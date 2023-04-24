AÖL 2. DÖNEM SINAV TARİHİ 2023! Açık lise sınavları nasıl oluyor? AÖL öğrenci sınav giriş ekranı: AÖK aionet.meb.gov.tr!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından uygulanan Açık Öğretim Lise (AÖL) sınavları 24 Nisan 2023 tarihi itibariyle başladı. AÖL öğrencileri sınava T.C. kimlik numara ve şifreleri ile katılacaklar. İnternet arama motorlarında ''Açık lise sınavları nasıl oluyor? AÖL sınavına giriş nasıl yapılır?'' sorularının yanıtları araştırılıyor. İşte detaylar...
MEB AÖL SINAV TAKVİMİ 2023
Açık Öğretim Kurumları 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. Dönem Sınavları için online (çevrim içi) sınav sistemi 24.04.2023 (saat 09.30'dan) – 30.04.2023 (saat 23.59'a kadar) tarihleri arasında açılacaktır.
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AÇIK LİSE SINAVLARI NASIL OLUYOR?
MEB Açık Öğretim Kurumları 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı 2. dönem online (çevrim içi) sınavlarına; 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı 2.dönem sınavları için ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemini yaptıran aktif öğrenciler (Batı Avrupa ve Balkanlar Programı öğrencileri hariç)
katılabilecektir.
2. Öğrenciler, kendilerine atanan derslerden oluşan testleri sınav takviminde belirtilen tarihler arasında online (çevrim içi) sınav sistemine girerek tamamlayacaklardır.
AÖL ÖĞRENCİ GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
3. Öğrenciler, aynı eğitim ve öğretim yılı ve dönemi için yapılacak sınav türlerinden yalnızca birine katılabileceklerdir.