? AÖL öğrenci sınav giriş ekranı: AÖK aionet.meb.gov.tr!
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