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Üniversite kayıtları başladı mı, ne zaman başlayacak? e-Devlet üniversite kayıt ekranı, gerekli evraklar! Online kayıt nasıl yapılır?

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrenciler heyecanla üniversite kayıt tarihlerini bekliyor. 2024-2025 dönemi için YÖK tarafından belirlenen kayıt takvimine göre öğrenciler kayıt işlemlerini yapabilecek. Elektronik kayıtlar üniversitelerin resmi web siteleri üzerinden yapılırken bizzat kayıt için gerekli belgelerle öğrenci işlerine başvurulması gerekiyor. Peki, Üniversite kayıtları başladı mı, ne zaman başlayacak? Online kayıt nasıl yapılır? İşte e-Devlet üniversite kayıt ekranı, gerekli evraklar!

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Giriş Tarihi 16 Ağustos 2024, 10:24 Güncelleme 16 Ağustos 2024, 10:29
Üniversite kayıtları başladı mı, ne zaman başlayacak? e-Devlet üniversite kayıt ekranı, gerekli evraklar! Online kayıt nasıl yapılır?

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YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler, üniversite kayıt işlemlerine odaklandı. YÖK'ün açıkladığı 2024-2025 üniversite kayıt takvimi kapsamında, kayıtlar elektronik olarak veya üniversitelerin öğrenci işlerinde yüz yüze yapılabilecek. Elektronik kayıt süreci belirlenen tarihlerde üniversitelerin web siteleri üzerinden gerçekleştirilecek. Kayıt işlemlerine dair tüm detaylar ve gerekli belgelerle ilgili bilgilere haberimizde yer veriliyor.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Üniversiteye giriş sınavı sonuçlarının ardından merakla beklenen üniversite kayıt tarihleri duyuruldu. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 2024-2025 akademik yılı için kayıt sürecine ilişkin ayrıntıları paylaştı. Öğrenciler elektronik ve fiziksel kayıt seçenekleri arasından tercih yapabilecekler.

YÖK tarafından yayımlanan takvime göre, üniversite kayıtları 19-23 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos arasında E-Devlet üzerinden veya üniversitelerin belirlediği diğer elektronik platformlar aracılığıyla gerçekleştirilebilir. Elektronik kayıt işlemlerini tamamlayan adaylar, bazı üniversitelerde ek belge teslim etmek zorunda kalmadan işlemlerini sonlandırabilecek.

Fiziksel kayıt işlemleri için ise adayların, kayıt dönemi içerisinde üniversitelerin öğrenci işleri ofislerine belirtilen belgelerle başvurmaları gerekmektedir.

GEREKLİ BELGELER VE ÖNEMLİ TARİHLER

Üniversite kaydı yapacak adayların hazırlaması gereken başlıca belgeler şunlardır:

Ortaöğretim diploması veya mezuniyet belgesi,
Fotoğraflar (genellikle 12 adet 4,5x6 cm boyutunda),
Katkı payı veya öğretim ücreti ödeme belgesi,
YKS yerleştirme sonucu belgesi ve diğer resmi belgeler.

ÜNİVERSİTELERİN AKADEMİK TAKVİMİ

Her üniversitenin akademik takvimi farklılık gösterebilir. Öğrenciler, üniversiteye başlama tarihleri ve ders kayıtları gibi önemli bilgilere, kazandıkları üniversitelerin resmi internet sitelerinden ulaşabilirler.

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