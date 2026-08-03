Üniversite adayları için en kritik viraja giriliyor. Sınavlarda sıralamalarını belli olan yüzbinlerce öğrenci tercih listesini bu hafta tamamlayacak. Takvim'e konuşan eğitim danışmanı ve sınav koçu Esin Yılmaz Ashkar, öğrencileri liselerini hazırlarken nelere dikkat etmesi gerektiğinin altını çizdi. Ashkar, "Bu aşamada söyleyeceğim en önemli şey teknik bir bilgi değil: Tercih listesi bir puan cetveli değildir, bir istek sıralamasıdır" dedi.

eğitim danışmanı ve sınav koçu Esin Yılmaz Ashkar ( Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'e aittir.)

YAPILAN EN SIK HATA

Öğrencilerin en sık yaptığı hata listeyi taban sıralamasına göre dizmek olduğunu belirten Ashkar, "Yerleştirme sistemi adayın puanının yettiği en üst tercihte işlemi tamamlar ve orada durur. Dolayısıyla liste, hangisinin taban sırası yüksek hangisinin düşük diye değil, öğrencinin hangisini daha çok istediğine göre dizilmelidir. Ölçü şudur: birinci tercihine yerleşemediyse ikinciye yerleştiğinde mutlu olmalı; ikinciye yerleşemediyse üçüncüde sevinebilmeli. Liste yukarıdan aşağıya bu duyguyla okunduğunda doğru dizilmiş demektir. Bir satıra bakıp "buraya yerleşirsem üzülürüm" diyorsa, o satır ya yukarı taşınmalı ya listeden çıkmalıdır.

Aralık meselesi de buradan çözülür. Listenin üst bölümünde başarı sırasının biraz üzerindeki güçlü istekler, ortasında sırayla uyumlu seçenekler, alt bölümünde ise daha güvenli tercihler bulunabilir.

Ancak buradaki "güvenli tercih" gitmeyeceği herhangi bir program anlamına gelmez. Yirmi dört hakkın tamamını doldurma zorunluluğu yoktur. Yerleştiğinde sevinemeyeceği hiçbir program listeye yazılmamalıdır; çünkü bir programa yerleşmek, sonraki yıl için de sonuç doğuran bir işlemdir" diye konuştu.