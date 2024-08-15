ALES sonuç sorgulama ekranı! 2024 ÖSYM AİS ALES/2 sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? osym.gov.tr sonuç sayfası

ÖSYM, 2024 ALES /2 sınavına katılan adaylar için Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarını yayımladı. Adaylar, soruları ve doğru cevapları incelemek için ÖSYM'nin internet sitesinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yapabilir. Bu, adayların performanslarını değerlendirmelerine ve olası hatalar üzerinde düşünmelerine olanak tanır.

ALES PUANININ GEÇERLİLİK SÜRESİ

ALES puanları, sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olmaktadır. Bu süre içinde adaylar, puanlarını yüksek lisans ve doktora programlarına başvurularında kullanabilir. 2024 ALES/2 sınavından elde edilen puanlar, 2029 yılına kadar geçerli olacak.

2024 ALES/3 SINAVI NE ZAMAN?

Yılın üçüncü ve son ALES sınavı olan ALES/3 için başvurular 1-9 Ekim 2024 tarihleri arasında alınacak. Sınav, 17 Kasım 2024 tarihinde yapılacak ve sonuçlarının 6 Aralık 2024'te açıklanması bekleniyor. Adaylar, bu tarihleri takvimlerine işleyerek başvuru ve sınav süreçlerini yakından takip etmeli.