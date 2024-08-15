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ALES sonuç sorgulama ekranı! 2024 ÖSYM AİS ALES/2 sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? osym.gov.tr sonuç sayfası

28 Temmuz’da gerçekleşen ALES 2024/2 sınavına katılan adaylar sonuçların açıklanmasını sabırsızlıkla bekliyor. Akademik kariyerlerini bir adım ileri taşımak isteyenler için kritik öneme sahip olan bu sınav yüksek lisans ve doktora başvurularında belirleyici bir rol oynuyor. Adaylar sonuçların ÖSYM AİS ekranında açıklanacağı tarihi heyecanla takip ederken gözler ÖSYM’den gelecek duyuruya çevrildi. Peki, 2024 ÖSYM AİS ALES/2 sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte ALES sonuç sorgulama ekranı!

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Giriş Tarihi 15 Ağustos 2024, 10:11 Güncelleme 15 Ağustos 2024, 10:11
ALES sonuç sorgulama ekranı! 2024 ÖSYM AİS ALES/2 sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? osym.gov.tr sonuç sayfası

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Her yıl üç kez düzenlenen ve akademik kariyer hedefleyen adaylar için büyük önem taşıyan ALES sınavlarının ikincisi, 28 Temmuz'da gerçekleştirildi. Adaylar, sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merakla bekliyor. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavı'nın sonuçları, ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden duyurulacak.

ALES/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM, 2024 yılının ikinci ALES sınavının sonuçlarını 16 Ağustos 2024 tarihinde açıklamayı planlıyor. Adaylar, ÖSYM'nin online sonuç sistemi aracılığıyla T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sonuçlarına erişebilecek. Bu önemli tarihi takvimlerine işaretleyen adaylar, sınav sonucunun kendi akademik ve mesleki yollarını nasıl şekillendireceğini büyük bir merakla bekliyor.

ALES SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

ALES/2 sınav sonuçlarına erişim için ÖSYM'nin resmi sonuç sayfası olan ÖSYM AİS ziyaret edilmelidir. Adaylar, sisteme giriş yaparak sonuç bilgilerini, puan detaylarını ve diğer önemli sınav bilgilerini görüntüleyebilir.

ALES SONUÇ SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

ALES SORULARI VE CEVAP ANAHTARI ERİŞİME AÇILDI

ÖSYM, 2024 ALES/2 sınavına katılan adaylar için Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarını yayımladı. Adaylar, soruları ve doğru cevapları incelemek için ÖSYM'nin internet sitesinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yapabilir. Bu, adayların performanslarını değerlendirmelerine ve olası hatalar üzerinde düşünmelerine olanak tanır.

ALES PUANININ GEÇERLİLİK SÜRESİ

ALES puanları, sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olmaktadır. Bu süre içinde adaylar, puanlarını yüksek lisans ve doktora programlarına başvurularında kullanabilir. 2024 ALES/2 sınavından elde edilen puanlar, 2029 yılına kadar geçerli olacak.

2024 ALES/3 SINAVI NE ZAMAN?

Yılın üçüncü ve son ALES sınavı olan ALES/3 için başvurular 1-9 Ekim 2024 tarihleri arasında alınacak. Sınav, 17 Kasım 2024 tarihinde yapılacak ve sonuçlarının 6 Aralık 2024'te açıklanması bekleniyor. Adaylar, bu tarihleri takvimlerine işleyerek başvuru ve sınav süreçlerini yakından takip etmeli.

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